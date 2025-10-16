Estados Unidos

Se ordenó un retiro de arroz vendido en populares tiendas por posible contaminación con piedras

El cereal pudo ser adquirido por la mayoría de los clientes a través de Amazon, Target, United Markets y muchos otros comercios nacionales

Por Daniela Mérida

Guardar
Un retiro de arroz se
Un retiro de arroz se emitió en varias zonas de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Ben’s Original ha iniciado un retiro voluntario de determinados lotes de sus productos Long Grain White, Whole Grain Brown y Long Grain & Wild Ready Rice, ante la preocupación de que estos paquetes puedan contener pequeñas piedras provenientes de una granja arrocera. Los lotes afectados incluyen números específicos y fechas de consumo preferente hasta agosto de 2026. El retiro tiene como objetivo prevenir posibles lesiones orales o en el tracto digestivo derivadas del consumo de los productos.

Los códigos de lote impactados para Long Grain White Ready Rice son 533ELGRV22 y 534ALGRV22. En el caso de Whole Grain Brown Ready Rice, los lotes retirados corresponden a 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22. Para el Long Grain & Wild Ready Rice, se identificaron los lotes 533BMGRV22, 533CLGRV22 y 533CMGRV22. Estos productos han sido distribuidos en puntos de venta como HEB, Target, Amazon, Piggly Wiggly y United Markets, aunque la alerta reconoce que la lista de comercios podría ser más amplia, debido a la distribución a través de Associated Grocers, C&S y Dot Foods entre agosto y septiembre.

Hasta la fecha, la compañía no ha recibido reportes de lesiones ni enfermedades asociadas al consumo de los productos involucrados. La empresa sostiene que la problemática está limitada a los lotes mencionados, sin que otros artículos de la marca se vean comprometidos.

Detalles del retiro y recomendaciones a consumidores

Las piedras en el arroz
Las piedras en el arroz fueron detectados en varios lotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta difundida señala que quienes hayan adquirido los productos afectados deben comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ben’s Original al teléfono 1-800-548-6253 para recibir información y coordinar la devolución de los paquetes. La empresa enfatiza su compromiso con la transparencia y la confianza al proceder con el retiro de los productos afectados de los establecimientos donde fueron comercializados.

Consecuencias en la salud por la ingesta de piedras

Las autoridades sanitarias y la propia empresa advierten que la ingestión accidental de piedras pequeñas puede conllevar riesgos de lesiones orales o del tracto digestivo. Estas consecuencias incluyen la posibilidad de daños en los dientes, encías o mucosa bucal, así como cortes o perforaciones en el esófago, estómago o intestinos. Además, ingerir cuerpos extraños de este tipo puede requerir atención médica urgente dependiendo del tamaño y la localización del objeto ingerido.

Ingerir piedras accidentalmente puede provocar
Ingerir piedras accidentalmente puede provocar lesiones en el tracto digestivo o bloqueo intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, al introducirse un objeto duro como una piedra, existe la posibilidad de laceraciones o perforaciones, además, si el objeto no puede desplazarse de manera natural, puede provocar un bloqueo intestinal que requeriría intervención médica.

MedlinePlus también advierte que si las piedras están contaminadas pueden introducir bacterias o parásitos en el cuerpo, ocasionando infecciones. Ante la sospecha de ingestión de un objeto extraño, los expertos recomiendan no inducir el vómito y buscar atención médica inmediata para recibir una evaluación profesional. Las autoridades recomiendan mantener a los niños bajo supervisión durante las comidas y revisar los alimentos antes de ser servidos para reducir el riesgo de ingestión de cuerpos extraños.

Temas Relacionados

arrozretiro de productoproductos contaminadosventa en líneaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cómo los Navy SEALs controlan el estrés: la técnica simple que cualquiera puede aplicar

Una práctica de mindfulness utilizada por las fuerzas especiales de Estados Unidos permite regular las emociones y fortalecer la resiliencia mental en cualquier rutina

Cómo los Navy SEALs controlan

MLB en vivo: a qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB en vivo: a qué

EEUU actualiza el TPS para venezolanos: quiénes mantienen la protección y hasta cuándo

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración precisó que la cobertura legal se mantiene solo para el grupo que presentó su documentación dentro de los plazos oficiales y recibió aprobación formal

EEUU actualiza el TPS para

Trump y Putin hablan antes de la cumbre en la que Zelensky pedirá que Washington le envíe misiles Tomahawk

El contacto entre ambos líderes tendría como eje la situación militar en Ucrania y la posibilidad de que Estados Unidos transfiera armas de largo alcance a Kiev

Trump y Putin hablan antes

Powerball resultados 15 de octubre 2025: combinación ganadora y multipler

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball resultados 15 de octubre
ÚLTIMAS NOTICIAS
IDEA: YPF y ENI analizan

IDEA: YPF y ENI analizan dónde construir una planta de líquidos y, otra vez, Río Negro se posiciona mejor que Buenos Aires

La Justicia determinó qué provocó la explosión en la escuela de Palermo: investigan si hubo responsabilidad de los docentes

Un camión chocó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derrumbó

Elecciones 2025, en vivo: “Si descontamos en la provincia, Milei gana la nacional”, dijo Santilli

Las extrañas rocas rojas de Australia que revelan fósiles únicos a nanoescala

INFOBAE AMÉRICA
Turquía quiere sustituir a Irán

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

El Fondo Monetario Internacional mantuvo las previsiones de crecimiento para Centroamérica

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

TELESHOW
Emilia Attias mostró cómo la

Emilia Attias mostró cómo la recibe su hija Gina cuando vuelve del trabajo: “No te puedo amar más”

Griselda Sicliani reveló qué actor famoso fue su amor platónico: “Le pedí a Luciano que me lo presente”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron