La inflación interanual de Estados Unidos creció menos de lo esperado y alcanzó al 3% en septiembre

El precio de la gasolina en Estados Unidos creció a ritmo más acelerado que el resto de los productos

La inflación al consumidor en Estados Unidos siguió aumentando el mes pasado, pero menos de lo esperado, según datos oficiales publicados nueve días después del viernes debido al cierre gubernamental en curso.

Sin embargo, es poco probable que la aceleración disminuya las expectativas de otro recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana, ya que parece apoyar al debilitado mercado laboral.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió al 3,0 por ciento en septiembre, acelerándose desde el 2,9 por ciento interanual del mes anterior, dijo el Departamento de Trabajo en un comunicado.

Los precios subieron un 0,3 por ciento respecto al mes anterior.

Los datos de inflación anual y mensual estuvieron ligeramente por debajo de la previsión media de los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Una razón importante para el aumento mensual provino del índice de la gasolina, que subió un 4,1 por ciento entre agosto y septiembre.

El índice de alimentos aumentó un modesto 0,2 por ciento, impulsado por un aumento del 0,3 por ciento en el costo de los alimentos en el hogar.

La inflación subyacente denominada “núcleo”, que excluye los precios volátiles de los alimentos y el gas, también se situó por debajo de las expectativas, en un 3,0 por ciento, dijo el Departamento de Trabajo.

Los datos brindan a los economistas y comerciantes información muy necesaria sobre la salud de la economía más grande del mundo, ya que casi todas las demás publicaciones de datos oficiales se detuvieron debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, ahora en su 24º día.

Los responsables políticos del Capitolio siguen en un punto muerto, con los republicanos atrincherándose hasta ahora y negándose a acceder a las demandas de los demócratas de extender los subsidios que hacen que el seguro de salud sea asequible para millones de estadounidenses.

Los datos muestran que la economía estadounidense está demostrando ser “más resistente de lo que muchos esperaban”, escribió Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management en una nota a sus clientes.

Los datos del IPC publicados el viernes son una excepción a la pausa en los datos oficiales y se publicaron para permitir que la Administración del Seguro Social de Estados Unidos calcule su ajuste del costo de vida para 2026.

A los pocos minutos de publicarse el IPC, la SSA anunció que los beneficios de jubilación aumentarán alrededor de USD 56 por mes, a partir de enero.

Jerome Powell, director de la Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Se espera ampliamente un recorte de tasas

Se espera ampliamente que los responsables de las políticas del banco central estadounidense reduzcan las tasas en otros 25 puntos básicos la próxima semana, a pesar de la aceleración de la inflación en septiembre.

La medida se basaría en la decisión del banco de implementar su primer recorte de tasas del año en septiembre, cuando los funcionarios votaron abrumadoramente para reducir la tasa de préstamo de referencia del banco a entre 4,00 por ciento y 4,25 por ciento.

Esto se debe a que los responsables políticos, que tienen un mandato doble del Congreso para abordar la inflación y el desempleo, actualmente están expresando preocupación por la fuerte desaceleración de la creación de empleo en los últimos meses.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue de sólo 22.000 puestos en agosto, según los datos más recientes disponibles del Departamento de Trabajo.

Según datos de CME Group, los operadores de futuros estiman que hay aproximadamente un 99 por ciento de probabilidad de que la Reserva Federal anuncie un recorte de 25 puntos básicos el miércoles, lo que reduciría su tasa de interés de referencia a un rango de entre 3,75 y 4,00 por ciento.

Con información de AFP