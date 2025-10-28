El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su cuarta semana con millones en riesgo de perder asistencia alimentaria

El voluntario Joel Hernandez ayuda a cargar un vehículo durante una actividad de distribución de alimentos dirigida a los hogares de empleados federales afectados por el cierre del gobierno, así como a beneficiarios del SNAP, el lunes 27 de octubre de 2025, en San Antonio (AP Foto/Eric Gay)

El vicepresidente J.D. Vance declaró el martes que cree que los militares estadounidenses recibirán sus salarios a finales de la semana, pero no especificó cómo la administración Trump reconfigurará la financiación en el segundo cierre gubernamental más largo.

La disputa por la financiación en Washington cobró nueva urgencia esta semana, ya que millones de estadounidenses se enfrentan a la posibilidad de perder la asistencia alimentaria, más empleados federales no reciben su primer sueldo completo y los retrasos recurrentes en los aeropuertos dificultan los planes de viaje.

“Creemos que podemos seguir pagando a las tropas, al menos por ahora”, declaró Vance a la prensa tras un almuerzo con senadores republicanos en el Capitolio. “Tenemos beneficios de cupones de alimentos que se agotarán en una semana. Estamos intentando mantener la mayor cantidad posible de ellos. Solo necesitamos que los demócratas nos ayuden de verdad”.

El vicepresidente reafirmó la estrategia de los republicanos de intentar convencer a un puñado de senadores demócratas para que voten a favor de fondos provisionales para reabrir el gobierno. Pero casi un mes después del cierre, no ha funcionado. Justo antes de la visita de Vance, el decimotercer intento del líder de la mayoría del Senado, John Thune, por impulsar la legislación fracasó una vez más.

Sindicato de empleados federales pide el fin del cierre

Una mujer sostiene un cartel que dice "Salvemos nuestro SNAP", ya que los beneficios de ayuda alimentaria se suspenderán a partir del 1 de noviembre debido al cierre del gobierno estadounidense, durante una manifestación por el SNAP en las escaleras del Capitolio estatal de Massachusetts en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

La presión sobre los legisladores demócratas aumenta para poner fin al impasse. Esto se vio agravado por el mayor sindicato de empleados federales del país, que el lunes exigió al Congreso que aprobara de inmediato un proyecto de ley de financiación y garantizara que los trabajadores recibieran su salario completo. Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, afirmó que ambos partidos políticos han dejado claro su punto de vista.

“Es hora de aprobar una resolución clara y continua y poner fin a este cierre hoy mismo. Sin medias tintas ni maniobras fraudulentas”, declaró Kelley, cuyo sindicato tiene un peso político considerable entre los legisladores demócratas.

Aun así, los senadores demócratas, incluidos los que representan a estados con muchos empleados federales, no parecían dispuestos a ceder. El senador de Virginia, Tim Kaine, afirmó que insistía en los compromisos de la Casa Blanca para evitar que la administración despida masivamente a más trabajadores. Los demócratas también quieren que el Congreso extienda los subsidios a los planes de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Tenemos que llegar a un acuerdo con Donald Trump”, dijo Kaine.

Pero los cierres se vuelven más dolorosos cuanto más se prolongan. Pronto, con los cierres que durarán una cuarta semana completa a partir del martes, es probable que millones de estadounidenses experimenten las dificultades en primera persona.

“Esta semana, más que cualquier otra, las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar”, dijo la representante Lisa McClain, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes.

¿Cómo reconfigurará los fondos la administración Trump?

El Capitolio de EEUU en Washington el miércoles 22 de octubre de 2025 (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Los 1,3 millones de militares en servicio activo del país corrían el riesgo de no recibir su salario el viernes. A principios de este mes, la administración Trump se aseguró de que recibieran su salario al transferir 8 mil millones de dólares de los fondos de investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina. Pero Vance no dijo el martes cómo cubrirá el Departamento de Defensa el pago de las tropas esta vez.

Aún más grave, la administración Trump afirma que los fondos se agotarán el viernes para el programa de asistencia alimentaria del que dependen 42 millones de estadounidenses para complementar sus compras de comestibles. La administración ha rechazado el uso de más de 5 mil millones de dólares en fondos de contingencia para mantener el flujo de beneficios hasta noviembre. Además, afirma que los estados no recibirán reembolsos si cubren temporalmente el costo de los beneficios el próximo mes.

Vance afirmó que reconfigurar los fondos para esos programas era como “intentar encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo con el presupuesto”.

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson (republicano de Los Ángeles), habla durante una rueda de prensa sobre el cierre del Gobierno, en el Capitolio de Washington, D.C., Estados Unidos. 27 de octubre de 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

El Departamento de Agricultura afirma que el fondo de contingencia está destinado a ayudar a responder a emergencias como desastres naturales. Los demócratas afirman que la decisión sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) contradice las directrices previas del departamento sobre sus operaciones durante el cierre.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó que la administración tomó la decisión intencional de no financiar el SNAP en noviembre, calificándolo de “acto de crueldad”.

Otro programa en peligro por el cierre es Head Start, ya que más de 130 programas preescolares no recibirán subvenciones federales el sábado si el cierre continúa, según la Asociación Nacional de Head Start. En total, más de 65.000 plazas en los programas Head Start de todo el país podrían verse afectadas.

¿Encontrarán los legisladores una solución?

La empleada federal Antoinette Phillips recoge alimentos de un centro de distribución del Banco de Alimentos del Área Capital mientras continúa el cierre del gobierno estadounidense en Hyattsville, Maryland, EE. UU., el 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

En el Capitolio, los líderes del Congreso destacaron principalmente los desafíos que enfrentan muchos estadounidenses como resultado del cierre. Sin embargo, no hubo avances hacia las negociaciones, ya que intentaron culpar a la oposición.

“Ahora los empleados públicos y todos los demás estadounidenses afectados por este cierre se han convertido en meros peones en las maniobras políticas de los demócratas”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución continua a corto plazo el 19 de septiembre para mantener la financiación de las agencias federales. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha mantenido a la Cámara fuera de las sesiones legislativas desde entonces, argumentando que la solución es que los demócratas simplemente acepten ese proyecto de ley.

Pero el Senado se ha quedado constantemente corto de los 60 votos necesarios para aprobar esa medida de gasto. Los demócratas insisten en que cualquier proyecto de ley para financiar al gobierno también aborde los costos de la atención médica, en particular el aumento vertiginoso de las primas de seguro médico que millones de estadounidenses enfrentarán el próximo año con los planes ofrecidos a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Schumer afirmó que los republicanos preferirían cerrar el gobierno antes que colaborar con los demócratas para evitar aumentos masivos en los costos de su seguro médico. Añadió que el estadounidense promedio no quiere pagar $20,000 adicionales al año para cubrir su seguro médico.

“Y los demócratas queremos resolver esta crisis de inmediato”, declaró Schumer. “Por lo tanto, reducir el costo de la atención médica no es una exigencia descabellada”.

Se retrasa la búsqueda de planes de salud

Una persona hace una compra con cupones de comida el lunes 27 de octubre de 2025 en Los Ángeles (AP Foto/Damian Dovarganes)

El plazo para inscribirse en los planes de salud de la ACA comienza el sábado. En años anteriores, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han permitido a los estadounidenses consultar sus opciones de cobertura médica aproximadamente una semana antes de la inscripción abierta.

Hasta el lunes, Healthcare.gov parecía mostrar planes de seguro médico para 2025 y precios estimados, en lugar de las opciones del próximo año. Se esperaba que CMS reincorporara temporalmente a todos sus trabajadores suspendidos durante el cierre, en parte para gestionar el período de inscripción abierta de la ACA.

Veintiocho senadores, en su mayoría demócratas, firmaron una carta instando a la administración de Trump a permitir que los afiliados a la ACA comiencen a consultar las opciones de seguro médico del próximo año en su sitio web del mercado de seguros.

Los republicanos insisten en que no entablarán negociaciones sobre la atención médica hasta que el gobierno reabra.

“Me preocupa especialmente el aumento de las primas para las familias trabajadoras”, dijo el senador David McCormick, republicano por Pensilvania. “Así que vamos a tener esa conversación, pero no la tendremos hasta que el gobierno reabra”.

(Con información de AP)