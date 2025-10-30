Estados Unidos

Vuelo de JetBlue realiza aterrizaje de emergencia en Florida: hay varios pasajeros hospitalizados

El vuelo, que cubría la ruta Cancún-Newark, fue desviado tras una súbita variación de altitud, resultando en atención médica para pasajeros y tripulantes y la inspección inmediata de la aeronave

Rossana Marín

Un vuelo de JetBlue entre
Un vuelo de JetBlue entre Cancún y Newark realizó un aterrizaje de emergencia en Florida tras una repentina pérdida de altitud. (REUTERS/Toby Melville)

Un vuelo de JetBlue que cubría la ruta entre Cancún y Newark debió realizar un aterrizaje de emergencia en Florida después de experimentar una repentina pérdida de altitud, lo que llevó a que varios pasajeros fueran trasladados a un hospital, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió este jueves 30 de octubre, cuando el Airbus 320 fue desviado hacia el Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 14:00, hora local, de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA comunicó que ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la súbita variación en la altitud durante el trayecto. Aunque no se precisó de inmediato cuántas personas resultaron afectadas ni la gravedad de sus lesiones, se confirmó que tanto pasajeros como miembros de la tripulación fueron evaluados por personal médico en el aeropuerto antes de que algunos de ellos fueran trasladados a centros hospitalarios, según indicó JetBlue.

La aerolínea informó que el avión fue retirado del servicio para someterlo a una inspección exhaustiva. En un comunicado, JetBlue señaló: nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para su inspección y realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, y añadió: “La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es siempre nuestra principal prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”, según recogió The Associated Press.

La investigación sobre el incidente continúa bajo la supervisión de la FAA, mientras la compañía aérea colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindar asistencia a los afectados.

Noticia en desarrollo...

