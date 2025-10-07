Un helicóptero médico se estrelló el lunes por la noche en la autopista 50 de Sacramento, en California, dejando a tres personas gravemente heridas, incluida una mujer que quedó atrapada debajo del avión, según las autoridades locales. El accidente provocó el cierre de carriles y rampas de acceso, generando largas filas de vehículos y retrasos en la zona.

El helicóptero había trasladado a un paciente a un hospital y se encontraba de regreso al lugar desde donde había sido enviado cuando experimentó una “emergencia en el aire” poco después de las 7 p.m., indicó el capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento.

A bordo viajaban un piloto, una enfermera y un paramédico, quienes fueron trasladados a hospitales en estado crítico. No había pacientes en el helicóptero en el momento del accidente, y ningún vehículo en la autopista resultó involucrado. Sylvia calificó la situación como “impresionante”, dado que el helicóptero se estrelló en medio de la vía principal de circulación.

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista de California: hay tres personas gravemente heridas (Robert Petersen via AP)

Una de las personas heridas quedó atrapada bajo el helicóptero. Un pequeño equipo del departamento de bomberos, con ayuda de transeúntes, movió el avión lo suficiente para rescatar a la mujer y trasladarla a una ambulancia. “Se necesitó cada gramo de las aproximadamente 15 personas para mover el avión lo suficiente para poder sacarlo”, afirmó Sylvia.

Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron al helicóptero descendiendo rápidamente sobre una fila de autos antes de impactar.

El accidente obligó al cierre de los carriles en dirección este de la autopista 50 y de dos rampas de acceso, según informó la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California. Las autoridades recomendaron a los conductores usar rutas alternativas y advirtieron sobre posibles congestiones adicionales mientras los equipos de emergencia permanecían en la escena.

El helicóptero involucrado era un REACH Air Medical, registrado ante la FAA bajo la compañía Global Medical Response. En un comunicado, la directora de relaciones públicas de la empresa, Kirsten Gurmendi, indicó que la compañía se encuentra determinando los detalles del accidente y la condición de la tripulación, quienes fueron trasladados a hospitales locales. “Todos los afectados están en nuestros pensamientos y oraciones”, señaló.

A bordo viajaban un piloto, una enfermera y un paramédico, quienes fueron trasladados a hospitales en estado crítico (Robert Petersen via AP)

La concejal de Sacramento, Lisa Kaplan, quien se encontraba en la zona junto con las fuerzas del orden, observó columnas de humo blanco saliendo del helicóptero accidentado y describió la situación como “sombría y aleccionadora”, destacando la labor de los oficiales y pilotos médicos que operan diariamente en condiciones de riesgo extremo.

La causa del accidente sigue bajo investigación, con la asistencia de la oficina del sheriff del condado de Sacramento y la patrulla de carreteras. Por el momento, las autoridades no proporcionaron un plazo estimado para reabrir los carriles afectados, mientras continúan las labores de aseguramiento de la escena y recopilación de información para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

(Con información de AP y AFP)