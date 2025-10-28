Estados Unidos

Estados Unidos aumentará el número de detenciones y deportaciones de migrantes, anunció el DHS

El plan contempla una inyección de fondos por 45.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención, así como el transporte y operaciones de deportación

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Nuevas inversiones permitirán al ICE
Nuevas inversiones permitirán al ICE expandir su capacidad de detención hasta cerca de 100.000 camas en todo el país. (AP Foto/Erin Hooley)

El gobierno de Estados Unidos prepara un aumento sustancial en las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes, tras la adopción de una nueva legislación que refuerza el presupuesto y los recursos para estas acciones. Según informó Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron recientemente la autorización para desplegar una ola de contrataciones y comenzar a ampliar sus operaciones en todo el país.

Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS, explicó en una entrevista difundida en Fox News que el gobierno tiene como objetivo “impulsar realmente el número de arrestos, especialmente luego de la aprobación de la ley One Big, Beautiful Bill (OBBB)”, cuyo financiamiento facilitará este proceso. La funcionaria detalló que el ICE recibió más de 175.000 solicitudes laborales y ya ha entregado aproximadamente 18.000 ofertas de trabajo, con intenciones de incorporar a 10.000 nuevos agentes en los próximos cinco años.

El plan aprobado, conocido como OBBB, contempla una inyección de fondos por 45.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención del ICE hasta casi 100.000 camas, así como 14.000 millones destinados al transporte y operaciones de deportación.

Más de 500.000 personas han
Más de 500.000 personas han sido deportadas de Estados Unidos desde el inicio del año, según datos oficiales. (REUTERS/Octavio Jones)

Además, la legislación incluye 8.000 millones para contratar personal y varios miles de millones adicionales para programas de cooperación con autoridades estatales y locales, mejoras tecnológicas y políticas de retención para trabajadores del organismo. Como reportó Newsweek, el presupuesto contempla que el ICE alcance un financiamiento superior a los 100.000 millones de dólares para el año fiscal 2029.

El DHS confirmó que, desde el inicio del año, más de 500.000 personas han sido deportadas del territorio estadounidense en el marco de esta estrategia. El portavoz del organismo detalló a Newsweek que solo “decenas de miles” de inmigrantes en situación irregular utilizaron la aplicación CBP Home, que permite autoagendar la salida voluntaria del país; no obstante, unos 1,6 millones de migrantes han dejado territorio estadounidense desde el 20 de enero, sin que todos hayan hecho uso de esa herramienta digital.

McLaughlin recalcó las presiones políticas y judiciales que enfrentan las agencias federales: “nuestra fuerza de seguridad ha afrontado demonización, fallos de jueces activistas y obstáculos por parte de políticos de ciudades santuario que intentan impedir nuestro trabajo”, subrayó en Fox News. “No cederemos y cumpliremos el mandato entregado por los estadounidenses”, añadió la funcionaria del gobierno.

ICE ofrece incentivos como bonos
ICE ofrece incentivos como bonos de hasta 50.000 dólares para atraer nuevos agentes a sus filas. (REUTERS/Dylan Martinez)

Para reforzar el reclutamiento de nuevos agentes, el ICE ofrece incentivos que incluyen bonos de contratación de hasta 50.000 dólares y programas de pago de préstamos estudiantiles. La agencia cuenta actualmente con unos 20.000 empleados, de los cuales menos de 6.000 forman parte de la división de Operaciones de Detención y Expulsión.

El DHS sostiene que la prioridad continúa siendo aumentar la efectividad de la vigilancia migratoria y la ejecución de deportaciones, con una política de tolerancia cero frente a la permanencia de personas sin documentos. La aplicación de la legislación OBBB representa, según la administración, un nuevo marco para coordinar recursos federales y locales.

Desde la perspectiva oficial, el gobierno de Estados Unidos considera la legislación recién promulgada como un punto de inflexión en el abordaje de la migración irregular, previendo nuevas olas de arrestos a medida que el reclutamiento e integración de agentes alcancen su máximo en 2029. De acuerdo a datos del DHS, el fortalecimiento de la capacidad operativa de ICE transformará a esta agencia en una de las fuerzas policiales federales mejor financiadas a nivel nacional.

Temas Relacionados

ICEDeportacionesMigrantesDHSestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este martes 28 de octubre

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima Reston mañana: lo que

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana martes 28 de octubre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: este es

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 28 de octubre

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en San Antonio mañana:

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense partió recientemente del Mediterráneo y se encamina al área bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald Ford

Florida podría eliminar el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir de 2027

La medida también prohibiría que condados y municipios recorten el financiamiento de los cuerpos policiales

Florida podría eliminar el impuesto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué las aves marinas

Por qué las aves marinas son clave para combatir la crisis climática y proteger los ecosistemas

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Brutal enfrentamiento en un boliche de Lanús: los echaron, arrojaron piedras contra el local y denuncian agresión de los patovicas

Cómo influye la duración de las caminatas en la prevención de enfermedades cardíacas

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

INFOBAE AMÉRICA
El vicepresidente electo de Bolivia

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de “cacería humana” para forzar el éxodo de civiles en Ucrania

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

TELESHOW
Todas las fotos de la

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”

Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca como invitada de honor de Juan Román Riquelme: el video

El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen: “No puso fotos ni en su cumpleaños”

Reinaldo, el recordado viudo de Adelfa Volpes, se casó con un joven de 26 años: “Nos conocimos dentro de la cárcel”

Guillermo Francella aplaudió La cena de los tontos y adelantó que estará con ellos en Mar del Plata