Un hombre fue arrestado por ofrecer 45.000 dólares de recompensa por asesinar a Pam Bondi

El detenido, originario de Minnesota, tiene varios antecedentes penales en ese estado y en Florida, lo que se considera agravantes para su caso

Por Daniela Mérida

La fiscal Pam Bondi fue
La fiscal Pam Bondi fue amenazada de muerte por un hombre de Minnesota. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un hombre de Minnesota fue arrestado tras ser acusado de publicar una amenaza de muerte contra la fiscal general Pam Bondi en la red social TikTok, según documentos judiciales. El sospechoso, identificado como Tyler Maxon Avalos, de 29 o 30 años, publicó un aviso donde ofrecía una recompensa de USD 45.000 por Bondi “muerta o viva, preferiblemente muerta”, acompañando la publicación con una imagen de la funcionaria y un punto rojo característico de una mira telescópica sobre su frente. La denuncia fue presentada ante el FBI el 9 de octubre por un usuario de Detroit, lo que desencadenó una investigación federal que llevó al arresto de Avalos en su domicilio en St. Paul.

El post en cuestión fue localizado tras el reporte de un ciudadano, quien señaló la publicación que, además del texto, incluía una leyenda: “cough cough cuando no nos sirven, ¿entonces qué?”. Según la declaración jurada del FBI, la cuenta de TikTok asociada a Avalos mostraba símbolos anarquistas y facilitaba un enlace a un libro titulado “Anarchist FAQ”, mientras que el nombre de usuario también incluía una alusión directa al movimiento anarquista.

Las autoridades vincularon la cuenta en la red social al sospechoso mediante un rastreo que abarcó registros de TikTok, Google y Comcast, constatando que Avalos había creado su cuenta con un dispositivo Samsung Galaxy. La combinación de información digital con el nombre registrado en el buzón de su residencia fue clave para su identificación y captura, según explicó el FBI en los documentos presentados a la corte.

Antecedentes y cargo judicial

Avalos cuenta con varios antecedentes
Avalos cuenta con varios antecedentes penales en Florida y Minnesota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avalos cuenta con antecedentes penales por delitos violentos tanto en Minnesota como en Florida. Registros judiciales citados por los agentes federales detallan una condena por acoso agravado en el condado de Dakota en 2022, donde fue declarado culpable de contactar y hostigar reiteradamente a una víctima en violación de la ley estatal. Además, en 2016 fue declarado culpable de agresión doméstica en tercer grado en el condado de Polk, Florida, como resultado de un ataque contra un miembro de su familia. Ese mismo año, en Minnesota, también enfrentó un cargo por agresión doméstica mediante estrangulación, que finalmente fue reducido a un delito menor.

Las autoridades federales clasifican el caso como un delito de amenazas interestatales, con alegatos de que la conducta de Avalos constituyó una “comunicación deliberada e interestatal de violencia”, lo que configura una falta bajo la legislación federal de Estados Unidos. Según la declaración jurada, el acusado habría redactado la amenaza de manera intencionada y no como una exageración política, describiendo sus actos como una “intención consciente de causar daño”.

Proceso judicial y medidas cautelares

Las autoridades han dado desplegado
Las autoridades han dado desplegado medidas cautelares para Bondi y otras figuras políticas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tras su detención, Avalos compareció ante el juez federal Douglas Micko en Minneapolis, siendo liberado bajo fianza y obligado a cumplir una serie de condiciones restrictivas. Entre las medidas impuestas figuran la prohibición de salir de Minnesota, seguimiento mediante GPS, imposición de un toque de queda, restricción en el uso de internet, y la obligación de mantener tratamiento de salud mental. De igual forma, se le prohibió la posesión de armas o alcohol durante el proceso judicial en su contra.

La defensa de Avalos, así como la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Minnesota y el Departamento de Justicia, no respondieron a solicitudes de información. Por su parte, la oficina de la fiscal general Bondi también declinó hacer comentarios sobre el caso. El arresto se produce en un contexto nacional marcado por un aumento en los incidentes de violencia política, como destacó una encuesta reciente del Pew Research Center, que señala que el 85% de los estadounidenses percibe un incremento de este tipo de situaciones en el país.

