Estados Unidos

Entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump sobre a los productos de madera y muebles

La madera de construcción importada será gravada con un impuesto del 10% al ingresar al país, mientras que los muebles y el mobiliario especialmente diseñado para cocinas estarán sujetos a una tasa del 25%

Guardar
Entraron en vigor los nuevos
Entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump sobre a los productos de madera y muebles (REUTERS)

Los aranceles estadounidenses sobre la madera, los muebles y el mobiliario de cocina entraron en vigor a partir de la medianoche de este martes, en una nueva medida comercial adoptada por la administración del presidente Donald Trump para “proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones”.

La Casa Blanca justificó las tasas bajo el argumento de la seguridad nacional, en línea con anteriores medidas aplicadas al acero, aluminio, automóviles y cobre.

La madera de construcción importada será gravada con un impuesto del 10% al ingresar al país, mientras que los muebles y el mobiliario especialmente diseñado para cocinas estarán sujetos a una tasa del 25%.

A partir del 1 de enero de 2026, los impuestos aduaneros aumentarán al 30% para los muebles y al 50% para los muebles de cocina, de acuerdo con el plan anunciado por el Ejecutivo estadounidense.

Los países con acuerdos comerciales vigentes con Estados Unidos, como el Reino Unido, estarán sujetos a derechos de aduana de un máximo del 10%, mientras que la Unión Europea (UE) y Japón aplicarán tasas de hasta 15%.

Por el contrario, los productos provenientes de México y Canadá, aunque protegidos teóricamente por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podrían quedar alcanzados por estos gravámenes, especialmente la madera de construcción.

Los países con acuerdos comerciales
Los países con acuerdos comerciales vigentes con Estados Unidos, como el Reino Unido, estarán sujetos a derechos de aduana de un máximo del 10% (REUTERS)

El impacto será especialmente fuerte para Canadá, que suministra cerca de una cuarta parte de las importaciones de madera de construcción de Estados Unidos.

En promedio, los nuevos aranceles podrían incrementar en unos 2.200 dólares los costos de construcción, estimó Stephen Brown, economista de Capital Economics, en declaraciones a la AFP.

Estados Unidos importa 27% de sus muebles de China y 20% de Vietnam y México”, explicó Brown, al detallar el peso de los principales proveedores extranjeros en el mercado estadounidense.

Los nuevos aranceles no se suman a los existentes, que ya oscilan entre 10% y 50% según el país de origen, sino que se aplican de manera específica al sector maderero y del mobiliario.

La medida contempla un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y madera blanda, y un 25% sobre ciertos muebles de madera tapizados, como sofás y sillones. También incluye un 25% sobre gabinetes de cocina y tocadores importados, así como sobre piezas clave utilizadas en su fabricación, según información oficial de la Casa Blanca.

En promedio, los nuevos aranceles
En promedio, los nuevos aranceles podrían incrementar en unos 2.200 dólares los costos de construcción, estimó Stephen Brown, economista de Capital Economics, en declaraciones a la AFP.

Las medidas recibieron el respaldo de asociaciones industriales como la Coalición de la Madera de Estados Unidos y la Alianza Americana de Gabinetes de Cocina, que representan a productores nacionales del sector.

Por el contrario, empresas importadoras estadounidenses advirtieron que las nuevas tasas podrían elevar los precios al consumidor y provocar escasez de ciertos productos, debido a la fuerte dependencia de muebles de bajo costo procedentes de China y Vietnam.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosArancelesDonald TrumpMaderaMueblesCasa BlancaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ranking Apple en Estados Unidos: Taylor Swift domina el top 10 de las canciones más populares del momento

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Ranking Apple en Estados Unidos:

Un perro cruzó 3.200 kilómetros desde California hasta Illinois tras escapar asustado por una tormenta

Cerca de 90 días transcurrieron desde la desaparición hasta la recuperación. Ni la propietaria ni los especialistas pueden explicar cómo las mascota cruzó Estados Unidos

Un perro cruzó 3.200 kilómetros

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este martes 14 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima Reston mañana: lo que

Clima en Virginia: temperatura y condiciones para mañana martes 14 de octubre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: temperatura y

Miami se despide del Seaquarium tras 70 años: cierre definitivo de un ícono turístico y foco de polémica

El histórico cierre se produce luego de años de denuncias por el trato a la fauna marina, la muerte de la orca Lolita y la rescisión del contrato por parte del condado

Miami se despide del Seaquarium
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Solano, en La Entrevista

Gabriel Solano, en La Entrevista Informal: “El pibe que roba en una esquina es víctima y victimario a la vez”

De Vido y Schiavi pidieron apartar a los jueces del caso “Cuadernos”, pero el tribunal rechazó el planteo

Un ex gobernador que apunta a llegar al Congreso adelantó que se podría redefinir la agenda legislativa

El Gobierno también gana tiempo en el Senado y se pospone la avanzada opositora en el recinto

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán reportó un promedio de

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Suena un bolero y mi suegra de 100 años abre los ojos: la música es una patria

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el régimen chino con la entrada en vigor de aranceles portuarios

El OIEA busca acuerdos de cese al fuego local entre Rusia y Ucrania para restaurar la energía en la planta nuclear de Zaporizhzhia

Empieza el Congreso de la Lengua: homenajes a Vargas Llosa, tensiones institucionales y el gran desafío de la IA

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”