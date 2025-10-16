Estados Unidos

Una mujer murió luego de que su amigo la convenciera de jugar a la ruleta rusa y apuntarla con su revólver

Las autoridades de Cincinnati señalaron que el grupo estaba jugando cartas cuando decidieron cambiar de actividad

Por Daniela Mérida

Guardar
Una mujer murió luego de
Una mujer murió luego de jugar a la ruleta rusa, dicen las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven de Ohio falleció tras recibir un disparo en el pecho cuando, presuntamente, un amigo le sugirió jugar a la “ruleta rusa”. Rachel Counts, de 23 años, perdió la vida el 5 de octubre en una vivienda de la zona norte de Cincinnati, informaron las autoridades locales. El suceso tuvo lugar durante una reunión entre amigos, en la que, según fiscales, Omarion Horne sacó un arma y realizó el disparo mortal que terminó con la vida de Counts, según explicó la Policía de Cincinnati en un comunicado.

En la noche del incidente, equipos de bomberos y personal de emergencia acudieron al domicilio alertados por un reporte de tiroteo. Cuando llegaron, hallaron a Counts con una herida de bala en el pecho. Pese a los intentos de reanimación realizados por los socorristas,el cuerpo de la joven fue rescatado en el lugar.

De acuerdo con los fiscales, Counts y Horne jugaban a las cartas cuando Horne le preguntó si quería jugar a la ruleta rusa. Según la acusación, después de quitar todas las balas excepto una, Horne apuntó primero el arma a su propia cabeza y luego se la dirigió a Counts, tras lo cual apretó el gatillo y disparó.

Procedimiento judicial y cargos

Omarion Horne disparó el arma
Omarion Horne disparó el arma contra la víctima tras haberse apuntado a sí mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de la Fiscalía del Condado de Hamilton informó que Horne ha sido acusado de asesinato, asalto con agravantes y homicidio imprudente. El joven de 23 años fue arrestado la mañana siguiente al suceso y fue presentado ante un juez de la localidad. Durante la audiencia, la fiscalía relató la presunta secuencia de los hechos, mientras el acusado rompió en llanto y mostró signos de angustia.

El juez William Mallory estableció una fianza de USD 1 millón para Horne. Durante la audiencia, Mallory expresó: “Es triste que la gente use un arma como si fuera un juguete, porque si estas circunstancias son ciertas, esto es verdaderamente una tragedia”.

Detalles del incidente

De ser hallado culpable, Horne
De ser hallado culpable, Horne podría enfrentar cadena perpetua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes oficiales detallaron que, en el momento de los hechos, Counts y Horne se encontraban acompañados de sus respectivas parejas y participaban en un juego de cartas en el domicilio. La investigación determinó que Horne sacó su revólver, sugirió el juego, y tras manipular el arma, ejecutó el disparo hacia Counts.

Ante el tribunal, la defensa de Horne solicitó clemencia al momento de fijar la fianza, señalando que el acusado no cuenta con antecedentes penales ni juveniles. Horne deberá regresar a la corte frente a un gran jurado este 16 de octubre. La víctima, Rachel Counts, es recordada por una familia numerosa, incluyendo a su esposo, padres y hermanos, según una esquela reproducida por The New York Post. El caso continúa bajo investigación y, de ser hallado culpable, Horne podría enfrentar cadena perpetua.

Temas Relacionados

CincinnatiOhioruleta rusarevólverasesinatoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

Durante el Simposio 2025 del COA realizado en Miami, Ariel Szarfsztejn compartió su visión sobre la cultura de “impulso, innovación y deseo de ganar” y su enfoque en servicios financieros

El futuro CEO de Mercado

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El mandatario estadounidense envió un mensaje contundente a pocos días de la firma del acuerdo de paz en el enclave. Esta semana fue difundido un video que confirma ejecuciones sumariales públicas

Donald Trump advirtió al grupo

Un adolescente de Florida fingió su secuestro, se disparó a sí mismo y culpó a los cárteles mexicanos

Las autoridades arrestaron al joven tras lograr recrear los hechos y demostrar que todas las heridas que sufrió fueron autoinfligidas

Un adolescente de Florida fingió

Wall Street cerró a la baja en una semana marcada por la inestabilidad

Las acciones estadounidenses se desplomaron tras otra jornada turbulenta

Wall Street cerró a la

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El presidente ruso trasladó a su par estadounidense que la entrega de misiles a Kiev dañaría las relaciones y obstaculizaría el proceso de paz. Donald Trump aseguró que considerará la postura de Moscú en su inminente reunión con Volodimir Zelensky en Washington

Putin advirtió a Trump sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los gobernadores de Provincias Unidas

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a acompañar reformas, pero pidieron diálogo

Piden enviar a juicio a los militantes de Revolución Federal, vinculados a episodios de violencia política

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Intensas lluvias y caída de granizo en el norte del Litoral: cayeron más de 100 mm de agua en pocas horas

INFOBAE AMÉRICA
El futuro CEO de Mercado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

TELESHOW
Cazzu reveló el significado del

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”