Estados Unidos

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos mantiene una postura “positiva” pero advierte “obstáculos importantes” para consolidar la tregua en Gaza

En Jerusalén, el secretario de Estado destacó avances en el alto el fuego y subrayó el compromiso de Washington con la estabilidad regional. Trump y el vicepresidente Vance advirtieron a Israel que perdería el apoyo estadounidense si avanza con la anexión de Cisjordania

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén el 23 de octubre de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró este jueves en Jerusalén que la Administración estadounidense mantiene una postura “segura” y “positiva” respecto al avance del acuerdo de alto el fuego en Gaza, aunque advirtió la existencia de “obstáculos importantes” para su consolidación.

Rubio realizó estas afirmaciones al término de su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el contexto de una intensa agenda diplomática enfocada en la estabilidad de la región, uno de los principales objetivos del presidente de EEUU, Donald Trump.

Rubio calificó de “increíble” el progreso registrado en la última semana en las negociaciones, aunque subrayó que “hay más trabajo por hacer y quedan logros a conseguir”.

El diplomático estadounidense forma parte de una delegación de alto nivel que en los últimos días ha visitado Israel para evaluar la implementación del alto el fuego y coordinar acciones con las autoridades israelíes. Entre ellos figuran el vicepresidente de EEUU, JD Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump.

Durante la reunión, Netanyahu celebró la visita de Rubio y destacó los desafíos de seguridad que enfrenta Israel. “Afrontamos días del destino. Queremos avanzar en la paz. Seguimos teniendo desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos para afrontar los retos y alcanzar las oportunidades”, afirmó el jefe de gobierno israelí junto a Rubio ante la prensa.

El enviado especial de Estados
El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, habla con los medios de comunicación junto al vicepresidente estadounidense JD Vance y Jared Kushner tras una reunión informativa militar en el Centro de Coordinación Civil-Militar, en el sur de Israel, el 21 de octubre de 2025 (Nathan Howard/REUTERS)

En paralelo a los gestos diplomáticos, la tensión sigue siendo elevada en el terreno. El gobierno de Hamas en Gaza ha denunciado “decenas de violaciones” del acuerdo por parte de las fuerzas israelíes, señalando tiroteos contra palestinos que cruzaron hacia zonas controladas por el ejército, en los que al menos 40 personas habrían muerto. Además, tras una escaramuza ocurrida el domingo entre tropas israelíes y presuntos combatientes islamistas en el sur de Gaza, el ejército israelí lanzó bombardeos que, según el Ministerio de Sanidad del enclave, causaron la muerte de al menos 45 palestinos.

Por otro lado, Hamas mantiene aún en su poder los cuerpos de 13 rehenes, condición que las autoridades israelíes consideran clave para la continuidad del acuerdo. “Nos sentimos confiados y positivos respecto a los progresos realizados. Somos lúcidos ante los desafíos”, reiteró Rubio junto a Netanyahu al hacer balance de las perspectivas.

Mientras tanto, el presidente Trump lanzó el jueves una advertencia a Israel a raíz de las iniciativas legislativas para anexar el territorio palestino de Cisjordania. En entrevista telefónica con Time realizada el 15 de octubre y publicada el jueves, Trump recalcó: “Eso no ocurrirá porque di mi palabra a los países árabes. Israel perdería todo el respaldo de Estados Unidos si eso sucediera”. La declaración surgió después de que el parlamento israelí avanzara dos proyectos de ley que allanan el camino para la anexión, lo cual generó la condena de más de una docena de Estados árabes y musulmanes, incluido Arabia Saudita, Jordania y Turquía, mediante un comunicado conjunto reproducido por medios estatales en la región.

El vicepresidente Vance criticó duramente la votación en la Knéset, señalando: “Si fue una maniobra política, fue muy estúpida y, personalmente, me resulta insultante. La Cisjordania no será anexada por Israel. Esa es la política de la administración Trump y seguirá siéndolo”.

Antes de su llegada a Israel, Rubio había advertido que los movimientos de anexión ponían en riesgo la frágil tregua en Gaza, describiéndolos como “amenazantes para el acuerdo de paz”.

La Cisjordania ocupada por Israel desde 1967 continúa siendo escenario de violencia recurrente. Desde el 7 de octubre de 2023, figuras del Ministerio de Salud palestino dan cuenta de cerca de 1.000 palestinos muertos, entre ellos militantes y civiles, a manos de soldados y colonos israelíes, frente a al menos 43 israelíes fallecidos en ataques palestinos o operaciones militares.

En el plano humanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el jueves que la situación en Gaza continúa siendo crítica a pesar del cese al fuego, debido a la insuficiencia de ayuda y el agravamiento del hambre. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización, subrayó que “no hay alivio significativo en la inseguridad alimentaria porque lo que entra no es suficiente”.

(Con información de AFP y EFE)

