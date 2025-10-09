Estados Unidos

Tiroteo y enfrentamiento en Miami dejó dos agentes policiales heridos y al sospechoso muerto

El incidente habría comenzado por una disputa familiar y un vehículo abandonado. Mason Triana, atrincherado durante horas, murió tras un intercambio de disparos con la policía

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La casa donde el sospechoso
La casa donde el sospechoso Mason Triana se atrincheró quedó bajo custodia policial tras el enfrentamiento armado. (Correccionales de Miami-Dade)

La mañana del jueves 9 de octubre en el barrio de Allapattah, en Miami, dos oficiales de la policía fueron heridos por arma de fuego en el cumplimiento de su deber. El incidente dio lugar a una intensa operación policial y horas de tensión que concluyeron con la muerte del sospechoso, identificado como Mason Triana, de 27 años.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, confirmó en conferencia de prensa que la intervención policial comenzó aproximadamente a las 7:00 a.m., cuando los agentes recibieron un aviso por un vehículo abandonado en la intersección de NW 15th Avenue y 26th Street.

Tras acudir al lugar y solicitar una grúa para retirar el automóvil, una alerta del sistema ShotSpotter ―una red de sensores que detecta disparos― advirtió sobre detonaciones en las inmediaciones.

Al regresar para investigar, los uniformados localizaron un vehículo acribillado a balazos. En ese momento, se desató el fuego. Según el jefe Morales, “los oficiales llegaron a la escena y de inmediato recibieron disparos”. Uno de los agentes fue alcanzado en la rodilla y otro recibió un impacto en el tobillo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Jackson Memorial Hospital y se encuentran fuera de peligro.

Oficiales de la policía de
Oficiales de la policía de Miami aseguraron el perímetro tras el tiroteo que dejó dos agentes heridos en el barrio de Allapattah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fui al hospital y pude hablar con ambos”, relató Morales. “Están increíblemente calmados. Me siento absolutamente orgulloso de los oficiales, por su serenidad y profesionalismo durante un momento tan crítico”, citó NBC 6 South Florida.

Luego del ataque, Triana se atrincheró en una casa cercana y se produjo un prolongado enfrentamiento armado con las fuerzas especiales de la policía (SWAT). De acuerdo a la versión de las autoridades, citada por The New York Times, el sospechoso llegó a intercambiar disparos con varios agentes usando un fusil tipo AK-47. A pesar del intenso tiroteo, no se reportaron más heridos.

Después de varias horas, las fuerzas de seguridad desplegaron un dron para obtener imágenes del interior de la residencia. La policía encontró a Triana sin vida, aunque hasta el momento no se ha confirmado si su muerte fue resultado del intercambio de disparos con los agentes o si se trató de un suicidio. Morales explicó que “el sospechoso presentaba una herida de bala, pero no está claro si fue autoinfligida o si ocurrió durante el tiroteo”.

Triana era conocido por la policía local debido a varios antecedentes y detenciones previas, aunque no tenía condenas registradas. Morales puntualizó: “nuestros oficiales han lidiado con él en otras ocasiones. Hay un historial de sucesos, pero nunca terminó condenado”.

Miembros del equipo SWAT utilizaron
Miembros del equipo SWAT utilizaron un dron para confirmar la situación del sospechoso dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la operación, un segundo individuo fue detenido. Se trata, según las investigaciones preliminares, del hermano de Triana, con quien había sostenido una disputa que podría haber sido el detonante del conflicto.

Los detectives continúan indagando el papel de esta segunda persona. “Parece que todo comenzó como un episodio doméstico entre hermanos, relacionado con el vehículo abandonado”, declaró Morales. “Estamos entrevistándolo para esclarecer su grado de implicación”.

Los nombres de los oficiales heridos no se han hecho públicos. Se sabe que ambos cuentan con una amplia trayectoria en el cuerpo: la oficial femenina lleva 17 años en la policía de Miami y el sargento masculino 16 años. Morales aseguró que “se espera que ambos se recuperen completamente”.

El incidente movilizó numerosos vehículos
El incidente movilizó numerosos vehículos blindados y efectivos armados en una amplia zona residencial de Miami. (X/Miami-Dade Police)

El suceso provocó una amplia movilización policial, con unidades especiales y vehículos blindados desplegados en la zona. Imágenes aéreas mostraron el perímetro de seguridad acordonado y parte de las inmediaciones afectadas por el enfrentamiento armado.

En palabras del jefe Morales: “la actuación de nuestros agentes fue nada menos que heroica”. Destacó el control y la coordinación internos durante las largas horas de tensión: “La calma por radio, la profesionalidad en todo momento, es encomiable”.

Las autoridades han anunciado que la investigación continúa abierta y se enfocará tanto en esclarecer cómo ocurrió la muerte de Triana como en desentrañar los antecedentes del conflicto familiar que desencadenó el violento episodio. Mientras tanto, la policía de Miami enfatiza la importancia del entrenamiento y la respuesta rápida que permitió proteger la vida de otros agentes y de los habitantes del barrio.

Temas Relacionados

TiroteoAtaque armadoMiamiAllapattahMason Trianaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La tormenta tropical Priscilla lleva lluvias intensas y riesgo de inundaciones al suroeste de EEUU

El Servicio Meteorológico prevé inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales por el paso de la tormenta tropical proveniente del Pacífico

La tormenta tropical Priscilla lleva

El papa León XIV pidió a los obispos de EEUU a apoyar a los migrantes ante el endurecimiento de controles

El pontífice exhortó a la Iglesia estadounidense a pronunciarse “con fuerza y unidad” tras recibir en el Vaticano cartas de familias afectadas por las deportaciones

El papa León XIV pidió

La justicia de Texas suspendió la ejecución de Robert Roberson y ordenó una nueva revisión de su caso

La nueva suspensión de la ejecución fue comunicada exactamente siete días antes de que Roberson fuese sometido a la inyección letal en la prisión de Huntsville

La justicia de Texas suspendió

Estas son las películas de conciertos más taquilleras de todos los tiempos: Taylor Swift, Michael Jackson y más

El fenómeno cinematográfico-musical sigue creciendo, con producciones que han superado cifras récord en recaudación y asistencia, impulsadas por artistas globales y estrategias de estreno innovadoras

Estas son las películas de

Donald Trump adelantó que la segunda fase del acuerdo sobre Gaza incluirá “un desarme”

El plan de paz prevé la liberación de rehenes israelíes y de unos 2.000 prisioneros palestinos, mientras persisten los bombardeos en la Franja y Netanyahu busca la aprobación de su gabinete

Donald Trump adelantó que la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un hombre por

Condenaron a un hombre por estafar a una jubilada que creyó hablar con su hija y entregó 5.600 dólares

Referente de la alta costura y figura clave en desfiles: quién es la modelo que conquistó a Leonardo DiCaprio

Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores ante la caída de las ventas y producción

Un hombre heredó una mutación genética ligada al Alzheimer y no desarrolló la enfermedad: qué dice la ciencia

El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai y el arte

László Krasznahorkai y el arte de narrar la complejidad del presente

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

El heredero de Los Choneros cayó en Medellín mientras negociaba con narcos para operar desde Colombia

TELESHOW
Dalma Maradona estuvo presente en

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”