Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este miércoles 29 de octubre 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Los residentes de Filadelfia deberán
Los residentes de Filadelfia deberán prevenirse antes de salir de casa debido a las altas probabilidades de tormentas. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Además, conocer con anticipación las condiciones meteorológicas contribuye a evitar accidentes en el transporte aéreo, marítimo y terrestre frente a amenazas como niebla, hielo o tormentas.

El pronóstico del tiempo para las próximas horas en Filadelfia, Pensilvania, proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ofrece la información necesaria para elegir la vestimenta más adecuada para mañana.

Estado del tiempo en Filadelfia

Se espera que tanto en
Se espera que tanto en el día como en la noche de este miércoles, las tormentas eléctricas y lluvias sean parte del reporte meteorológico. (Wikimedia)
  • Se espera que haya lluvias entre las 8 p.m. y las 2 a.m.
  • Luego lluvia después de las 2 a.m.
  • La temperatura mínima estará alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).
  • Habrá un viento del noreste de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación será del 80%.
  • Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles.
  • Se espera lluvia esta noche, con posibilidad de tormentas eléctricas después de las 2 p.m.
  • La temperatura máxima estará cerca de 62°F (16°C).
  • Habrá un viento del este alrededor de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación es del 100%.
  • Se anticipan nuevos acumulados de lluvia entre 1 y 2 pulgadas (2.5 a 5 cm) posibles.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 28 de octubre a las 5:54 PM Hora de Verano del Este.

El clima en Filadelfia

El clima en Filadelfia es
El clima en Filadelfia es continental húmedo (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware.

Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación

La variedad de climas en Estados Unidos

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Los veranos en Filadelfia suelen
Los veranos en Filadelfia suelen ser muy calurosos y húmedos. (Wikimedia)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

