Estados Unidos

Seis estados de EEUU celebrarán elecciones este martes: la disputa por la alcaldía de Nueva York y otras contiendas

Los votantes elegirán gobernadores, alcaldes y cambios clave en las reglas electorales en una jornada que anticipa desafíos para demócratas y republicanos

Los estadounidenses votan en comicios
Los estadounidenses votan en comicios locales y estatales que anticipan el clima político rumbo a las legislativas de 2026. (REUTERS/Mike Segar)

En Estados Unidos, votantes de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pennsylvania y Texas acudirán a las urnas en una jornada que pone a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump, con repercusiones directas para la carrera hacia las próximas elecciones legislativas.

La atención se concentra en comicios estatales y locales donde se perfilan debates sobre vivienda, economía y el futuro de partidos clave.

Nueva York

En la ciudad de Nueva York, el puesto de alcalde enfrenta a Zohran Mamdani, impulsor de una agenda progresista centrada en la asequibilidad urbana, contra el exgobernador Andrew Cuomo, candidato independiente, y el republicano Curtis Silwa.

Mamdani logró imponerse ante Cuomo en las primarias demócratas, lo que evidenció la fractura interna entre el ala progresista y los sectores moderados del partido. De acuerdo con CNN, la campaña del demócrata-socialista ha movilizado a jóvenes y electores progresistas, quienes exigen soluciones concretas en vivienda y acceso a servicios básicos.

Las contiendas en Virginia, Nueva
Las contiendas en Virginia, Nueva York y Nueva Jersey reflejan tensiones internas entre progresistas y moderados dentro del Partido Demócrata. (REUTERS/Mike Segar)

La cautela marca el respaldo de figuras nacionales: mientras Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, no se ha pronunciado a favor de ningún candidato, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, apoyó a Mamdani hacia finales de octubre.

CBS News informó que el expresidente Barack Obama telefoneó a Mamdani y describió la campaña como “impresionante de observar”, ofreciendo ser una referencia para consultas, aunque evitó comprometer su apoyo públicamente.

Nueva Jersey

Los electores de Nueva Jersey deben elegir al sucesor del gobernador Phil Murphy, en un escenario marcado por el aumento de impuestos y las tarifas de servicios públicos.

El republicano Jack Ciattarelli, con el respaldo de Donald Trump, busca conectar con las preocupaciones económicas locales y se presenta como defensor de la identidad neoyorquina frente a la demócrata Mikie Sherrill, a quien asocia con políticas nacionales impopulares. Entre sus promesas, Sherrill aseguró que congelaría las tarifas de servicios públicos, medida recibida con escepticismo por Murphy, según CNN.

Candidatos respaldados por figuras nacionales
Candidatos respaldados por figuras nacionales buscan afianzar posicionamientos estratégicos en estados clave para las próximas elecciones. (REUTERS/Mike Segar)

El aumento en el precio de la electricidad, que trepó cerca del 21% en el último año según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, ha dado amplitud al debate sobre los costos de energía. Este tema ha figurado en los mensajes de campaña y hasta en intervenciones del presidente Trump, quien remarcó su relevancia política.

Virginia

En el estado de Virginia, la carrera gubernamental cuenta con la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger como principales contendientes.

La campaña aborda cuestiones sobre políticas escolares y derechos de las personas transgénero, aunque los sondeos anticipan una ventaja de la candidata demócrata en un territorio donde Trump no resultó favorecido en las últimas tres elecciones presidenciales. Las elecciones estatales también determinan los cargos de vicegobernador y fiscal general.

California

El estado dorado decide el futuro de su sistema de distritos a través de la Proposición 50, que abre la posibilidad de reemplazar el actual modelo de comisiones independientes por mapas avalados por mayoría demócrata para próximos ciclos electorales.

La elección especial en Texas
La elección especial en Texas determinará la representación de uno de los distritos demócratas más importantes del sur del país. (REUTERS/Daniel Cole)

Esta iniciativa busca contrarrestar esfuerzos recientes de Texas, Missouri e Indiana para consolidar mayorías republicanas mediante nuevos mapas electorales. Según CNN, la medida podría otorgar cinco curules adicionales al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y fortalece la figura del gobernador Gavin Newsom de cara a su proyección nacional.

Pennsylvania

En Pennsylvania, los ciudadanos votan la permanencia o sustitución de tres jueces demócratas en la Suprema Corte estatal. El resultado tiene alto valor estratégico, ya que influirá en decisiones sobre futuros procesos electorales y redistribución de distritos. CNN destaca que la corte mantuvo una postura favorable a los demócratas en casos clave de las elecciones de 2020 y 2024 sobre votos por correo y criterios de validación.

Texas

El 18º Distrito 18 del Congreso de Texas, con base en Houston, renueva representación tras la muerte de la congresista Sheila Jackson Lee y del sucesor inmediato Sylvester Turner. La vacancia abre paso a una elección especial, en donde la demócrata Erica Lee Carter y la republicana Carmen Montiel destacan entre varios aspirantes.

Si ningún postulante alcanza el 50% de los votos, se convocará una segunda vuelta. CNN detalla que Montiel, empresaria y experiodista de Venezuela, representa la opción de mayor visibilidad para los republicanos en una región históricamente dominada por los demócratas.

Estados Unidos y China analizan

Este es el top 10

Cinco miembros de una familia

Estados Unidos descartó realizar explosiones

Retiran más de 580,000 frascos
De la "viveza criolla" de

El homenaje a Gerardo Rozín

Estados Unidos y China analizan

