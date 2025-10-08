Un hombre vegetariano murió luego de que la aerolínea en la que viajaba le sirviera comida con carne

Un hombre murió en un vuelo de Los Ángeles a Doha tras asfixiarse con una comida no vegetariana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 85 años perdió la vida tras atragantarse con una comida no vegetariana a bordo de un vuelo internacional de Qatar Airways que iba de Los Ángeles a Doha el 1 de agosto de 2023. El pasajero, Asoka Jayaweera, era un cardiólogo de California que, según había solicitado, debía recibir una comida vegetariana, pero fue informado por la tripulación que solo quedaba un platillo regular con carne y la recomendación de “comer lo que estaba alrededor” de la carne, de acuerdo con la demanda presentada por su hijo, Surya Jayaweera. Momentos después de recibir la comida, el pasajero empezó a ahogarse, aunque no se precisa con exactitud qué parte del alimento causó la obstrucción.

El incidente ocurrió aproximadamente dos horas y media después del inicio del trayecto, cuya duración total era de más de 15 horas. Tras percatarse de la emergencia, los tripulantes solicitaron instrucciones a MedAire, un servicio de asistencia médica remota especializado en aviación. La saturación de oxígeno de Jayaweera se midió en niveles “críticamente bajos”, llegando al 69%, mientras se le administraba oxígeno en el avión. A pesar de dichos esfuerzos, el pasajero perdió el conocimiento y permaneció inconsciente durante alrededor de tres horas y media.

Según la demanda, el personal a bordo informó que no podían efectuar un aterrizaje de emergencia porque el avión sobrevolaba el Círculo Ártico o el Océano Ártico en ese momento. No obstante, el hijo del pasajero sostiene, citando los registros del vuelo, que la nave se encontraba sobre el Medio Oeste, específicamente sobre Wisconsin, y que sí había tiempo para desviar la ruta y aterrizar a fin de solicitar asistencia médica adicional.

Consecuencias legales

La demanda fue presentada en California por el hijo de la víctima. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo/File Photo)

Los miembros de la tripulación se comunicaron mediante radio con especialistas de MedAire en Phoenix, quienes dieron instrucciones relativas a la administración de oxígeno y fármacos. Pese a estos esfuerzos, una vez que el avión aterrizó en Edimburgo, Escocia, unas ocho horas más tarde, Jayaweera fue trasladado a un hospital. La demanda indica que en ese punto la situación era irreversible, debido a la baja oxigenación sufrida durante varias horas en vuelo.

El deceso de Asoka Jayaweera se produjo el 3 de agosto en Edimburgo, y la autopsia concluyó que la causa fue neumonía por aspiración, una infección pulmonar generada por la entrada accidental de alimento o líquido en los pulmones. Su hijo Surya ha demandado a Qatar Airways en una corte federal de California por negligencia y muerte por responsabilidad civil, solicitando un resarcimiento que incluye el monto mínimo legal de USD 128.821, fondos para gastos legales y compensación por daños.

La demanda subraya que Qatar y Estados Unidos se rigen bajo el Convenio de Montreal, tratado internacional que define la responsabilidad en vuelos internacionales y establece límites indemnizatorios por fallecimientos o lesiones de pasajeros. El reclamo puntualiza que Surya Jayaweera busca indemnizaciones más allá de los parámetros marcados por ese tratado, además del pago de intereses y costos procesales.

Antecedentes de incidencias con alimentos a bordo

Jayaweera solicitó comida vegetariana al reservar su vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se trata del primer incidente en el que pasajeros con restricciones alimenticias han enfrentado problemas en vuelos de la aerolínea. Entre los antecedentes, mencionan el caso del británico Jack Fowler, quien reportó reacciones alérgicas graves en vuelos de Qatar Airways al serle servidos platillos con nueces a pesar de su alergia conocida.

También informan sobre un vuelo de Singapore Airlines que debió aterrizar de emergencia en París luego de que una pasajera sufriera una reacción severa debido a que le sirvieron mariscos, aunque había declarado su alergia. Hasta el momento de publicación de las notas, Qatar Airways no había emitido comentarios sobre el incidente ni la demanda.