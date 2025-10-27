Estados Unidos

No habrá ayudas del SNAP el 1 de noviembre si continúa el cierre gubernamental en EEUU

Cerca de 42 millones de estadounidenses dependen de los cupones del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para comprar alimentos cada mes

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El cierre del gobierno federal
El cierre del gobierno federal ha puesto en riesgo la distribución de ayudas alimentarias desde el 1 de noviembre. (AP Foto/Allison Dinner)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó un aviso en su sitio web informando que no se emitirán beneficios federales de alimentación el 1 de noviembre, en caso de que se mantenga el cierre del gobierno federal iniciado el 1 de octubre.

Esta decisión afecta principalmente a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen cerca de 42 millones de estadounidenses, es decir, aproximadamente uno de cada ocho habitantes del país, según datos de The Associated Press.

La medida responde a la negativa de la administración Trump de utilizar cerca de 5 a 6 mil millones de dólares de fondos de contingencia para cubrir las asignaciones de noviembre. “En resumen, el pozo se ha secado”, cita el aviso del USDA. “En este momento, no se emitirán prestaciones el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.

El SNAP, conocido como “cupones
El SNAP, conocido como “cupones de alimento”, representa un soporte clave para 1 de cada 8 habitantes en Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

El SNAP durante la crisis política

El SNAP, conocido informalmente como “cupones de alimento”, representa uno de los pilares de la red de seguridad social en Estados Unidos. Proporciona un beneficio mensual promedio de 188 dólares por persona.

Con el cierre gubernamental perfilándose como el segundo más largo en la historia nacional, la administración aseguró el pago de los beneficios de octubre, pero advierte que la extensión de la crisis dejará a millones de familias y personas vulnerables sin recursos para adquirir alimentos. El impacto ampliado podría extenderse a todos los estados y a diversas organizaciones que dependen de fondos federales.

El anuncio del USDA incrementa la presión sobre el Congreso para alcanzar un acuerdo de gasto federal. Los demócratas han declarado que no apoyarán una prórroga presupuestaria si no incluye la extensión de subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), mientras que los republicanos exigen primero la reapertura del gobierno para entablar negociaciones.

En respuesta a la crisis, legisladores demócratas han enviado cartas a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando el uso de fondos de contingencia. Sin embargo, un memorando interno del USDA sostiene que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir las prestaciones ordinarias”, justificando que dichos recursos están reservados para emergencias.

Estados como Arkansas y Oklahoma
Estados como Arkansas y Oklahoma aconsejan a los beneficiarios buscar comedores sociales y organizaciones caritativas ante posibles recortes. (REUTERS/Brian Snyder)

Algunas administraciones estatales, tanto demócratas como republicanas, han manifestado su preocupación. Algunos estados han prometido sostener los beneficios de SNAP utilizando fondos locales en caso de que el gobierno federal detenga los pagos, aunque el memorando advierte que “los estados no serán reembolsados si usan sus propios fondos”, generando incertidumbre sobre la viabilidad de esa medida.

Por ejemplo, Arkansas y Oklahoma han recomendado a los beneficiarios identificar comedores sociales y organizaciones caritativas como alternativa ante una posible interrupción en las ayudas federales.

Un panorama de incertidumbre

La potencial interrupción de SNAP se suma a la crisis del WIC, otro programa alimentario federal para mujeres y niños pequeños, que enfrentó la amenaza de quedarse sin fondos recientemente. En ese caso, el gobierno federal reasignó recursos de aranceles destinados a otros programas para garantizar la operación del WIC hasta finales de mes.

Durante el anterior cierre de gobierno prolongado, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el USDA encontró excepciones legales que permitieron cubrir pagos imprevistos. Sin embargo, la actual postura parece no contemplar soluciones de ese tipo por el momento.

Temas Relacionados

SNAPCierre gubernamentalCupones alimentariosUSDAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La FIFA abrió la segunda fase de venta de boletas para el Mundial 2026 con exclusiva para EEUU, Canadá y México

Durante esta etapa, se pondrán en circulación otro millón de boletos para los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes de los tres norteamericanos

La FIFA abrió la segunda

El huracán Melissa amenaza con una marejada ciclónica de hasta 4 metros, según reportes oficiales

El fenómeno meteorológico podría provocar olas de más de 6 metros, poniendo en riesgo a miles de personas en las zonas costeras y obligando a evacuaciones preventivas

El huracán Melissa amenaza con

Un hombre fue arrestado por ofrecer 45.000 dólares de recompensa por asesinar a Pam Bondi

El detenido, originario de Minnesota, tiene varios antecedentes penales en ese estado y en Florida, lo que se considera agravantes para su caso

Un hombre fue arrestado por

Esta es la razón por la que la diferencia de horario entre EEUU y Europa será más corta esta semana

Los especialistas hacen un llamado a la población a tomar precauciones para acordar llamadas o reuniones virtuales debido al ajuste inusual del reloj

Esta es la razón por

Cenas compartidas: el fenómeno conecta a desconocidos en Nueva York

La tendencia de encuentros gastronómicos presenciales gana fuerza en la ciudad, impulsando conexiones auténticas entre desconocidos y desafiando la soledad urbana en un contexto saturado de vínculos digitales

Cenas compartidas: el fenómeno conecta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indagarán este martes al narco

Indagarán este martes al narco acusado de ordenar el triple femicidio: habrá un megaoperativo de seguridad

La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

El dólar después de las elecciones: fue de menor a mayor y cerró en el máximo del día en medio de la euforia bursátil

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

Kicillof, el día después: vuelta de página, defensa del desdoblamiento y respaldo de intendentes

INFOBAE AMÉRICA
Censura, renuncias y protestas: gran

Censura, renuncias y protestas: gran crisis en el Festival de Teatro de Belgrado

Agricultores brasileños aumentan producción de soja mientras China deja de comprarle a Estados Unidos

Hamas entregó a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en Gaza

Estados Unidos y China reactivaron el diálogo diplomático a cuatro días del encuentro entre Trump y Xi Jinping

La oposición venezolana repudió el bloqueo militar al cardenal Baltazar Porras en su ruta a Isnotú

TELESHOW
Georgina Barbarossa se reencontró con

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo