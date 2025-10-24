¿Nevará el día de acción de Gracias en Estados Unidos?: este es el pronóstico actualizado

Familias se preparan para un Thanksgiving 2025 con condiciones climáticas variadas en todo Estados Unidos. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

La tradicional celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos este año estará acompañada de un panorama climático diverso según las regiones del país, según el reporte de Old Farmer’s Almanac.

El pronóstico anticipa condiciones frías y una posible presencia de nieve en el oeste y noreste, mientras que se espera un clima más cálido y soleado en el sur y sureste, generando un mosaico climático que impactará tanto a viajeros como a familias que planean reuniones.

De acuerdo con la información publicada por Old Farmer’s Almanac, el panorama varía de modo considerable: “el clima será un verdadero mosaico en todo Estados Unidos, algunas zonas disfrutarán de condiciones suaves y despejadas, otras enfrentarán jornadas frías y húmedas”. El feriado, que se celebra el jueves 27 de noviembre, coincide anualmente con una de las temporadas de mayor movilidad en el país.

El sur y sureste del país disfrutarán de un clima templado y soleado, ideal para reuniones y actividades al aire libre. (Morris/Bloomberg)

Para la región oeste y noroeste, Old Farmer’s Almanac anticipa que las precipitaciones y el frío marcarán la pauta a lo largo de la Costa Oeste, especialmente en Oregón y Washington, donde podrían registrarse lluvias intensas y temperaturas por debajo del promedio.

En las zonas montañosas del interior, los pronósticos advierten sobre la posibilidad de nieve o una mezcla de nieve y lluvia, afectando potencialmente la circulación por pasos elevados y carreteras clave. “Quienes atraviesan rutas del oeste deberían considerar precauciones adicionales, ya que los caminos podrían tornarse resbaladizos o afectados por las precipitaciones”, señala el reporte.

En el caso del noreste y Nueva Inglaterra, el almanac destaca que será más frío de lo habitual, con probabilidad de chubascos ligeros en el norte de la región. Para los sectores meridionales del noreste y el corredor del Atlántico medio, las condiciones se presentan más favorables, con cielos claros y clima mayormente seco.

El oeste y noreste registrarán frío y probabilidad de nieve, lo que obligará a extremar precauciones en carreteras y pasos montañosos. (REUTERS/Bob Strong)

Estas características son buenas noticias para los traslados y las actividades familiares al aire libre. “Se prevén cielos despejados, excelente para quienes planean encuentros o traslados en esta franja”, describió el Old Farmer’s Almanac.

En contraste, el sur y sureste de Estados Unidos se perfila para mantener una situación templada y soleada durante la festividad. Zonas como Florida arrancarán la semana con algo de frescura, pero se prevé un incremento paulatino de las temperaturas a medida que se acerca el día de Acción de Gracias, con pocas posibilidades de lluvia. La publicación enfatiza: “el sur y el sureste tendrán condiciones óptimas para reuniones y eventos en exteriores”.

Para el medio oeste, el anuncio diferencia dos panoramas. El extremo superior podría experimentar algunas nevadas leves o mezclas invernales sin grandes complicaciones. Por su parte, la región central –el Heartland– se presenta cálida y seca, aunque no se descartan lluvias débiles al finalizar la semana. En las High Plains, el frío dominará la escena aunque sin precipitaciones significativas, por lo cual se espera que las condiciones sean algo más tolerables.

La variabilidad del pronóstico impulsa a viajeros y anfitriones a consultar reportes locales antes del traslado o reuniones. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La influencia del clima en Acción de Gracias no solo afecta la seguridad y comodidad de los viajeros, sino la dinámica de los encuentros familiares y las actividades planeadas. La variabilidad obligará a considerar medidas adicionales, especialmente en cuanto a rutas y logística, en las regiones más afectadas por el frío, la lluvia o la nieve.

“Revisar la previsión local cinco días antes es la mejor recomendación, ya que el reporte del almanac brinda una visión general, pero no sustituye los pronósticos actualizados”, subraya el informe.

Pronóstico para el invierno

Además de Acción de Gracias, el almanac presentó su perspectiva para el invierno 2025-2026, que señala alternancia de temperaturas extremas y múltiples episodios invernales notables.

Se prevé que la estación comience oficialmente con el solsticio del 21 de diciembre, aunque habrá regiones que podrían experimentar fríos y nevadas desde septiembre. “La consigna de este año es: ‘abríguese bien, pues se repetirá el ciclo frío-nieve con regularidad’”, cita el reporte.

El noreste estadounidense puede experimentar temperaturas más bajas de lo normal y ligeros chubascos de nieve en Nueva Inglaterra. (REUTERS/Vincent Alban)

El documento identifica el impacto más intenso del frío sobre las Grandes Llanuras del norte hasta Nueva Inglaterra, con énfasis en varios episodios de frio durante enero y febrero.

“Los amantes de la nieve en Nueva Inglaterra encontrarán motivos para alegrarse”, señala el almanac sobre la frecuencia de tormentas. Se pronostican importantes lluvias y ocasional mezcla de nieve en la costa atlántica, con inviernos clásicos para los Grandes Lagos, el valle de Ohio y los estados del noroeste.

El método de pronóstico de Old Farmer’s Almanac y de Farmers’ Almanac se basa en un modelo desarrollado desde 1818, que contempla patrones astronómicos, variables meteorológicas y actividad solar, pero advierten acerca de las limitaciones al tratar de anticipar eventos con mucha anticipación a nivel local.

Viajeros y anfitriones de Acción de Gracias deben permanecer atentos a los avisos actualizados y considerar tanto el entorno nacional como el local para garantizar reuniones seguras y traslados eficientes.