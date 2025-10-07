Estados Unidos

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista de California: hay tres personas gravemente heridas

El accidente provocó el cierre de carriles y rampas de acceso, generando largas filas de vehículos y retrasos en la zona. La causa del incidente sigue bajo investigación

Guardar

Un helicóptero médico se estrelló el lunes por la noche en la autopista 50 de Sacramento, en California, dejando a tres personas gravemente heridas, incluida una mujer que quedó atrapada debajo del avión, según las autoridades locales. El accidente provocó el cierre de carriles y rampas de acceso, generando largas filas de vehículos y retrasos en la zona.

El helicóptero había trasladado a un paciente a un hospital y se encontraba de regreso al lugar desde donde había sido enviado cuando experimentó una “emergencia en el aire” poco después de las 7 p.m., indicó el capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento.

A bordo viajaban un piloto, una enfermera y un paramédico, quienes fueron trasladados a hospitales en estado crítico. No había pacientes en el helicóptero en el momento del accidente, y ningún vehículo en la autopista resultó involucrado. Sylvia calificó la situación como “impresionante”, dado que el helicóptero se estrelló en medio de la vía principal de circulación.

Un helicóptero médico se estrelló
Un helicóptero médico se estrelló en una autopista de California: hay tres personas gravemente heridas (Robert Petersen via AP)

Una de las personas heridas quedó atrapada bajo el helicóptero. Un pequeño equipo del departamento de bomberos, con ayuda de transeúntes, movió el avión lo suficiente para rescatar a la mujer y trasladarla a una ambulancia. “Se necesitó cada gramo de las aproximadamente 15 personas para mover el avión lo suficiente para poder sacarlo”, afirmó Sylvia.

Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron al helicóptero descendiendo rápidamente sobre una fila de autos antes de impactar.

El accidente obligó al cierre de los carriles en dirección este de la autopista 50 y de dos rampas de acceso, según informó la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California. Las autoridades recomendaron a los conductores usar rutas alternativas y advirtieron sobre posibles congestiones adicionales mientras los equipos de emergencia permanecían en la escena.

El helicóptero involucrado era un REACH Air Medical, registrado ante la FAA bajo la compañía Global Medical Response. En un comunicado, la directora de relaciones públicas de la empresa, Kirsten Gurmendi, indicó que la compañía se encuentra determinando los detalles del accidente y la condición de la tripulación, quienes fueron trasladados a hospitales locales. “Todos los afectados están en nuestros pensamientos y oraciones”, señaló.

A bordo viajaban un piloto,
A bordo viajaban un piloto, una enfermera y un paramédico, quienes fueron trasladados a hospitales en estado crítico (Robert Petersen via AP)

La concejal de Sacramento, Lisa Kaplan, quien se encontraba en la zona junto con las fuerzas del orden, observó columnas de humo blanco saliendo del helicóptero accidentado y describió la situación como “sombría y aleccionadora”, destacando la labor de los oficiales y pilotos médicos que operan diariamente en condiciones de riesgo extremo.

La causa del accidente sigue bajo investigación, con la asistencia de la oficina del sheriff del condado de Sacramento y la patrulla de carreteras. Por el momento, las autoridades no proporcionaron un plazo estimado para reabrir los carriles afectados, mientras continúan las labores de aseguramiento de la escena y recopilación de información para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosAccidente AéreoHelicóptero médicoCaliforniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Baya y Rebecca, mono y capibara, enternecen a Zoológico en Denver con su peculiar amistad

Viralizadas en redes sociales, las imágenes capturan sus abrazos y momentos de cercanía en cautiverio

Baya y Rebecca, mono y

Powerball: ganadores del 6 de octubre de 2025

Como cada lunes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su último sorteo millonario

Powerball: ganadores del 6 de

Taylor Swift estrena álbum y arrasa las listas de reproducción de Apple en Estados Unidos

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Taylor Swift estrena álbum y

“Trabajar desde casa nos hace más felices”: científicos recomiendan mayor implementación del trabajo remoto

Un análisis pionero rastreó durante cuatro años el impacto real del teletrabajo en la salud física, mental y el tiempo libre, sorprendiendo con sus resultados sobre la felicidad laboral

“Trabajar desde casa nos hace

Un hombre de 84 años fue arrestado tras amenazar a un niño con un arma de fuego en Florida

El menor de 12 años, presunta víctima del hecho, aseguró a las autoridades que el acusado le manifestó su intención de matarlo, al tiempo que exhibía el arma en su mano

Un hombre de 84 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Edgardo Kueider sufrió un nuevo

Edgardo Kueider sufrió un nuevo revés en la Justicia del Paraguay en la causa por extradición

El Senado busca destrabar el debate para actualizar multas por evasión tributaria

Dudas en el PJ por el impacto del caso Espert: creen que la polarización extrema puede diluir su efecto

El Banco Mundial recortó su proyección de crecimiento para Argentina en 2025

Techint y los cuadernos de las coimas: Hugo Chávez y la supuesta extorsión K por el caso Sidor

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Israel conmemora el

EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

El momento del litio en Bolivia: una historia de ciclos y decisiones

El primer ministro canadiense Mark Carney se reúne este martes con Donald Trump para negociar concesiones sobre aranceles

Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

Disponible en Infobae: “Bibas: asesinados por ser judíos”, el film que narra el drama de la familia argentina ejecutada por Hamas

TELESHOW
Quiénes son semifinalistas de los

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”

Duki arremetió contra los críticos del trap y apuntó hacia Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi: “Nos subestiman”

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”