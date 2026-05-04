La tarifa simple de los trenes PATH sube a USD 3,25 como parte del plan de remodelación

La nueva tarifa del PATH eleva el costo del viaje sencillo a USD 3,25, posicionando al sistema como el servicio ferroviario de tarifa plana más caro de la región (REUTERS/Jeenah Moon)

A partir de este momento, los usuarios del PATH, el sistema ferroviario que conecta Nueva Jersey con Manhattan, deben abonar USD 3,25 por un viaje sencillo, un aumento de 25 centavos respecto a la tarifa anterior.

Esta decisión, informada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, busca garantizar la financiación de un plan de modernización que promete transformar la infraestructura del sistema y restaurar la conexión directa de fin de semana entre Hoboken y el World Trade Center, suspendida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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El ajuste posiciona al PATH como el servicio ferroviario de tarifa plana más caro de la región, superando los USD 3 que cuesta el viaje en el metro de Nueva York, según información del The New York Times.

El incremento del precio del boleto simple implica que quienes utilizan el tren a diario verán un gasto anual adicional de aproximadamente 300 dólares, calculan organizaciones de usuarios citadas por Streamline.

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El nuevo esquema tarifario, publicado por la propia PATH, conserva un beneficio para los viajeros frecuentes: la TAPP Card para 20 o 40 viajes reduce el costo por trayecto a USD 3,10; los pases mensuales ilimitados ascienden a USD 131,50.

El aumento del boleto simple implica para los usuarios diarios del PATH un gasto anual adicional cercano a 300 dólares, según asociaciones de consumidores (REUTERS/Jeenah Moon)

La revisión tarifaria ejecutada por la Autoridad Portuaria responde a un déficit presupuestario originado en décadas de mantenimiento postergado y el derrumbe de ingresos durante la pandemia, indica el medio Streamline.

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La proyección oficial contempla sucesivos aumentos hasta alcanzar los USD 4 en 2029, en cuatro incrementos iguales, lo que constituirá una suba total del 33%, informó The New York Times.

Estos fondos están destinados a la modernización de los sistemas de señalización, ampliación de estaciones y sustitución de trenes y equipos afectados por fallas mecánicas recurrentes y daños estructurales, sobre todo tras el paso del huracán Sandy.

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Rstauración del servicio directo de Hoboken al World Trade Center

A partir del 17 de mayo, el trayecto directo entre Hoboken y World Trade Center volverá a operar los fines de semana después de casi 25 años de interrupción, una medida que los planificadores urbanos asocian con la reactivación económica de Lower Manhattan.

Este restablecimiento elimina la transferencia obligada en Newport que durante años complicó la comunicación entre ambas ciudades, fenómeno reseñado por The New York Times como el mayor avance operativo en un cuarto de siglo para el sistema.

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La conexión directa de Hoboken al World Trade Center se restablece los fines de semana después de 25 años, impulsando la reactivación económica de Lower Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

La ampliación de los servicios no se limitará a esta línea. Por primera vez desde 2001, las cuatro rutas principales del PATH circularán todos los días de la semana, según información de Container News.

El programa de modernización PATH Forward, con una inversión de USD 430 millones, permitió instalar casi cinco kilómetros de vías nuevas, renovar equipos de control, adecuar estaciones y mejorar los coches de pasajeros, señalaron voceros de la agencia en The New York Times.

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En palabras de Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, el regreso del servicio directo y la disponibilidad de frecuencias diarias representan “un punto de inflexión” para el sistema de trenes de 118 años. Para Clarelle DeGraffe, gerente general del PATH, esta nueva etapa constituye “un modelo para un servicio más frecuente, rápido y fiable”.

Los cuatro ramales principales del PATH operarán todos los días de la semana, ofreciendo mayor frecuencia y rapidez en el servicio (REUTERS/Jeenah Moon)

Impacto social y presión política ante el aumento de tarifas

La actualización de precios ha provocado un marcado rechazo en ciudades como Jersey City, Hoboken y Newark, donde trabajadores con menores ingresos dependen del PATH para acceder a empleos en Manhattan.

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Algunas protestas organizadas por grupos de defensa al usuario subrayan que la subida se produce en un escenario de inflación persistente y salarios estancados, aminorando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Voceros políticos, como los alcaldes de varias ciudades de Nueva Jersey, han exigido auditorías públicas a la Autoridad Portuaria antes de que se adopten nuevos incrementos y han criticado la falta de transparencia en la evaluación de alternativas de financiamiento.

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El debate sobre el financiamiento del transporte público reaviva la comparación internacional. Modelos prevalentes en Europa, donde el subsidio estatal garantiza la accesibilidad universal, contrastan con la tendencia estadounidense de transferir el costo de mantenimiento a los usuarios, lo que según expertos citados por Streamline pone en riesgo la movilidad y la economía regionales.

El incremento tarifario genera rechazo en ciudades como Jersey City, Hoboken y Newark, donde los sectores con menores ingresos dependen del PATH para trabajar en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

La respuesta institucional incluye la introducción de esquemas diferenciados y pases con descuento, aunque persiste la inquietud sobre la suficiencia de las mejoras frente a la mayor presión sobre el bolsillo de los pasajeros.

Analistas advirtieron que si las promesas de servicios más fiables y estaciones renovadas no se concretan, la pérdida de confianza pública podría precipitar una reorganización de la dirección de la Autoridad Portuaria y dificultar la recuperación del flujo de pasajeros posterior a la pandemia.