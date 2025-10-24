Estados Unidos

Estados Unidos lanzó una nueva investigación arancelaria sobre China antes de la reunión entre Trump y Xi

La administración Trump afirma que China podría haber incumplido sus promesas comerciales, lo que reaviva los riesgos de nuevas tarifas contra productos chinos en noviembre

Por Josh Wingrove

Guardar
Donald Trump (AP Foto/Evan
Donald Trump (AP Foto/Evan Vucci)

La administración Trump está iniciando una investigación comercial que abre la puerta a nuevos aranceles sobre productos chinos, lo que intensifica la tensión antes de la muy esperada cumbre de la próxima semana entre los líderes de ambos países.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció el viernes la apertura de una investigación sobre si China cumplió con un acuerdo comercial limitado alcanzado en 2020 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

La investigación “examinará si China ha cumplido plenamente sus compromisos en virtud del Acuerdo de Fase Uno, la carga o restricción al comercio estadounidense derivada de cualquier incumplimiento por parte de China de sus compromisos y qué medidas, si las hubiera, deberían tomarse en respuesta”, declaró la agencia el viernes en un comunicado.

La medida amenaza con exacerbar las tensas relaciones entre Washington y Beijing, y podría servir como otro punto de presión para Trump en su reunión del próximo jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

La investigación se lleva a cabo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al gobierno ajustar las importaciones de países considerados con prácticas comerciales adversas. Estas investigaciones suelen durar varios meses o más, pero sirven como base legal para que el presidente imponga aranceles unilateralmente.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, al inicio de su reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

El acuerdo comercial de Trump con China, alcanzado durante su primer mandato, se basó en parte en las promesas de Pekín de aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses, lo que ha generado nuevas tensiones este año.

Estados Unidos y China han librado una guerra comercial de ojo por ojo desde que Trump regresó al cargo, la cual se ha reavivado en las últimas semanas a pesar de una tregua que redujo los aranceles entre ambos países para permitir más negociaciones. La pausa en el aumento de aranceles expirará a mediados de noviembre.

El gobierno de Trump ha impuesto a China nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología, mientras que China ha tomado medidas para restringir el flujo de minerales de tierras raras, cruciales para muchos sectores, como la energía, los semiconductores y el transporte. Trump también ha amenazado con agregar un nuevo arancel del 100% a partir del 1 de noviembre, si China no cede en esas restricciones a las tierras raras.

La disputa comercial también ha provocado que China suspenda las compras de soja estadounidense, lo que ha perjudicado a los agricultores estadounidenses, que han visto cómo los mercados se contraen en medio de la guerra comercial del presidente estadounidense. Aun así, Trump ha predicho que llegará a un acuerdo con Xi sobre comercio y otros asuntos, lo que aumenta las expectativas para su tan esperada cumbre.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

estados unidoschinaguerra comercialdonald trumpxi jinping

Últimas Noticias

Dónde se vive mejor en Estados Unidos: el ranking de los mejores estados de 2025

El estudio anual evaluó factores como seguridad, salud, vivienda e inclusión social, y situó a Vermont, Maine y New Jersey entre los primeros lugares del ranking nacional de calidad de vida

Dónde se vive mejor en

Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe en medio de la tensión con el régimen de Maduro en Venezuela

El Pentágono confirmó el envío del USS Gerald R. Ford para reforzar las operaciones contra el narcotráfico en el área del Comando Sur. La maniobra, ordenada por una directiva presidencial, busca “desmantelar organizaciones criminales transnacionales”

Estados Unidos desplegó su mayor

Esta universidad pública de Florida superó a Harvard y Stanford en el ranking de las mejores de Estados Unidos

El nuevo listado nacional, elaborado por City Journal y difundido por Wall Street Journal, analizó 100 instituciones del país a partir de 68 indicadores de desempeño académico, empleabilidad y diversidad ideológica

Esta universidad pública de Florida

Wall Street bate récords luego de que los datos de inflación en EEUU alentaran las apuestas para una baja de las tasas

Los precios al consumidor aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte

Wall Street bate récords luego

La reacción de Canadá tras el enojo de Trump por el video de Reagan: “No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU”

La decisión de la Casa Blanca tomó desprevenido al Gobierno de Ottawa, que había redoblado los esfuerzos para eliminar o reducir los aranceles a sus exportaciones

La reacción de Canadá tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
El drama de Agustín, torturado

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

Los pediatras alertan por el aumento de la tos convulsa y llaman a reforzar la cobertura de vacunación

Allanaron e imputaron a la ex GH Catalina Gorostidi por promocionar sitios de apuestas ilegales

El tráfico aéreo superó los 4 millones de pasajeros en septiembre y alcanzó un nuevo récord histórico

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre según un relevamiento privado

INFOBAE AMÉRICA
Las acciones europeas cierran en

Las acciones europeas cierran en máximos históricos tras los datos positivos de inflación en Estados Unidos

¿Quién está detrás de ese viejo?

La primera obra de la serie ‘Magia Negra’ de Magritte fue vendida en una cifra récord

Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal

La neurociencia revela cómo se forman y modifican los hábitos

TELESHOW
Nicki Nicole habló sobre su

Nicki Nicole habló sobre su deseo de ser madre: “Me gustaría”

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana