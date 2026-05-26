Barry Keoghan se enfrenta al odio en las redes: “Quiero levantar la cabeza, sonreír y disfrutar el momento”

Barry Keoghan supera el odio digital y apuesta por un futuro basado en el optimismo y la resiliencia en la industria cinematográfica (REUTERS/Danny Moloshok)

Tras años marcados por el escrutinio público y la hostilidad en redes sociales, Barry Keoghan, actor irlandés nominado al Óscar y ganador del BAFTA, comunicó que está listo para dejar atrás el capítulo del odio digital y enfocarse plenamente en su desarrollo personal y profesional, según declaró en una entrevista con la revista Variety citada por el portal estadounidense Complex.

Cómo afectó el odio digital a la vida de Keoghan

En 2024, Keoghan habló públicamente con el periodista británico Louis Theroux sobre la intensidad del odio que recibía en línea, en particular por comentarios sobre su apariencia física.

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El actor reconoció que esta situación lo llevó a “replegarse”, a evitar eventos y, en ocasiones, a no querer salir de casa. Keoghan explicó que el volumen de críticas y rumores amplificados en redes sociales lo forzaron a mirar hacia adentro y a buscar nuevas formas de sobrellevar la presión mediática.

El aislamiento y la discriminación online afectaron la confianza y la salud mental de Barry Keoghan, quien hoy promueve el bienestar emocional (Captura de video/Friends Keep Secrets)

Hoy, el actor, de 33 años, señaló que desea “cerrar el libro” sobre esa etapa, afirmando: “Quiero levantar la cabeza, sonreír y disfrutar el momento”.

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Keoghan remarcó que no quiere que su imagen pública se defina por el odio recibido, sino por su trabajo y la integridad con la que encara cada proyecto. A pesar de los momentos difíciles, destacó la importancia de mantener la perspectiva y reconocer el apoyo recibido de amigos y colegas dentro de la industria.

Una infancia de adversidad y el surgimiento de una vocación

Antes de obtener reconocimiento internacional, Keoghan atravesó una infancia complicada. En declaraciones recogidas por Complex, relató que pasó por diversos hogares hasta quedar bajo el cuidado de su abuela. El sueño de convertirse en actor le resultaba distante, especialmente por no haber terminado la escuela, lo que limitaba sus oportunidades de formación artística.

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La infancia compleja de Keoghan, marcada por hogares transitorios y falta de educación formal, forjó su vocación y su capacidad de superación (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A los 16 años, consiguió su primer papel en la película Between the Canals y describió ese momento como un punto de inflexión: “Cuando la cámara se encendió, supe que esto era lo mío. Es una sensación única que no se compara con nada más”, recordó el actor.

Perspectiva profesional y selección de proyectos

Keoghan ha recibido múltiples reconocimientos, pero destaca la importancia de la intencionalidad en la elección de sus papeles.

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En entrevista con Variety, subrayó que ahora selecciona sus proyectos con más cuidado y que valora el esfuerzo colectivo de la industria: “Deberíamos compartir el aprecio y reconocer lo que el trabajo de cada uno significa para nosotros, porque todos hemos trabajado mucho para llegar aquí”, afirmó.

El actor irlandés selecciona sus proyectos en función de sus valores y del impacto social, priorizando autenticidad y profundidad humana (Complex)

El actor sostiene que la autenticidad y la honestidad son claves en su aproximación actual al trabajo. Keoghan busca que sus roles reflejen tanto sus valores personales como su crecimiento profesional, apostando por historias que tengan impacto y permitan el desarrollo de su arte.

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Un mensaje de futuro y cultura positiva en la industria

Con una perspectiva renovada, Keoghan se enfoca en disfrutar el presente y dejar atrás el impacto del odio digital.

El actor aboga por una cultura de reconocimiento y apoyo mutuo en la industria cinematográfica, e invita a colegas y seguidores a compartir los logros y valorar el esfuerzo de todos los involucrados.

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Keoghan destaca la importancia de la excelencia artística y la diversidad de historias para enriquecer la narrativa audiovisual contemporánea (REUTERS/Jack Taylor)

Para Keoghan, cerrar el ciclo de la hostilidad online significa abrirse a nuevas oportunidades y redefinir su relación con la fama.

Su experiencia personal lo impulsa a promover un entorno profesional más empático, en el que la satisfacción y la pasión artística prevalezcan sobre las críticas destructivas y la presión mediática.

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El compromiso del actor con la superación y la empatía resalta como un ejemplo para quienes enfrentan desafíos similares en la esfera pública, reforzando la importancia de la resiliencia en la carrera artística.