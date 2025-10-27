El huracán Melissa amenaza con una marejada ciclónica de hasta 4 metros, según reportes oficiales

La marejada ciclónica puede originar olas superiores a los 6 metros al alcanzar la costa jamaicana. (Ricardo Makyn/AFP)

El huracán Melissa avanza hacia la isla de Jamaica con proyecciones de impacto durante la noche del lunes 27 de octubre hasta el martes, amenazando con provocar una marejada ciclónica que podría elevar el nivel del mar hasta 4 metros por encima del suelo en zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno meteorológico llegará como huracán categoría 5, lo que representa uno de los mayores riesgos para la población ante desastres naturales en la región.

Según informes de ABC News, la marejada ciclónica provocada por el huracán Melissa tiene el potencial de destruir sectores completos de la costa sur de Jamaica. Los expertos advierten que “el agua proveniente del huracán Melissa podría elevarse hasta 4 metros por encima del nivel del suelo”, lo que implica inundaciones severas en viviendas y la posible destrucción de infraestructuras esenciales.

Las autoridades de Jamaica iniciaron evacuaciones ante el riesgo inminente de inundaciones en la costa sur. (CIRA/NOAA/REUTERS)

El fenómeno denominado marejada ciclónica ocurre cuando la baja presión en el centro del huracán genera un aumento en los niveles del agua, mientras el ciclón aún se encuentra sobre el océano. Al acercarse a la costa, los vientos intensos empujan ese volumen de agua hacia tierra firme, lo que produce olas que pueden alcanzar los 6 metros de altura o más. Ante la inminente llegada de Melissa, las autoridades locales han comenzado procesos de evacuación y llamado a extremar la precaución.

Lecciones de la historia reciente

La marejada ciclónica se considera una de las amenazas más letales de los huracanes en la región del Caribe, así como en la costa atlántica de Estados Unidos.

Durante el huracán Katrina en 2005, la marejada ciclónica fue responsable de la mayor parte de los daños y del saldo mortal. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) reportó que “al menos 1.500 personas murieron directa o indirectamente como resultado de la marejada ciclónica” en esa ocasión.

Una marejada ciclónica ocurre cuando los vientos del huracán empujan el agua acumulada hacia tierra firme, ocasionando inundaciones rápidas y peligrosas. (REUTERS/Gilbert Bellamy)

La combinación de una marejada ciclónica con marea alta puede incrementar aún más el nivel del agua, agravando las consecuencias y dificultando las labores de rescate y asistencia. Los expertos advierten que este escenario podría repetirse en Jamaica si se materializan las peores condiciones climatológicas.

Qué son las marejadas ciclónicas

Una marejada ciclónica es una elevación anormal del nivel del mar, generada por la fuerza de los vientos y la presión baja asociada a un ciclón tropical. El agua acumulada por la tormenta es empujada hacia la costa de manera abrupta, invadiendo áreas que habitualmente no se ven afectadas por las mareas regulares.

En Estados Unidos, la marejada ciclónica ha sido responsable de la mayor cantidad de muertes vinculadas a huracanes, superando incluso a los vientos intensos y las lluvias torrenciales. Según datos oficiales, cerca del 49% de todas las muertes por huracanes entre 1963 y 2012 estuvieron relacionadas con marejadas ciclónicas.

La combinación de marejada ciclónica y marea alta puede elevar de manera crítica el nivel del agua, agravando los daños. (AFP)

Durante el huracán Sandy en 2012, ciudades como Nueva York y Nueva Jersey sufrieron inundaciones que paralizaron el transporte, la electricidad y la vida cotidiana de millones de personas.

La vulnerabilidad aumenta en zonas planas y costeras, donde el avance del mar puede penetrar kilómetros tierra adentro. El impacto se multiplica si la marejada ciclónica coincide con una marea alta, factor que eleva de forma crítica el potencial destructivo.

El pronóstico para Jamaica anticipa la posibilidad de marejadas ciclónicas de altura peligrosa y advierte sobre “inundaciones que superarán rápidamente los muros y causarán daños masivos en viviendas”, según las previsiones de los meteorólogos.

Las autoridades jamaiquinas y organismos internacionales han puesto en marcha protocolos de evacuación en comunidades vulnerables y han insistido en la importancia de abandonar zonas costeras ante la proximidad del huracán Melissa. Se recomienda a la población atender los avisos meteorológicos, resguardarse en refugios seguros y mantener la comunicación con los servicios de emergencia.