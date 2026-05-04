Explosión e incendio dentro del buque de una empresa surcoreana en el estrecho de Ormuz: investigan si fue atacado por Irán

Un incendio se registró en un buque operado por una empresa surcoreana en el estrecho de Ormuz. (EFE/ARCHIVO)

Un incendio se registró el lunes en un buque con bandera de Panamá operado por la empresa surcoreana HMM Co. mientras se encontraba anclado en el estrecho de Ormuz, cerca de aguas de los Emiratos árabes Unidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. El ministerio indicó que el incidente fue precedido por una explosión en la nave a las 20:40, hora local.

En el momento del suceso, el buque transportaba a 24 tripulantes, de los cuales seis son surcoreanos y dieciocho extranjeros. Las autoridades señalaron que no se han registrado víctimas hasta el momento. La causa de la explosión y el alcance de los daños están bajo investigación.

PUBLICIDAD

La empresa HMM Co. informó que el fuego se inició en la sala de máquinas tras una explosión en el buque granelero y que los tripulantes están trabajando para extinguir las llamas. Un representante de la compañía afirmó que “es prematuro determinar si la causa fue un ataque externo”.

HMM Co. informa que la explosión se originó en la sala de máquinas del buque granelero con seis surcoreanos a bordo. (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno surcoreano declaró que continuará comunicándose con los países involucrados y tomará medidas para garantizar la seguridad de los buques y tripulaciones surcoreanas en el estrecho de Ormuz. Un funcionario de la oficina presidencial de Corea del Sur confirmó que las autoridades intentan esclarecer el origen del incendio y que no se ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Los ministerios de Exteriores y Océanos gestionan la situación.

PUBLICIDAD

El ministerio había informado previamente que estaba verificando reportes sobre un posible ataque al buque surcoreano varado en el estrecho. En la zona permanecen 2.000 embarcaciones varadas, entre ellas 26 con bandera surcoreana.

Alerta en EAU

Emiratos árabes Unidos denunció este lunes que el régimen de Irán lanzó drones contra un petrolero que atravesaba el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo y en medio del operativo militar estadounidense desplegado tras el alto el fuego.

PUBLICIDAD

Alerta por ataque con misiles en Emiratos Árabes Unidos: es el primer bombardeo desde el cese del fuego entre EEUU e Irán

“Debido a la situación actual y a las posibles amenazas de misiles, busquen inmediatamente un lugar seguro en el edificio más cercano”, señalaba la alerta de emergencia enviada a teléfonos móviles en territorio emiratí, la primera desde que entró en vigor la tregua a principios de abril.

Según Abu Dhabi, el ataque tuvo como blanco un buque vinculado a la petrolera estatal ADNOC. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como “un acto de piratería” del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y acusó a Teherán de utilizar el paso marítimo como herramienta de “coerción económica y chantaje”. No se reportaron heridos ni daños de gravedad.

PUBLICIDAD

La tensión se produjo pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara que dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron completar con éxito el cruce del estrecho bajo el paraguas del llamado Proyecto Libertad.