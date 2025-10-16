Caso Amityville: ¿qué ha pasado con la ‘casa embrujada’ más famosa de EEUU medio siglo después de los asesinatos?

La famosa casa de Amityville se ha convertido en una de las construcciones "embrujadas" más famosas del mundo. (Wikimedia)

Seis personas de la familia DeFeo fueron asesinadas por uno de sus integrantes en la casa conocida actualmente como 108 Ocean Avenue, antes 112, en Amityville, Nueva York. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald “Butch” DeFeo Jr., de veintitrés años, disparó a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían. Según los registros judiciales, DeFeo declaró que cometió los asesinatos porque escuchó voces que se lo ordenaban.

Tras el crimen, Ronald DeFeo Jr. fue detenido, juzgado y condenado a seis cadenas de veinticinco años por cada homicidio. Durante sus audiencias, DeFeo afirmó: “Una vez que empecé, no pude parar”. El caso generó atención nacional y la casa fue catalogada por la policía como escenario de un homicidio múltiple.

Un año después de los asesinatos, en 1975, George y Kathleen Lutz compraron la misma vivienda, donde afirmaron haber experimentado fenómenos paranormales. Según los Lutz, su familia huyó de la casa a los 28 días de mudarse debido a sucesos inexplicables, como olores extraños, ruidos, muebles moviéndose y presencias inusuales. Los eventos relatados por los Lutz inspiraron el libro “The Amityville Horror” de Jay Anson en 1977, así como una película en 1979 y una saga fílmica posterior.

Los asesinatos en Ocean Avenue y el libro sobre la casa

El hijo mayor de los DeFeo fue condenado por matar a toda su familia. (AP)

El domicilio, construido en la década de 1920, fue adquirido primero por la familia Moynahan antes de pasar a manos de John y Mary Riley, quienes la vendieron a Ron y Louise DeFeo en 1965. El 13 de noviembre de 1974, los seis integrantes de la familia murieron en el interior de la residencia por disparos de arma de fuego realizados por Ronald DeFeo Jr. Según documentos judiciales publicados por A&E, DeFeo argumentó en su defensa que escuchaba voces que lo incitaban a matar a su familia.

El proceso penal concluyó con la condena del acusado por los seis asesinatos, sanción que cumplió hasta su fallecimiento. En diciembre de 1975, la casa tuvo nuevos propietarios: George y Kathleen Lutz y sus tres hijos. Según declaraciones de George Lutz, la familia reportó olores desagradables, cambios bruscos de temperatura, sonidos inexplicables y episodios de levitación, tanto de personas como de objetos.

Lutz explicó al medio ABC que uno de los episodios documentados en la película —la visita de un sacerdote llamado Ray Pecoraro que, según afirmó, fue abofeteado por una fuerza invisible y cayó enfermo— ocurrió realmente. La veracidad de estos hechos fue discutida. El abogado defensor de DeFeo, William E. Weber, aseguró en 1979 que él y los Lutz planearon juntos el argumento del libro inspirador de la saga, declarando que lo crearon “entre muchas botellas de vino” y que aportó la idea del “demonio con forma de cerdo” basada en el gato de un vecino.

Investigaciones posteriores y escepticismo

Los residentes posteriores a los DeFeo aseguraron experimentar una intensa actividad paranormal que los obligó a mudarse casi inmediatamente luego de su llegada. (Wikimedia)

En 1976, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren examinaron la casa y afirmaron haber comprobado una elevada actividad paranormal, lo que confirmaron en el documental “Amityville: Horror Or Hoax” en el año 2000. “Esto no es una casa encantada común. Si la escala iba del uno al diez, esto era un diez”, declaró Ed Warren. Por otra parte, Barbara y James Cromarty, quienes compraron la casa en 1977 tras la salida de los Lutz, aseguraron que nunca experimentaron ningún suceso inusual.

James Cromarty sostuvo ante Newsday: “La única cosa rara fue la gente que venía a ver la casa por el libro y la película”. Residentes posteriores, como Jeanne O’Neill, también negaron haber vivido sucesos extraños y destacaron las mejoras realizadas en la propiedad durante su periodo como dueños. La casa fue modificada estructuralmente, incluyendo cambio de ventanas y reformas internas, según House Beautiful.

¿Cuánto cuesta la casa de Amityville?

El precio de la casa ha variado considerablemente. Los Cromarty la compraron por $55.000 dólares en 1977 y permanecieron allí hasta 1987. Después, fue vendida a Peter y Jeanne O’Neill, quienes pagaron $325.000 dólares y la habitaron durante diez años. Brian Wilson adquirió la residencia en 1997 por $310.000 dólares y más tarde hizo nuevas modificaciones. La dirección original, 112 Ocean Avenue, fue modificada a 108 Ocean Avenue con el objetivo de evitar el turismo de fanáticos y curiosos.

En la casa, ubicada en Nueva York, se cometió el asesinato en masa de la familia DeFeo, perpetuado por el hijo mayor, quien afirmó que "voces" lo obligaron a cometer el crimen. (Wikimedia)

En 2010, la casa fue listada para la venta en $1.150.000 dólares, pero finalmente, ese año fue vendida por $950.000 dólares a Caroline y David D’Antonio. En 2016, la casa se puso a la venta por $850.000 dólares, pero sus propietarios más recientes adquirieron la vivienda por $605.000 en 2017. Desde entonces, la propiedad sigue siendo residencia privada y sus actuales dueños no han comentado públicamente sobre la existencia o no de fenómenos paranormales en el lugar.

El caso en la cultura popular

El libro “The Amityville Horror” y la película basada en él establecieron el sitio como uno de los más notorios en la cultura paranormal estadounidense. El caso también motivó la visita de los Warren, quienes más tarde serían conocidos internacionalmente por la serie de películas “The Conjuring”. Por su parte, Margot Kidder, actriz en la adaptación cinematográfica, expresó sus dudas públicamente sobre la veracidad del caso. “Creo en muchas posibilidades, pero lo del cerdo mirando por la ventana es excesivo”, declaró a la prensa en 1979.

Algunos hijos de los Lutz mantienen versiones diferentes sobre lo experimentado. Daniel Lutz aseguró a The New York Post en 2012 que vivió una experiencia de levitación compartida con su hermano, mientras que Christopher Lutz afirmó en entrevista con The Seattle Times en 2005 que los hechos fueron exagerados y llevados hasta el extremo de la ficción. Hasta la fecha, la casa de Amityville permanece como uno de los escenarios criminales y legendarios más famosos de Estados Unidos.