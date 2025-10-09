Tiroteo y enfrentamiento en Miami dejó dos agentes policiales heridos y al sospechoso muerto

La casa donde el sospechoso Mason Triana se atrincheró quedó bajo custodia policial tras el enfrentamiento armado. (Correccionales de Miami-Dade)

La mañana del jueves 9 de octubre en el barrio de Allapattah, en Miami, dos oficiales de la policía fueron heridos por arma de fuego en el cumplimiento de su deber. El incidente dio lugar a una intensa operación policial y horas de tensión que concluyeron con la muerte del sospechoso, identificado como Mason Triana, de 27 años.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, confirmó en conferencia de prensa que la intervención policial comenzó aproximadamente a las 7:00 a.m., cuando los agentes recibieron un aviso por un vehículo abandonado en la intersección de NW 15th Avenue y 26th Street.

Tras acudir al lugar y solicitar una grúa para retirar el automóvil, una alerta del sistema ShotSpotter ―una red de sensores que detecta disparos― advirtió sobre detonaciones en las inmediaciones.

Al regresar para investigar, los uniformados localizaron un vehículo acribillado a balazos. En ese momento, se desató el fuego. Según el jefe Morales, “los oficiales llegaron a la escena y de inmediato recibieron disparos”. Uno de los agentes fue alcanzado en la rodilla y otro recibió un impacto en el tobillo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Jackson Memorial Hospital y se encuentran fuera de peligro.

Oficiales de la policía de Miami aseguraron el perímetro tras el tiroteo que dejó dos agentes heridos en el barrio de Allapattah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fui al hospital y pude hablar con ambos”, relató Morales. “Están increíblemente calmados. Me siento absolutamente orgulloso de los oficiales, por su serenidad y profesionalismo durante un momento tan crítico”, citó NBC 6 South Florida.

Luego del ataque, Triana se atrincheró en una casa cercana y se produjo un prolongado enfrentamiento armado con las fuerzas especiales de la policía (SWAT). De acuerdo a la versión de las autoridades, citada por The New York Times, el sospechoso llegó a intercambiar disparos con varios agentes usando un fusil tipo AK-47. A pesar del intenso tiroteo, no se reportaron más heridos.

Después de varias horas, las fuerzas de seguridad desplegaron un dron para obtener imágenes del interior de la residencia. La policía encontró a Triana sin vida, aunque hasta el momento no se ha confirmado si su muerte fue resultado del intercambio de disparos con los agentes o si se trató de un suicidio. Morales explicó que “el sospechoso presentaba una herida de bala, pero no está claro si fue autoinfligida o si ocurrió durante el tiroteo”.

Triana era conocido por la policía local debido a varios antecedentes y detenciones previas, aunque no tenía condenas registradas. Morales puntualizó: “nuestros oficiales han lidiado con él en otras ocasiones. Hay un historial de sucesos, pero nunca terminó condenado”.

Miembros del equipo SWAT utilizaron un dron para confirmar la situación del sospechoso dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la operación, un segundo individuo fue detenido. Se trata, según las investigaciones preliminares, del hermano de Triana, con quien había sostenido una disputa que podría haber sido el detonante del conflicto.

Los detectives continúan indagando el papel de esta segunda persona. “Parece que todo comenzó como un episodio doméstico entre hermanos, relacionado con el vehículo abandonado”, declaró Morales. “Estamos entrevistándolo para esclarecer su grado de implicación”.

Los nombres de los oficiales heridos no se han hecho públicos. Se sabe que ambos cuentan con una amplia trayectoria en el cuerpo: la oficial femenina lleva 17 años en la policía de Miami y el sargento masculino 16 años. Morales aseguró que “se espera que ambos se recuperen completamente”.

El incidente movilizó numerosos vehículos blindados y efectivos armados en una amplia zona residencial de Miami. (X/Miami-Dade Police)

El suceso provocó una amplia movilización policial, con unidades especiales y vehículos blindados desplegados en la zona. Imágenes aéreas mostraron el perímetro de seguridad acordonado y parte de las inmediaciones afectadas por el enfrentamiento armado.

En palabras del jefe Morales: “la actuación de nuestros agentes fue nada menos que heroica”. Destacó el control y la coordinación internos durante las largas horas de tensión: “La calma por radio, la profesionalidad en todo momento, es encomiable”.

Las autoridades han anunciado que la investigación continúa abierta y se enfocará tanto en esclarecer cómo ocurrió la muerte de Triana como en desentrañar los antecedentes del conflicto familiar que desencadenó el violento episodio. Mientras tanto, la policía de Miami enfatiza la importancia del entrenamiento y la respuesta rápida que permitió proteger la vida de otros agentes y de los habitantes del barrio.