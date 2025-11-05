Estados Unidos

Una tormenta mantiene restringido el tránsito por siete puentes de Nueva York

Según las previsiones, el fenómeno meteorológico traerá ráfagas de viento muy intensas entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre

El puente Verrazzano-Narrows será uno
El puente Verrazzano-Narrows será uno de los siete que aplicarán restricciones al tránsito de camiones por la llegada de una tormenta de fuertes vientos. (REUTERS/Nick Zieminski)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la imposición de restricciones al tránsito de camiones en siete puentes clave del estado debido a una tormenta que, según las previsiones, traerá ráfagas de viento muy intensas entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, informó The Associated Press.

Las restricciones consisten en la prohibición para tractocamiones vacíos y unidades en tándem desde las 8:00 de la mañana del miércoles hasta las 4:00 de la madrugada del jueves, medida destinada a reducir los riesgos en la circulación y proteger la seguridad de los usuarios, según declaró la funcionaria en un comunicado oficial.

De acuerdo con el despacho de prensa emitido por la oficina de Hochul, los puentes afectados por la medida son el Verrazzano-Narrows Bridge, Bronx-Whitestone Bridge, Cross Bay Bridge, Henry Hudson Bridge, Marine Parkway Bridge, Robert F. Kennedy Bridge y Throgs Neck Bridge, todos gestionados por la MTA Bridges and Tunnels.

Como parte del operativo de emergencia, miles de trabajadores de servicios públicos se encuentran listos para atender a la población. “Nuestros organismos estatales y miles de trabajadores de servicios públicos están preparados para asistir a los neoyorquinos mientras ráfagas fuertes e incluso tormentas eléctricas afectan gran parte del estado a partir del miércoles”, explicó Hochul en un mensaje citado por Reuters.

Unidades de la MTA Bridges
Unidades de la MTA Bridges and Tunnels implementan operativos especiales en siete puentes metropolitanos ante el pronóstico de vientos peligrosos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El informe de la oficina de la gobernadora señala que, además de los fuertes vientos, la tormenta puede provocar lluvias intensas y actividad eléctrica en varias regiones, incluidas Finger Lakes, Southern Tier, Central New York y Mohawk Valley. En zonas ubicadas sobre los 457 metros de altitud, la precipitación podría transformarse en nieve.

Se prevé que el viento represente la mayor amenaza en la ciudad de Nueva York, con ráfagas estimadas entre 64 y 80 kilómetros por hora y en casos puntuales podrían alcanzar hasta 96 a 112 kilómetros por hora, según las proyecciones meteorológicas oficiales.

Ante el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de vientos fuertes tanto para la Gran Manzana como para varios sectores del norte del estado. Entre los riesgos identificados figuran cortes de energía y caída de árboles. En palabras de Kathy Hochul: “insto a todos los neoyorquinos a permanecer atentos y vigilantes — envíen por mensaje de texto el nombre de su condado o distrito al 333111 para recibir información actualizada en su teléfono”, según recoge el mismo comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de vientos fuertes para la ciudad y gran parte del estado desde el miércoles por la mañana. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La restricción temporal responde a la expectativa de que la circulación de vehículos de gran porte vacíos podría agravar las condiciones durante el paso de la tormenta, especialmente en puentes expuestos. La gobernadora pidió a la población tomar precauciones y mantenerse informada sobre la evolución del clima y los posibles trastornos en la infraestructura urbana y vial.

Según la información oficial, se anticipan “posibles tormentas severas que afectarán con más intensidad ciertas áreas del centro y norte de Nueva York”, lo que justifica un despliegue especial de recursos y comunicaciones de emergencia.

Las autoridades resaltaron la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y reportar incidentes relacionados con la tormenta a las líneas oficiales, tal como especificó la propia gobernadora Kathy Hochul.

Durante el periodo de vigencia de la prohibición, el servicio de tránsito en los puentes indicados podrá presentar demoras o alteraciones adicionales, con el objetivo de preservar la seguridad pública y reducir riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos extremos.

