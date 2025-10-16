Se ordenó un retiro de arroz vendido en populares tiendas por posible contaminación con piedras

Un retiro de arroz se emitió en varias zonas de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Ben’s Original ha iniciado un retiro voluntario de determinados lotes de sus productos Long Grain White, Whole Grain Brown y Long Grain & Wild Ready Rice, ante la preocupación de que estos paquetes puedan contener pequeñas piedras provenientes de una granja arrocera. Los lotes afectados incluyen números específicos y fechas de consumo preferente hasta agosto de 2026. El retiro tiene como objetivo prevenir posibles lesiones orales o en el tracto digestivo derivadas del consumo de los productos.

Los códigos de lote impactados para Long Grain White Ready Rice son 533ELGRV22 y 534ALGRV22. En el caso de Whole Grain Brown Ready Rice, los lotes retirados corresponden a 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22. Para el Long Grain & Wild Ready Rice, se identificaron los lotes 533BMGRV22, 533CLGRV22 y 533CMGRV22. Estos productos han sido distribuidos en puntos de venta como HEB, Target, Amazon, Piggly Wiggly y United Markets, aunque la alerta reconoce que la lista de comercios podría ser más amplia, debido a la distribución a través de Associated Grocers, C&S y Dot Foods entre agosto y septiembre.

Hasta la fecha, la compañía no ha recibido reportes de lesiones ni enfermedades asociadas al consumo de los productos involucrados. La empresa sostiene que la problemática está limitada a los lotes mencionados, sin que otros artículos de la marca se vean comprometidos.

Detalles del retiro y recomendaciones a consumidores

Las piedras en el arroz fueron detectados en varios lotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta difundida señala que quienes hayan adquirido los productos afectados deben comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ben’s Original al teléfono 1-800-548-6253 para recibir información y coordinar la devolución de los paquetes. La empresa enfatiza su compromiso con la transparencia y la confianza al proceder con el retiro de los productos afectados de los establecimientos donde fueron comercializados.

Consecuencias en la salud por la ingesta de piedras

Las autoridades sanitarias y la propia empresa advierten que la ingestión accidental de piedras pequeñas puede conllevar riesgos de lesiones orales o del tracto digestivo. Estas consecuencias incluyen la posibilidad de daños en los dientes, encías o mucosa bucal, así como cortes o perforaciones en el esófago, estómago o intestinos. Además, ingerir cuerpos extraños de este tipo puede requerir atención médica urgente dependiendo del tamaño y la localización del objeto ingerido.

Ingerir piedras accidentalmente puede provocar lesiones en el tracto digestivo o bloqueo intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, al introducirse un objeto duro como una piedra, existe la posibilidad de laceraciones o perforaciones, además, si el objeto no puede desplazarse de manera natural, puede provocar un bloqueo intestinal que requeriría intervención médica.

MedlinePlus también advierte que si las piedras están contaminadas pueden introducir bacterias o parásitos en el cuerpo, ocasionando infecciones. Ante la sospecha de ingestión de un objeto extraño, los expertos recomiendan no inducir el vómito y buscar atención médica inmediata para recibir una evaluación profesional. Las autoridades recomiendan mantener a los niños bajo supervisión durante las comidas y revisar los alimentos antes de ser servidos para reducir el riesgo de ingestión de cuerpos extraños.