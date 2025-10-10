Estados Unidos

Clima EEUU: el estado del tiempo en San Antonio para mañana viernes 10 de octubre

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Ricardo Piña

Se espera que para este viernes el clima traiga consigo temperaturas templadas con un cielo despejado. (Wikimedia)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima durante el día y por la noche

Por la noche los residentes de San Antonio, Texas, podrán disfrutar de un clima apto para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).
  • Habrá un viento del noreste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) que se volverá calmado.
  • El clima para la noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 92 grados Fahrenheit (33 grados Celsius).
  • Se espera que el viento esté en calma, convirtiéndose en una brisa del este alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 9 de octubre a las 6:51 p. m. CDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

