El plan de Trump para rescatar 2.000 barcos y 20.000 marineros en Ormuz enfrenta el sistema de defensa de Irán

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Un informe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y un reporte de las Naciones Unidas definieron que Donald Trump avalara el Proyecto Libertad: 2.000 barcos mercantes y 20.000 marineros están atrapados por Irán en el estrecho de Ormuz.

Trump solicitó al almirante Brad Cooper - a cargo del Comando Central de Estados Unidos- una solución militar a la crisis del estrecho de Ormuz, y la respuesta fue el Proyecto Libertad que inició hoy con un despliegue de decenas de destructores, más de 100 aeronaves y cerca 15.000 efectivos.

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“Países de todo el mundo, casi todos los cuales no están involucrados en la disputa de Medio Oriente, que se desarrolla tan visiblemente y violentamente para que todos lo vean, han solicitado a Estados Unidos si podríamos ayudar a liberar sus barcos, que están atrapados en el estrecho de Ormuz, en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos; ¡simplemente son observadores neutrales e inocentes!“, posteó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Y completó:

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“Muchos de estos barcos se están quedando sin comida y de todo lo necesario para que las tripulaciones a gran escala permanezcan a bordo en condiciones saludables e higiénicas. Creo que esto sería un gran paso para mostrar buena voluntad por parte de todos aquellos que han estado luchando tan arduamente durante los últimos meses. Si, de alguna manera, este proceso humanitario se ve interferido, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser tratada con firmeza”, aseguró el presidente de los Estados Unidos en Truth Social.

Eso significa que Trump avanzará sobre el golfo Pérsico desde el golfo de Oman, si Irán no permite que los 2.000 barcos y 20.000 marineros abandonen Ormuz.

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El régimen chiíta ya sabe de la decisión política del presidente de los Estados Unidos, y desde Teherán replicaron a Washington que no permitirán que las tropas del Pentágono liberen el tràfico del estrecho.

Este mapa ilustra las zonas costeras y puertos iraníes afectados por restricciones marítimas a lo largo del Golfo Pérsico, Estrecho de Ormuz, Golfo de Omán y Mar Arábigo, destacando Bandar-e Khomeini, Bushehr, Bandar Abbas y Chabahar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir: la reanudación de la guerra en Medio Oriente se torna inminente.

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Irán montó un sistema defensivo sobre el golfo Pérsico que apunta a disuadir el ingreso de Estados Unidos para cumplir de manera pacífica el objetivo político del Proyecto Libertad.

En este contexto, Teherán se apalancó sobre cinco islas que están ubicadas en el estrecho. Esas islas son Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm, que cumplen distintas funciones tácticas para defender Ormuz de un eventual ataque ordenado por Trump.

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Las cinco islas establecen un arco defensivo que se complementó con la instalación de minas ubicadas en el fondo del Estrecho.

Al comienzo de Ormuz se encuentra Abu Musa, adonde Irán desplegó un sistema de misiles defensivos y construyó fortificaciones subterráneas. Durante la guerra contra Irak, la Guardia Revolucionaria utilizo está isla para sus operaciones navales.

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A escasos kilómetros, rumbo a Occidente, se ubican Tunb Mayor y Tunb Menor, que cierran el arco estratégico y son el paso obligatorio de los barcos petroleros. También tienen desplegados sistemas antiaéreos con misiles balísticos y drones.

A continuación, aparece Larak que detenta un arsenal de misiles, un sistema ruso de interferencia satelital y un batallón de infantería naval.

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Irán en esta isla ejerce su control real sobre Ormuz. Como las aguas del estrecho han sido minadas, a los barcos petroleros no le quedan otra alternativa que avanzar por un corredor marítimo entre las islas Larak y Qeshm, adonde está asentada la Guardia Revolucionaria para controlar la embarcación y cobrar el peaje.

Qeshm es la isla más importante para la seguridad montada por Irán en el estrecho. La Guardia Revolucionaria construyó una red de túneles y bunkers con silos ocultos para almacenar misiles balísticos.

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Además, en la isla de Qeshm se encuentra la 112.ª Brigada Naval de Combate de la Marina de la Guardia Revolucionaria, que incluye lanchas rápidas de ataque equipadas con lanzacohetes y torpedos.

Sistema de defensa montado por Irán para disuadir el ingreso de Estados Unidos al estrecho

Trump conoce la defensa militar que montó la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso que el mecanismo bélico de Estados Unidos se establezca afuera de Ormuz en aguas del golfo de Oman.

El líder republicano apostaba a la vía diplomática, que ejecuta a través del diálogo permanente entre Steve Witkoff -su enviado a Medio Oriente- y el canciller iraní Abbas Araghchi.

Pero en las última horas, Trump advirtió que las negociaciones estaban en un punto muerto por la negligencia del régimen chiíta.

Así está el estrecho de ormuz en las primeras horas del operativo “Proyecto Libertad”

Ante el eventual fracaso de las negociaciones con Irán, Trump escuchó diferentes alternativas militares propuestas por el almirante Brad Cooper.

En el Salón Oval asumen que la opción bélica no tiene un fuerte consenso público, pero sería la única posibilidad para abrir Ormuz, si la vía diplomática fracasa por las diferencias de fondo entre ambos enemigos.

Durante una presentación en la Casa Blanca, frente a Trump, JD Vance -vicepresidente de Estados Unidos-, Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra-, el almirante Cooper desplegó tres alternativas diferentes:

Un raid corto e intensivo sobre la infraestructura civil -agua potable y electricidad, por ejemplo- para forzar que Irán se siente a negociar un acuerdo Tomar una zona del estrecho de Ormuz controlado por Irán para habilitar el paso de los barcos petroleros Fuerzas especiales que ingresan a Irán para incautar las reservas nucleares del régimen chiíta

Ahora Trump decidió ingresar al estrecho y liberar su navegación, que es la opción 2 propuesta por el almirante Cooper.

Es muy probable que la guerra en Medio Oriente inicie otra fase con Irán atacando a Israel y los países árabes, que son los aliados regionales de Estados Unidos.