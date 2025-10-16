Una mujer murió luego de que su amigo la convenciera de jugar a la ruleta rusa y apuntarla con su revólver

Una mujer murió luego de jugar a la ruleta rusa, dicen las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven de Ohio falleció tras recibir un disparo en el pecho cuando, presuntamente, un amigo le sugirió jugar a la “ruleta rusa”. Rachel Counts, de 23 años, perdió la vida el 5 de octubre en una vivienda de la zona norte de Cincinnati, informaron las autoridades locales. El suceso tuvo lugar durante una reunión entre amigos, en la que, según fiscales, Omarion Horne sacó un arma y realizó el disparo mortal que terminó con la vida de Counts, según explicó la Policía de Cincinnati en un comunicado.

En la noche del incidente, equipos de bomberos y personal de emergencia acudieron al domicilio alertados por un reporte de tiroteo. Cuando llegaron, hallaron a Counts con una herida de bala en el pecho. Pese a los intentos de reanimación realizados por los socorristas,el cuerpo de la joven fue rescatado en el lugar.

De acuerdo con los fiscales, Counts y Horne jugaban a las cartas cuando Horne le preguntó si quería jugar a la ruleta rusa. Según la acusación, después de quitar todas las balas excepto una, Horne apuntó primero el arma a su propia cabeza y luego se la dirigió a Counts, tras lo cual apretó el gatillo y disparó.

Procedimiento judicial y cargos

Omarion Horne disparó el arma contra la víctima tras haberse apuntado a sí mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de la Fiscalía del Condado de Hamilton informó que Horne ha sido acusado de asesinato, asalto con agravantes y homicidio imprudente. El joven de 23 años fue arrestado la mañana siguiente al suceso y fue presentado ante un juez de la localidad. Durante la audiencia, la fiscalía relató la presunta secuencia de los hechos, mientras el acusado rompió en llanto y mostró signos de angustia.

El juez William Mallory estableció una fianza de USD 1 millón para Horne. Durante la audiencia, Mallory expresó: “Es triste que la gente use un arma como si fuera un juguete, porque si estas circunstancias son ciertas, esto es verdaderamente una tragedia”.

Detalles del incidente

De ser hallado culpable, Horne podría enfrentar cadena perpetua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes oficiales detallaron que, en el momento de los hechos, Counts y Horne se encontraban acompañados de sus respectivas parejas y participaban en un juego de cartas en el domicilio. La investigación determinó que Horne sacó su revólver, sugirió el juego, y tras manipular el arma, ejecutó el disparo hacia Counts.

Ante el tribunal, la defensa de Horne solicitó clemencia al momento de fijar la fianza, señalando que el acusado no cuenta con antecedentes penales ni juveniles. Horne deberá regresar a la corte frente a un gran jurado este 16 de octubre. La víctima, Rachel Counts, es recordada por una familia numerosa, incluyendo a su esposo, padres y hermanos, según una esquela reproducida por The New York Post. El caso continúa bajo investigación y, de ser hallado culpable, Horne podría enfrentar cadena perpetua.