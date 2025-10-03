Una explosión desató un incendio masivo en la mayor refinería de El Segundo en California

Un incendio de gran magnitud se desató la noche de este jueves en la refinería de Chevron en El Segundo, California, provocando enormes llamas y una densa columna de humo.

Bomberos del Condado de Los Ángeles acudieron al lugar para controlar el siniestro, cuyo origen aún no ha sido determinado. La refinería, una instalación clave en la región, cuenta además con su propio departamento de bomberos.

Vecinos relataron a NBC4 que escucharon una explosión seguida de un resplandor naranja proveniente de las instalaciones. Julian Reese, de 13 años, dijo que él y su padre sintieron un fuerte estallido poco después de las 9:30 p.m. y salieron afuera, viendo cómo las llamas llenaban el cielo.

En Aviation Park, a pocas millas de la planta de Chevron, Mark Rogers, de 34 años, estaba jugando en su liga semanal de fútbol cuando ocurrió la aparente explosión. “Pensé que nos habían bombardeado o algo así”, declaró. El árbitro canceló el partido minutos después debido al denso humo que se extendía desde la refinería.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraron una enorme bola de fuego y cómo el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. El resplandor naranja también era visible desde el norte de Redondo Beach.

La ciudad de El Segundo informó a las 10:10 p.m. que no había amenaza pública ni órdenes de evacuación. Poco antes de las 10:30 p.m., la supervisora del Condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, indicó que el incendio estaba “en gran medida contenido” y que no había reportes inmediatos de heridos.

Además, señaló que no existía “razón para alarmarse” en las áreas circundantes y que se monitorearía la calidad del aire al día siguiente, recomendando a los residentes permanecer en interiores si fuera posible.

El siniestro ocurrió a pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), aunque aún no está claro si afectará las operaciones aéreas durante las próximas horas. Las autoridades desviaron el tráfico alrededor de la zona y mantuvieron la alerta mientras los bomberos trabajaban en el control del fuego y la evaluación de daños.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron informados sobre el incidente el jueves por la noche. Bass declaró en un comunicado en X que por el momento no se conoce ningún impacto en el LAX.

La oficina del gobernador indicó que estaba coordinando con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública.

Los incendios en refinerías son relativamente comunes en el South Bay, que alberga varias instalaciones importantes de producción de petróleo. En 2022, los bomberos tardaron dos horas en controlar un incendio en la refinería de El Segundo.

En 2020, un fuego en la refinería Marathon Petroleum en Carson envió llamas de al menos 30 metros de altura, generando preocupación durante varias horas, aunque se controló sin causar daños significativos a las operaciones de la planta.

El personal de bomberos continúa trabajando para controlar las llamas y evaluar los daños, mientras la situación permanece bajo vigilancia por posibles impactos ambientales y de seguridad en la región.