Estados Unidos

La inflación interanual de Estados Unidos creció menos de lo esperado y alcanzó al 3% en septiembre

La cifra se demoró por el cierre de gobierno y refleja el impacto del aumento en los combustibles, pero matizados por una suba leve en los alimentos. Cuál será su impacto en las tasas de interés

Guardar
El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Estados Unidos creció a ritmo más acelerado que el resto de los productos

La inflación al consumidor en Estados Unidos siguió aumentando el mes pasado, pero menos de lo esperado, según datos oficiales publicados nueve días después del viernes debido al cierre gubernamental en curso.

Sin embargo, es poco probable que la aceleración disminuya las expectativas de otro recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana, ya que parece apoyar al debilitado mercado laboral.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió al 3,0 por ciento en septiembre, acelerándose desde el 2,9 por ciento interanual del mes anterior, dijo el Departamento de Trabajo en un comunicado.

Los precios subieron un 0,3 por ciento respecto al mes anterior.

Los datos de inflación anual y mensual estuvieron ligeramente por debajo de la previsión media de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Una razón importante para el aumento mensual provino del índice de la gasolina, que subió un 4,1 por ciento entre agosto y septiembre.

El índice de alimentos aumentó un modesto 0,2 por ciento, impulsado por un aumento del 0,3 por ciento en el costo de los alimentos en el hogar.

La inflación subyacente denominada “núcleo”, que excluye los precios volátiles de los alimentos y el gas, también se situó por debajo de las expectativas, en un 3,0 por ciento, dijo el Departamento de Trabajo.

Los datos brindan a los economistas y comerciantes información muy necesaria sobre la salud de la economía más grande del mundo, ya que casi todas las demás publicaciones de datos oficiales se detuvieron debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, ahora en su 24º día.

Los responsables políticos del Capitolio siguen en un punto muerto, con los republicanos atrincherándose hasta ahora y negándose a acceder a las demandas de los demócratas de extender los subsidios que hacen que el seguro de salud sea asequible para millones de estadounidenses.

Los datos muestran que la economía estadounidense está demostrando ser “más resistente de lo que muchos esperaban”, escribió Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management en una nota a sus clientes.

Los datos del IPC publicados el viernes son una excepción a la pausa en los datos oficiales y se publicaron para permitir que la Administración del Seguro Social de Estados Unidos calcule su ajuste del costo de vida para 2026.

A los pocos minutos de publicarse el IPC, la SSA anunció que los beneficios de jubilación aumentarán alrededor de USD 56 por mes, a partir de enero.

Jerome Powell, director de la
Jerome Powell, director de la Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Se espera ampliamente un recorte de tasas

Se espera ampliamente que los responsables de las políticas del banco central estadounidense reduzcan las tasas en otros 25 puntos básicos la próxima semana, a pesar de la aceleración de la inflación en septiembre.

La medida se basaría en la decisión del banco de implementar su primer recorte de tasas del año en septiembre, cuando los funcionarios votaron abrumadoramente para reducir la tasa de préstamo de referencia del banco a entre 4,00 por ciento y 4,25 por ciento.

Esto se debe a que los responsables políticos, que tienen un mandato doble del Congreso para abordar la inflación y el desempleo, actualmente están expresando preocupación por la fuerte desaceleración de la creación de empleo en los últimos meses.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue de sólo 22.000 puestos en agosto, según los datos más recientes disponibles del Departamento de Trabajo.

Según datos de CME Group, los operadores de futuros estiman que hay aproximadamente un 99 por ciento de probabilidad de que la Reserva Federal anuncie un recorte de 25 puntos básicos el miércoles, lo que reduciría su tasa de interés de referencia a un rango de entre 3,75 y 4,00 por ciento.

Con información de AFP

Temas Relacionados

Inflación en Estados Unidos

Últimas Noticias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a seis traficantes: “Era operada por el Tren de Aragua”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que las tropas de Washington tratarán a quienes trasladen drogas igual que a un terrorista de Al-Qaeda: “Mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo cazaremos y lo eliminaremos”

Estados Unidos atacó a otra

Trump anunció “ataques por tierra” a narcotraficantes tras los dos últimos bombardeos a lanchas

“Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, aseguró el presidente de EEUU

Trump anunció “ataques por tierra”

Qué dice el aviso de Ontario que cita a Reagan y llevó a Trump a cancelar las negociaciones comerciales con Canadá

El comercial edita las palabras de un discurso del ex presidente estadounidense sobre aranceles. La Fundación Reagan dijo que no se le pidió permiso para hacerlo y que el resultado tergiversa el mensaje original

Qué dice el aviso de

Mató al padre a puñaladas, asesinó a su mamá con una estatua y degolló a la mucama: el escalofriante crimen en una mansión de USD 6 millones

El triple asesinato en febrero de 2019, ejecutado por Camden Nicholson, estremeció a la exclusiva urbanización Bonita Canyon y puso en el centro del debate el deterioro mental del acusado

Mató al padre a puñaladas,

Casi uno de cada cinco casos de infección urinaria, está vinculado al consumo de carne contaminada, según estudio

Investigadores identificaron bacterias en productos cárnicos vendidos en California y advierten sobre el riesgo de manipulación doméstica y deficiencias en los empaques

Casi uno de cada cinco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Plazo fijo: con qué tasa

Plazo fijo: con qué tasa llega cada banco al último día hábil antes de las elecciones

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Qué no decirle a una persona con TOC: claves para brindar apoyo efectivo

Triple femicidio en Florencio Varela y los videos de la casa del horror: había sangre hasta en los marcos de las puertas

Según Financial Times, el plan de EEUU para “hacer grande a Argentina otra vez” plantea riesgos financieros y geopolíticos

INFOBAE AMÉRICA
Arrestaron a la influencer brasileña

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

Un adolescente se tragó casi 100 imanes y terminó en cirugía de emergencia

TELESHOW
Patricia Sosa cantó en lo

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”