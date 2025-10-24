Estados Unidos

Wall Street bate récords luego de que los datos de inflación en EEUU alentaran las apuestas para una baja de las tasas

Los precios al consumidor aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte

Por Pranav KashyapyTwesha Dikshit

Operadores en la Bolsa de Valores de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Los índices de Wall Street tocan máximos históricos este viernes, impulsados por unos datos de inflación más moderados de lo esperado que impulsaron las apuestas a una reducción más rápida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Además, los alentadores resultados de Intel mantuvieron vivo el optimismo de los inversores en torno a la Inteligencia Artificial.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte de tasas. Ahora anticipan tres reducciones de un cuarto de punto hasta marzo en lugar de abril.

Es bastante positivo (el dato) y sin duda despeja el camino para que la Fed recorte las tasas la próxima semana y lleva a una mayor expectativa de al menos dos recortes más (para marzo)”, dijo Eric Gerster, director de inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

Está previsto que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del 29 de octubre.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte de tasas (REUTERS/Jonathan Ernst)

El panorama económico, sin embargo, sigue siendo poco claro, ya que la actividad empresarial mostró un tibio repunte en octubre.

Hacia las 16:00 GMT, el índice S&P 500 subía un 0,96%; el Nasdaq un 1,25%; y el Promedio Industrial Dow Jones un 1,16%. Por su parte, el índice Russell 2000, sensible a las tasas de interés, avanza un 1,69%.

Intel INTC.O se disparó un 4% después de que el fabricante de chips superó las estimaciones de beneficios del tercer trimestre, sumándose a una oleada de alentadores resultados en Estados Unidos que ha impulsado al Nasdaq.

AMD AMD.O y Micron Technology MU.O trepaban un 5,7% y un 3,4%, respectivamente. Nvidia subía un 1,9%.

El índice de semiconductores SE de Filadelfia .SOX sumaba un 1,8%, también a un máximo histórico.

Una mujer compra fruta en una tienda de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

La inflación interanual de Estados Unidos creció menos de lo esperado

La inflación al consumidor en Estados Unidos siguió aumentando el mes pasado, pero menos de lo esperado, según datos oficiales publicados este viernes.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió al 3,0 por ciento en septiembre, acelerándose desde el 2,9 por ciento interanual del mes anterior, dijo el Departamento de Trabajo en un comunicado.

Los datos de inflación anual y mensual estuvieron ligeramente por debajo de la previsión media de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Una razón importante para el aumento mensual provino del índice de la gasolina, que subió un 4,1 por ciento entre agosto y septiembre.

El índice de alimentos aumentó un modesto 0,2 por ciento, impulsado por un aumento del 0,3 por ciento en el costo de los alimentos en el hogar.

La inflación subyacente denominada “núcleo”, que excluye los precios volátiles de los alimentos y el gas, también se situó por debajo de las expectativas, en un 3,0 por ciento, dijo el Departamento de Trabajo.

