Fuerte temporal y riesgo de inundaciones amenazan la noche de Halloween en el este de Estados Unidos

Tormentas avanzan sobre el este de Estados Unidos y amenazan con modificar la tradicional noche de Halloween en varias ciudades. (REUTERS/Mike Segar)

Un sistema meteorológico traerá lluvias intensas a gran parte del este de Estados Unidos durante los días previos a Halloween, con efectos que podrían alterar actividades tradicionales del “truco o trato” en varias regiones, según informó FOX Weather. Las condiciones generales muestran que, aunque la mayor parte del país tendrá una noche de Halloween seca, sectores del interior del Noreste y Nueva Inglaterra enfrentarán precipitaciones y vientos fuertes.

De acuerdo con FOX Weather, un área de baja presión procedente del noroeste del Pacífico comenzó a desplazarse hacia el centro de Estados Unidos este martes, y continuará su trayecto hacia la costa este durante la semana. Este fenómeno afectará de manera directa a millones de personas en el Medio Oeste, el Sureste, el Atlántico medio y el Noreste, donde se prevé la caída de entre 25 y 50 milímetros de lluvia hasta el fin de semana.

La situación se complejiza por la presencia de otro sistema frente a la costa sureste, que desde el lunes genera lluvias intensas sobre las Carolinas, los Apalaches del sur y partes de Virginia, una condición que persistirá, según las previsiones, hasta el miércoles.

Philadelphia y Nueva York registrarán precipitaciones importantes en los días previos a Halloween. (REUTERS/Shannon Stapleton)

FOX Weather destacó que ciertas zonas de la Carolina del Norte, en particular los Outer Banks, han estado bajo advertencia de inundaciones costeras y podrían sufrir problemas de erosión de playas, tras una temporada que ya registró el colapso de 11 viviendas. “Los Outer Banks afrontan de nuevo el riesgo de erosión y daños estructurales por las condiciones climáticas adversas”, reportó el medio estadounidense.

En cuanto al origen de las precipitaciones, FOX Weather precisó que el sistema que generó una emergencia por inundaciones repentinas en Florida durante la noche del domingo 26 de octubre ya se desplazó mar adentro, aunque continúa produciendo lluvias de intensidad moderada en sectores del sureste norteamericano, como Carolina del Norte y Virginia.

Por otra parte, la llegada de una vaguada sobre el Medio Oeste y las planicies del sur impulsará el desarrollo de un nuevo sistema de baja presión este miércoles, factor que provocará un descenso de las temperaturas y ráfagas de viento en combinación con las lluvias.

Sobre el miércoles 29 y jueves 30 de octubre, “la lluvia se propagará por el valle de Tennessee y el Atlántico medio, provocando posibles crecidas rápidas en zonas vulnerables”, alertó el parte de FOX Weather. Sectores de Carolina del Norte previamente afectados por el huracán Helene figuran entre los que presentan mayor riesgo de inundación.

Millones de personas en el Medio Oeste, Sureste y Atlántico medio enfrentarán lluvias entre martes y jueves. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La inestabilidad climática alcanzará el valle de Ohio y el Noreste el jueves, afectando áreas metropolitanas densamente pobladas como Filadelfia y Nueva York. Según el Centro de Pronóstico de FOX Weather, la cantidad de lluvia podría aumentar por la humedad procedente del huracán Melissa, ubicado a más de 1.600 kilómetros de la costa. En consecuencia, algunas zonas del noreste podrían acumular entre 50 y 75 milímetros de agua.

Para la noche de Halloween, FOX Weather anticipó que la mayoría de las regiones fuera del noreste experimentarán condiciones climáticas favorables para las celebraciones al aire libre. Sin embargo, en el interior de Nueva Inglaterra y sectores del Noreste persistirán las lluvias y los vientos, por lo que quienes planean participar en el tradicional “trick-or-treating” deberán tomar precauciones.

En medio de este escenario, autoridades locales mantienen diversas alertas por inundación y condiciones costeras adversas a lo largo del este del país, especialmente en regiones que durante la actual temporada han sufrido daños considerables por huracanes y otros fenómenos meteorológicos.

FOX Weather detalló que la vigilancia se mantendrá activa durante la semana, mientras los sistemas se desplazan hacia el Atlántico y las condiciones comienzan a estabilizarse en la mayoría de los estados afectados.