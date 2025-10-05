Universal Orlando reabre la montaña rusa Stardust Racers pese a la polémica muerte de un visitante

La montaña rusa Stardust Racers de Universal Orlando reabrirá tras el fallecimiento de un visitante el pasado 17 de septiembre. (Foto AP/John Raoux)

Universal Orlando Resort anunció la reapertura de su montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe, poco más de dos semanas después de la muerte de un hombre de 32 años como consecuencia de lesiones contundentes sufridas en la atracción.

La decisión ha sido cuestionada públicamente por la familia de la víctima y por su equipo legal, quienes solicitaron posponer la reapertura hasta que se concluyan las investigaciones y se conozca a fondo cómo ocurrieron los hechos.

Kevin Rodríguez Zavala, de origen mexicano y usuario de silla de ruedas debido a una discapacidad de nacimiento, falleció el 17 de septiembre tras utilizar la montaña rusa de doble lanzamiento, que puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y alturas superiores a los 40 metros.

La Oficina del Forense del área de Orlando determinó que la causa del fallecimiento fueron “múltiples lesiones por impacto contundente” y calificó el hecho como un accidente. El informe completo de la autopsia aún no se ha hecho público.

Familiares de Kevin Rodriguez Zavala, fallecido por lesiones contundentes, exigen que la atracción permanezca cerrada hasta concluir la investigación. (AP foto/John Raoux)

En respuesta al incidente, Universal Orlando confirmó que se añadirán señales para reforzar las advertencias y requisitos de elegibilidad física de los visitantes. “Estamos actualizando procedimientos operativos y la señalización para reforzar las advertencias existentes y los requisitos físicos necesarios en Stardust Racers y otras atracciones”, indicó en una carta a empleados Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones del complejo.

La decisión de Universal se produce en medio de la presión de la familia de Rodríguez Zavala, quienes han manifestado su rechazo al reinicio de operaciones. “Stardust Racers es evidencia en una investigación de muerte activa”, denunció el abogado Ben Crump, representante legal de la familia, en un comunicado.

Crump enfatizó que “reabrir la atracción antes de que nuestros expertos puedan examinar cada componente es una descarada alteración de evidencia, un grave riesgo para la seguridad pública y pone el beneficio económico por encima de las vidas humanas”.

Crump advirtió también que, de mantenerse la reapertura, se llevarán acciones legales. “Estamos exigiendo que Universal posponga la reapertura, preserve toda la evidencia y permita que nuestros expertos la inspeccionen. Si se niegan, abordaremos las acciones insensibles de Universal en la corte”, subrayó.

Universal Orlando defendió la reapertura asegurando que la “revisión técnica y operativa confirmó el funcionamiento adecuado del sistema”. (REUTERS/Marco Bello)

Los padres de la víctima, Carlos Rodríguez Ortiz y Ana Zavala, sostuvieron que “al apresurarse a reabrir esta atracción como si nada hubiera pasado, Universal está mostrando un gran desprecio por la vida de Kevin, el dolor de nuestra familia y la seguridad de cada visitante que sube a esa montaña rusa. Estamos horrorizados de que Universal vuelva a poner en funcionamiento la atracción tan pronto”, publicó The Associated Press.

Según Irwin, la atracción fue sometida a una “amplia revisión operativa y técnica” tras la muerte de Rodríguez Zavala. “Nuestra revisión exhaustiva confirmó que los sistemas de la atracción funcionaron correctamente durante el abordaje, el trayecto y el retorno del vehículo a la estación y que nuestro personal siguió los procedimientos en todo momento”, indicó la presidenta de Universal Orlando.

La revisión se realizó en coordinación con autoridades locales y estatales, y con la presencia del fabricante de la atracción y un experto independiente en ingeniería de montañas rusas, quienes, según Irwin, respaldaron los hallazgos del parque.

Tras el incidente mortal, Universal Orlando actualizó las advertencias y requisitos físicos de la atracción. (REUTERS/Marco Bello)

El abogado de la familia, sin embargo, sostiene una versión distinta. Crump declaró en rueda de prensa que la pareja de Rodriguez Zavala, quien también resultó hospitalizada, presenció cómo “fue lanzado hacia adelante debido a problemas con las restricciones” de seguridad, e identificó que otros visitantes han reportado experiencias similares sobre la misma atracción desde su apertura oficial en mayo.

Durante la última semana, se presentaron nuevas denuncias. Según CNN, una mujer demandó a Universal alegando que, tras subirse a Stardust Racers, la sacudió violentamente y su cabeza impactó repetidamente contra el reposacabezas del asiento. Los abogados de la familia de Rodriguez Zavala también señalaron haber recibido otros testimonios sobre experiencias riesgosas en la montaña rusa.

A pesar de las quejas y la investigación aún abierta, Universal mantiene la decisión de reabrir la atracción. “Como familia Universal Orlando, seguimos expresando nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos del Sr. Rodríguez Zavala por su pérdida”, afirmó Irwin en la carta difundida entre empleados.