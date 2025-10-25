Emiten alertas por tormenta invernal en EEUU: cinco estados podrían recibir hasta 50 cm de nieve este fin de semana

Las autoridades de Estados Unidos emiten advertencias por tormenta invernal en Oregón, Washington, Idaho, Montana y Hawái. (AP Foto/Matt Rourke)

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos emitieron advertencias por tormenta invernal para cinco estados del oeste, incluyendo Oregón, Washington, Idaho, Montana y Hawái, por la llegada de un sistema que podría provocar acumulaciones de hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve en áreas de montaña durante el fin de semana. El sistema impacta principalmente a zonas elevadas donde se anticipan condiciones peligrosas de viaje y posibles cortes de energía, según confirmaron organismos oficiales.

De acuerdo con los servicios meteorológicos del gobierno federal, entre ellos el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la alerta permanecerá activa desde la mañana del sábado 25 hasta el lunes 27 de octubre, con afectaciones en pasos montañosos, rutas interestatales y comunidades de alta elevación en la región noroeste de Estados Unidos y el Pacífico central. Medios como Newsweek informaron que los pronósticos contemplan acumulados importantes, en especial en la zona de las Cascadas en Oregón y Washington.

Durante los meses de otoño, el inicio temprano de sistemas invernales en la zona occidental de Estados Unidos puede generar interrupciones en las actividades económicas, el transporte y la infraestructura, especialmente en áreas acostumbradas a patrones climáticos menos severos antes del invierno. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones y medidas de precaución del NWS y de los departamentos de transporte estatales para minimizar riesgos.

¿Qué estados tienen alertas por tormenta invernal hoy en Estados Unidos?

El NWS Medford indicó en su canal oficial que se esperan acumulaciones de casi 60 centímetros (24 pulgadas) de nieve cerca del Crater Lake y puntos altos del sur de Oregón durante el fin de semana, con ráfagas que podrían alcanzar los 97 kilómetros por hora (60 millas por hora) en zonas expuestas. Las condiciones afectan desde el sábado a las 11:00 a.m. hasta el domingo a las 5:00 p.m., período en el que se recomienda extremar precauciones.

La advertencia también se extiende a áreas de las Cascade Mountains y Blue Mountains en Oregón y Washington, donde se pronostican acumulaciones de entre 15 y 35 centímetros (6 a 14 pulgadas) en tramos como Sisters, La Pine, Meacham, Tollgate y Stevens Pass. Las autoridades instan a la población a tomar medidas al transitar por las carreteras interestatales I-84, US-20 e I-90, donde las precipitaciones podrían reducir la visibilidad y tornar inseguras las condiciones viales.

En el caso de Idaho, el NWS Boise reportó que zonas por arriba de los 2.100 metros (7.000 pies) podrían recibir hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve, sobre todo en áreas como Sun Valley, Stanley y las montañas Sawtooth. Las ráfagas cercanas a 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) incrementan el potencial de caída de ramas y formación de ventiscas.

¿Hay advertencias en Hawái? El NWS Honolulu emitió notificaciones para las cumbres de la isla Grande, donde se esperan entre 5 y 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) de nieve e incluso lluvia helada desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. Estas condiciones afectan principalmente a Mauna Kea y Mauna Loa.

El sistema invernal podría dejar hasta 50 centímetros de nieve en zonas montañosas y causar cortes de energía. (Dave Killen /The Oregonian vía AP)

¿Qué carreteras y comunidades están afectadas por la tormenta de nieve en EE.UU.?

Según el informe de NOAA, las principales rutas bajo advertencia en el noroeste incluyen:

Interestatal 84, especialmente en el tramo que cruza el norte de Oregón.

Carretera US-20 y el tramo de la Interestatal 90 que va desde Lookout Pass hasta Haugan, Montana.

Caminos de acceso a áreas recreativas como Crater Lake, Crescent Lake y Diamond Lake.

El NWS Missoula detalló que en el oeste de Montana podría registrarse un primer episodio con hasta 8 centímetros (3 pulgadas) de nieve en elevaciones superiores a los 1.200 metros (4.000 pies) a partir de la madrugada del domingo, y un segundo episodio la noche del domingo con acumulaciones de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) adicionales en regiones como Bitterroot, Sapphire Mountains y el área de Glacier National Park. La combinación con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora puede afectar tramos de la Highway 93, Lolo Pass y MacDonald Pass.

Las autoridades notifican riesgos de visibilidad reducida por ventiscas, acumulación rápida en puentes y zonas heladas, así como la caída de árboles o ramas por la fuerza del viento. De acuerdo con el NWS Portland, “se prevé viento sur fuerte en la región el sábado, con ráfagas de hasta 97 kilómetros por hora (60 millas por hora) en la costa y zonas de montaña, y hasta 72 kilómetros por hora (45 millas por hora) en valles interiores. Los cortes de energía son posibles debido a árboles y ramas caídas”.

¿Qué medidas aconsejan las autoridades ante las tormentas de nieve en EE.UU.?

El sistema de alertas del NWS recomienda a los residentes y viajeros consultar plataformas de condiciones viales estatales antes de desplazarse por zonas elevadas o de difícil acceso. Se exhorta a portar equipos de emergencia invernal, prever retrasos y realizar ajustes en planes de viaje ante la posibilidad de cierres temporales de rutas por acumulaciones de nieve o accidentes.

La información oficial de NOAA subraya que los conductores deben disminuir la velocidad en zonas afectadas, estar preparados para cambios abruptos en las condiciones meteorológicas y mantenerse alerta a las instrucciones de los cuerpos de emergencia estatales. Además, las autoridades estatales recuerdan que el inicio prematuro de sistemas invernales puede obstaculizar tareas de mantenimiento, suministro y operaciones de rescate, por lo que la colaboración ciudadana resulta clave para evitar accidentes.

En zonas dedicadas al turismo recreativo, las agencias recomiendan posponer excursiones de montaña o actividades en áreas de difícil acceso hasta que la situación se estabilice, especialmente en parques nacionales y reservas, donde la presencia de nieve en octubre no constituye un patrón habitual.

Las alertas afectan rutas interestatales, comunidades de alta elevación y áreas recreativas del noroeste y el Pacífico central. (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

¿Por qué ocurren tormentas de nieve intensas en el oeste de Estados Unidos en octubre?

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la actividad invernal temprana en los estados del oeste suele asociarse a la llegada de sistemas de baja presión provenientes del Pacífico, capaces de depositar grandes cantidades de nieve en cotas relativamente bajas durante el otoño. Este fenómeno impacta a comunidades rurales, actividades como la ganadería y la agricultura, e infraestructuras críticas como el transporte y el suministro eléctrico.

La temporada 2025 marca uno de los comienzos más activos de las últimas décadas en términos de entrada de sistemas fríos, de acuerdo con el monitoreo del NOAA y registros de The Weather Channel. Las autoridades intensifican los avisos ante la posibilidad de nuevas tormentas que puedan llegar antes del inicio oficial del invierno en diciembre.

¿Cómo seguirá la situación meteorológica tras la tormenta de nieve?

Los servicios meteorológicos mantienen la vigilancia sobre el desplazamiento de las tormentas y actualizarán las advertencias conforme evolucionen los modelos climáticos y los reportes locales. A la población de las regiones impactadas se le sugieren medidas preventivas, consulta regular de las plataformas oficiales y seguir las recomendaciones ante el desarrollo de nuevos eventos.

“La acumulación de nieve para este fin de semana puede llegar a dos pies en zonas del Crater Lake”, publicó el NWS Medford a través de sus canales oficiales. “Las ráfagas de viento fuerte aumentan la probabilidad de caída de ramas y cortes de energía”, advirtió el NWS Portland. Desde el NWS Honolulu, se notificaron hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de nieve y precipitaciones heladas para las cumbres de Hawái. El monitoreo continuará activo mientras se mantenga la inestabilidad climática sobre el oeste de Estados Unidos.