Estados Unidos

La Casa Blanca levanta un estadio temporal para una velada de UFC por el cumpleaños de Donald Trump

Los trabajos en el jardín sur de la residencia presidencial comenzaron este martes para erigir la estructura que acogerá el 14 de junio una cartelera encabezada por el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. El evento, bautizado UFC Freedom 250, costará al menos 60 millones de dólares

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Se está construyendo un recinto temporal que albergará el evento UFC Freedom 250 en junio en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 26 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Se está construyendo un recinto temporal que albergará el evento UFC Freedom 250 en junio en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 26 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La Casa Blanca amaneció este martes convertida en un gran solar de obras. Grúas y equipos de construcción tomaron el jardín sur de la residencia presidencial para levantar el estadio temporal que albergará el 14 de junio una velada histórica de la Ultimate Fighting Championship (UFC), organizada como parte de los festejos del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La estructura semicircular, cuyas piezas fueron fabricadas en Europa, transportadas a Pensilvania y de allí por tierra hasta Washington, tendrá capacidad para aproximadamente 5.000 espectadores, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC y de la Casa Blanca. Para el resto del público, la organización prevé instalar pantallas gigantes en The Ellipse, el parque al sur de la residencia, donde podrán seguir el evento en directo hasta 80.000 personas adicionales.

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El combate estelar enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en sus 17 peleas profesionales, y al estadounidense Justin Gaethje, por la unificación del título mundial de peso ligero. Topuria, nacido en Alemania de padres georgianos refugiados y afincado en España con doble ciudadanía, conquistó el cinturón de las 155 libras al noquear al brasileño Charles Oliveira, y detuvo después su actividad por motivos personales. Gaethje, de 37 años y con récord de 27 victorias y 5 derrotas, llega como campeón interino tras imponerse al británico Paddy Pimblett en enero de 2026.

La cartelera incluye también un combate por el título interino de peso semipesado entre el brasileño Alex Pereira, bicampeón de la UFC en dos categorías, y el francés Cyril Gane. Dana White, director ejecutivo de la organización y uno de los principales apoyos públicos de Trump en la campaña de 2024, presentó la cartelera junto al presidente en el Despacho Oval durante la retransmisión del UFC 326 el pasado mes de marzo.

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Así será el evento de la UFC en la Casa Blanca
Así será el evento de la UFC en la Casa Blanca

El coste del espectáculo resulta tan llamativo como el escenario. Según declaró Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings —empresa matriz de la UFC— ante inversores, el presupuesto total superará los 60 millones de dólares, cifra que “definitivamente no bajará y podría subir”. TKO espera recuperar unos 30 millones a través de patrocinadores, pero asume pérdidas. White informó al Sports Business Journal que solo reponer el césped del jardín sur costará 700.000 dólares. La organización ha garantizado que ningún fondo público financiará el evento.

Trump, aficionado declarado a las artes marciales mixtas, tiene una larga historia con los deportes de combate: antes de su carrera política promovió veladas de boxeo en los años ochenta y noventa, y mantuvo una estrecha relación con la World Wrestling Entertainment (WWE), que lo incluyó en su salón de la fama en 2013. La UFC, fundada en 1993, es hoy la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, con presencia en más de 160 países.

El evento no ha estado exento de controversia. Opositores demócratas han cuestionado el uso de la sede del poder ejecutivo para un espectáculo de esta magnitud, y medios especializados han señalado las dificultades logísticas de una operación sin precedentes en la Casa Blanca. La velada coincide además con el Día de la Bandera de Estados Unidos, coincidencia que la administración Trump ha aprovechado para revestir de simbolismo patriótico el mayor y más costoso evento deportivo privado jamás celebrado en los terrenos de la residencia presidencial.

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