La orden rusa de evacuar Kiev provocó respuestas diplomáticas en Europa y la ONU

Diplomáticos acreditados en Ucrania visitan un edificio residencial alcanzado por los ataques rusos en Kiev, el 25 de mayo de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La orden de Moscú de que los diplomáticos extranjeros abandonen Kiev llevó el martes a la Unión Europea (UE), Alemania, Noruega, Países Bajos y Suecia a convocar a los representantes rusos en el país, tras los bombardeos del domingo sobre la capital ucraniana y la amenaza de nuevas ofensivas anunciada por el Kremlin.

El ataque del domingo fue uno de los mayores bombardeos sobre Kiev en los cuatro años de invasión rusa. Hospitales, escuelas y estudios de televisión figuraron entre los blancos alcanzados, según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Al día siguiente, Moscú anunció que los golpes continuarían y tendrían como objetivo “sistemático” empresas de defensa, centros de toma de decisiones y puestos de mando en la capital.

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El servicio diplomático de la UE convocó al encargado de negocios ruso en Bruselas. La portavoz Anitta Hipper declaró que “la amenaza de Rusia a los ciudadanos extranjeros y diplomáticos para que abandonen Kiev constituye una escalada inaceptable“, y exigió a Moscú cesar los ataques contra civiles y abrir conversaciones de paz. La delegación del bloque no abandonará sus oficinas allí, precisó.

Personas pasan frente a edificios en llamas tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán convocó al embajador ruso Sergei Nechayev y dejó asentado que “no nos dejaremos intimidar por las amenazas”. El canciller noruego Espen Barth Eide citó a su par Nikolai Korchunov para tratar las amenazas contra el personal extranjero en el país.

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Suecia había actuado el lunes para condenar las “falsas acusaciones” rusas sobre supuestas violaciones del espacio aéreo nórdico-báltico y las amenazas contra Letonia.

Desde Berlín, la embajada rusa respondió a las críticas mediante una declaración en Telegram, la red social. Nechayev sostuvo que las fuerzas de Moscú “nunca atacan deliberadamente” infraestructuras civiles ni misiones diplomáticas, y calificó los bombardeos de “ataques quirúrgicos contra objetivos militares”.

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El detonante invocado fue un ataque con drones del viernes contra una residencia de estudiantes en Lugansk, controlada por Rusia, con un saldo de 21 muertos. El Ejército ucraniano rechazó esa versión: “El blanco era una unidad de comando de drones de élite”.

La embajada rusa en Berlín sostiene en Telegram que los bombardeos fueron ataques quirúrgicos contra objetivos militares, no civiles. (REUTERS/Alina Smutko)

El canciller ruso Sergei Lavrov trasladó esa misma justificación al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y dijo que los ataques respondían a los “continuos ataques terroristas” de Kiev.

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El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se pronunció durante la apertura de una sesión especial de la Asamblea General celebrada el martes en Nueva York sobre la proliferación de conflictos globales. Declaró estar “profundamente preocupado” por el anuncio ruso de lanzar ofensivas sistemáticas contra empresas de defensa y centros de mando en la capital ucraniana.

El embajador ruso Vasily Nebenzya denunció que Washington no concedió el visado al viceministro Alexander Alimov para asistir a la sesión, lo que calificó de “caso flagrante de falta de respeto” a la presidencia china y a la Carta de la ONU. El Departamento de Estado no respondió de inmediato.

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Andriy Melnyk, embajador de Ucrania ante el organismo, leyó allí una declaración conjunta de 50 países que condenaba los bombardeos y las amenazas a instituciones diplomáticas en Kiev. El documento fue suscrito por naciones europeas, miembros de la OTAN, Japón y Corea del Sur.

(Con información de Reuters y DW)

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