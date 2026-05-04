Historias

Peleliu, donde la naturaleza convive con cicatrices de la Segunda Guerra Mundial

La isla mezcla la exuberancia de la selva y las aguas cristalinas con los vestigios de una de las batallas más cruentas del Pacífico

Guardar
Peleliu, parte de Palau, atrae turistas atraídos por la historia bélica, la naturaleza virgen y sitios emblemáticos (Wikimedia Commons)
Peleliu, parte de Palau, atrae turistas atraídos por la historia bélica, la naturaleza virgen y sitios emblemáticos (Wikimedia Commons)

Peleliu, una pequeña isla de Palau, se destaca tanto por su vegetación y aguas cristalinas como por haber sido el escenario de una de las batallas más sangrientas y menos recordadas de la Segunda Guerra Mundial. Entre ficus, helechos y senderos marcados por montículos de piedras, los visitantes tropiezan con las huellas de un pasado bélico, como un tanque anfibio japonés oxidado e invadido por plantas que se erige en medio de un campo vacío.

En septiembre de 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Peleliu con el objetivo de destruir la base aérea japonesa. Tras varios días de intensos bombardeos, los soldados norteamericanos encontraron la isla aparentemente desierta. Bajo la superficie, los japoneses se habían refugiado en una red de cuevas fortificadas y bien abastecidas, invisibles para los aviones de reconocimiento. La batalla, que debía resolverse en pocos días, se prolongó durante meses y sumió a ambos bandos en una lucha de desgaste extremo.

PUBLICIDAD

La batalla de Peleliu

La Batalla de Peleliu se convirtió en una de las confrontaciones más cruentas del Pacífico, con un saldo de aproximadamente 14.000 japoneses y 10.000 estadounidenses muertos. No todas las víctimas sucumbieron a las armas: las altas temperaturas, de 38 °C (100 °F), la deshidratación y el agua contaminada cobraron muchas vidas adicionales. Según el historiador militar Joe Whelan, autor de Bitter Peleliu, fue “un verdadero espectáculo de horror”.

“Fue en realidad una batalla que no necesitaba haberse librado y probablemente no debió haber sucedido. De hecho, el almirante Halsey recomendó omitirla. Pero la flota de invasión ya estaba en camino y fue anulada por el almirante Nimitz, quien estaba a cargo de todo el Pacífico”, añadió.

PUBLICIDAD

El comandante japonés, coronel Kunio Nakagawa, murió el 24 de noviembre de 1944, fecha que la mayoría de los historiadores marca como el final de la batalla. Los altos mandos japoneses, al ver la derrota inevitable, recurrieron al seppuku, el suicidio ritual. Para Whelan, “ellos querían que los estadounidenses los atacaran para poder matar a más americanos y pensaban que, si lo lograban, podrían persuadir a Estados Unidos de negociar”.

En septiembre de 1944, fuerzas estadounidenses y japonesas protagonizaron la batalla de Peleliu, causando miles de muertos y devastando el paisaje local (Wikimedia Commons)
En septiembre de 1944, fuerzas estadounidenses y japonesas protagonizaron la batalla de Peleliu, causando miles de muertos y devastando el paisaje local (Wikimedia Commons)

Peleliu hoy: turismo, memoria y vida cotidiana

Ubicada a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de Filipinas, Peleliu forma parte del archipiélago de Palau, nación independiente desde 1994 tras haber pasado por el dominio de Japón, España, Alemania y Estados Unidos. Su bandera, azul brillante con un orbe amarillo, es denominada por especialistas en simbolismo de banderas (vexilólogos) como una versión invertida y más alegre de la bandera japonesa.

Actualmente, Palau recibe alrededor de 3.000 turistas al año. El aeropuerto principal cuenta con tres puertas de embarque y hay vuelos limitados desde ciudades como Taipéi o Manila. Entre los visitantes, además de japoneses que buscan rendir homenaje a sus compatriotas caídos, destaca un grupo: los aficionados a videojuegos. Peleliu es escenario central en Call of Duty: World at War, un título ambientado en el Pacífico y lanzado en 2008. Esta presencia digital ha hecho que la isla sea reconocida entre generaciones que, de otro modo, difícilmente habrían conocido su historia.

Las huellas de la guerra son omnipresentes. Lugares como White Beach y Bloody Nose Ridge, nombres dados por los soldados estadounidenses, siguen en uso. Los restos de la base japonesa están abiertos a los elementos, aunque el antiguo hangar permanece cerrado al público debido al derrumbe parcial de su techo.

El cementerio militar estadounidense, cerca de las ruinas de la base, es cuidado por un pequeño grupo de soldados y presenta arbustos de flores que, vistas desde el aire, forman las letras “USA”.

Los habitantes de Palau, al pasear, aún encuentran objetos bélicos. La regla local es dejar cualquier hallazgo junto a alguna de las placas conmemorativas, para que expertos del Belau Museum, principal museo nacional de Palau, los recojan posteriormente. Cuando la gente de Peleliu regresó tras la guerra, ni siquiera reconocían el lugar, explica Shingo Iitaka, especialista en historia asiática y profesor en la Universidad de Kochi, Japón. “Nivelaron el terreno con bulldozers, lo que hizo aflorar el subsuelo blanco y cambió completamente la topografía”.

La isla de Peleliu alberga restos de la Batalla más sangrienta del Pacífico (Wikimedia Commons)
La isla de Peleliu alberga restos de la Batalla más sangrienta del Pacífico (Wikimedia Commons)

Legado cultural y perspectivas olvidadas

Más allá del conflicto, Peleliu ha perdido gran parte de su vida cultural tradicional. Antes de la guerra y la colonización, los palauanos vivían en pequeñas aldeas lideradas por ancianos reunidos en el bai, una casa ceremonial elevada y decorada con motivos históricos. La mayoría de estos bais fue destruida, y hoy solo quedan unos pocos dispersos por el país.

Para comprender la historia de Palau en un contexto más amplio, el Belau Museum en Koror exhibe un bai restaurado y ofrece exposiciones sobre la evolución social, política y cultural del archipiélago. Según Iitaka, suele omitirse una perspectiva clave: la de los propios palauanos. “Creo que las personas que viven en tierras convertidas en campos de batalla son a menudo olvidadas, ya que no fueron los actores directos de la guerra, pero la memoria que guardan del conflicto debe ser especialmente valorada. Es casi como vivir con los muertos o con las huellas de los muertos”.

Mientras la isla recibe a turistas que exploran tanto su naturaleza como sus cicatrices históricas, un cartel junto al muelle despide a los visitantes: “Welcome to Peleliu. Please come again”.

Temas Relacionados

Batalla de PeleliuPalauTurismo HistóricoMemoria ColectivaII Guerra MundialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Rachid Mekhloufi prefirió la lucha por la libertad de su país antes que la consagración internacional, convirtiéndose en ejemplo de una de las lecciones más poderosas sobre identidad y convicción en el fútbol

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Tumores del tamaño de limones y 38 kilos de peso: la experiencia cercana a la muerte que reavivó el debate sobre el poder de la mente

El 2 de febrero de 2006, a Anita Moorjani la indujeron al coma: un linfoma de Hodgkin en estadío 2A estaba atacando sus ganglios, huesos, hígado. Todos sus órganos fallaban. A su familia le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Cinco semanas después, salió caminando sin rastros de cáncer en su cuerpo. La historia de una mujer que hizo de su vínculo con la muerte un libro llamado “Morir para ser yo”

Tumores del tamaño de limones y 38 kilos de peso: la experiencia cercana a la muerte que reavivó el debate sobre el poder de la mente

La caída del “Nido del Águila”, la mansión colgada de los Alpes donde se refugiaba Hitler que se convirtió en atracción turística

En mayo de 1945, el escondite alpino más emblemático del régimen nazi sucumbió sin gloria. La captura de ese mítico enclave en manos de tropas estadounidenses marcó el derrumbe simbólico del Tercer Reich en sus últimas horas

La caída del “Nido del Águila”, la mansión colgada de los Alpes donde se refugiaba Hitler que se convirtió en atracción turística

La siniestra historia del niño que perdió el pene, fue criado como niña y no pudo soportar haber sido el experimento de un médico

Cuando se mató de un disparo de escopeta en la cabeza el 4 de mayo de 2004, David Reimer tenía 38 años y había tenido tres identidades de género. Una operación mal realizada cuando tenía ocho meses le hizo perder el órgano sexual y, por consejo de un psicólogo, sus padres lo criaron como Brenda, ocultándole que había nacido como varón. El inescrupuloso experimento al que fue sometido y su reacción al descubrir la verdad

La siniestra historia del niño que perdió el pene, fue criado como niña y no pudo soportar haber sido el experimento de un médico

El hombre superdotado que se mostraba seductor en TV y ganó un reality show de citas mientras asesinaba mujeres de forma despiadada

El caso de Rodney Alcala desafió durante décadas al sistema judicial de California, que tardó 31 años en dictar una sentencia firme contra uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos

El hombre superdotado que se mostraba seductor en TV y ganó un reality show de citas mientras asesinaba mujeres de forma despiadada
DEPORTES
Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

TELESHOW
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

Marta Fort reveló cuántos miles de dólares gasta en una salida nocturna en Miami: “Me abaraté un poco”

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Buscan crear fiscalías virtuales para poner sancionar la impunidad vial

República Dominicana: Buscan crear fiscalías virtuales para poner sancionar la impunidad vial

Un cometa de 170.000 años de órbita cruza los cielos del sur y solo podrá verse durante dos semanas

Cómo funciona el robot diseñado por un investigador del CONICET que usa IA para detectar plagas en los cultivos

Un ataque con misiles rusos dejó al menos seis fallecidos en la ciudad de Merefa

Ranking de progreso social en Centroamérica: la región mejora en servicios básicos pero reprueba en oportunidades