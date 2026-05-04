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Star Wars celebra 50 años y conquista 33 mil millones de minutos vistos en 2025

La saga creada por George Lucas mantiene su dominio entre generaciones, con Disney+ como su hogar y Andor liderando el consumo en series durante el último año

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Trailer - Star Wars Una Nueva Esperanza
El informe de Nielsen revela que los estadounidenses consumieron 33.000 millones de minutos de contenido de "Star Wars" en 2025, incluyendo películas y series en Disney+ (Disney)

A casi 50 años de su estreno, la franquicia Star Wars sigue cautivando audiencias: los espectadores estadounidenses consumieron 33.000 millones de minutos de contenido de la saga durante 2025, de acuerdo con un informe de Nielsen publicado este lunes para conmemorar el Día de Star Wars.

Los datos de la consultora abarcan el consumo en televisión lineal y plataformas de streaming.

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Disney+, que se convirtió en el hogar digital de la franquicia tras la adquisición de Lucasfilm por parte de The Walt Disney Company en 2012, concentra la totalidad de la oferta en streaming.

De acuerdo con el informe, las películas de la saga acapararon la mayor porción del consumo, con un 44,2% del total.

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La película "Rogue One: A Star Wars Story" cierra justo antes de que comience Una nueva esperanza (Disney)
La película "Rogue One: A Star Wars Story" cierra justo antes de que comience Una nueva esperanza (Disney)

Las series de acción real representaron el 38,9%, mientras que los proyectos animados sumaron el 16,8%. Los documentales sobre la franquicia apenas alcanzaron el 0,2%.

Entre los títulos más vistos del año, Una nueva esperanza encabezó la lista, seguida por La amenaza fantasma y Rogue One.

En el terreno de las series, Andor fue la producción de acción real más vista, con 7.400 millones de minutos, impulsada por el estreno de su segunda temporada entre abril y mayo de 2025.

El programa figuró durante seis semanas consecutivas en el listado Nielsen Top 10 Streaming Originals. Le siguieron Skeleton Crew y The Mandalorian.

The Mandalorian Temporada 3 (Disney+)
"The Mandalorian" es la serie que devolvió a "Star Wars" a la pantalla chica con una nueva historia (Disney+)

El 4 de mayo de 2025, fecha en que se celebró el Día de Star Wars, los espectadores vieron 637 millones de minutos —equivalentes a 10,6 millones de horas— de contenido de la franquicia.

Andor también lideró ese día, en pleno lanzamiento de nuevos episodios, seguida por Una nueva esperanza, La amenaza fantasma, El Imperio contraataca y La venganza de los Sith.

Nielsen también analizó las preferencias por grupo etario durante el primer trimestre de 2026.

The Mandalorian resultó ser la favorita entre la Generación Alpha y los Baby Boomers, mientras que la Generación Z prefirió la serie animada The Clone Wars. Los millennials y la Generación X se inclinaron por Andor.

Darth Vader_Star Wars_El imperio contraataca_Portada
"El imperio contraataca" oscureció la saga y reveló uno de los secretos más célebres del cine (Disney)

Por qué se celebra el Día de Star Wars

El 4 de mayo es el Día de Star Wars por una razón simple: es un juego de palabras. La frase “May the 4th be with you” es una variación fonética de “May the Force be with you”, el saludo icónico de la saga que se utiliza para desear buena suerte.

El primer uso registrado de la expresión data de 1978, cuando un aviso publicado en el London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera mujer elegida primera ministra de Gran Bretaña con el mensaje “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!”, según recogió StarWars.com.

Con el tiempo, la frase también fue utilizada de manera interna en Lucasfilm y apareció incluso en una promoción de entradas del 4 de julio de 2005 para La venganza de los Sith.

La fecha cobró visibilidad masiva cuando Disney adquirió Lucasfilm en 2012 y anunció la producción de la trilogía de secuelas.

Al ser el primer gran evento de Star Wars en la era de las redes sociales, la expresión se extendió entre el público general.

Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith
"Star Wars: Episode III - La venganza de los Sith" es el film que cierra la trilogía de precuelas y explica el origen de Darth Vader (Disney)

Los seis primeros episodios de la saga se estrenaron en mayo, lo que refuerza el vínculo del mes con la franquicia.

No obstante, desde la llegada de Disney, solo Solo: Una historia de Star Wars (2018) y la próxima The Mandalorian and Grogu, prevista para el 22 de mayo de 2026, han mantenido esa tradición.

En la actualidad, la fecha es ocasión para el lanzamiento de series, tráilers y productos de merchandising.

Este año, los dos episodios finales de la serie animada Maul: Shadow Lord se estrenan este lunes.

Además, cadenas como Burger King lanzaron artículos de menú temáticos, y marcas como LEGO y Target ofrecen descuentos y ediciones exclusivas.

Jon Favreau quiere inspirar a una nueva generación a amar Star Wars
"Star Wars: The Mandalorian and Grogu", la primera película de "Star Wars" en cines desde 2019, llega el 22 de mayo de 2026 (Disney)

Para quienes prefieren quedarse en casa, Disney+ pone a disposición 11 películas y más de una docena de series de la franquicia.

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