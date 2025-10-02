Trump pidió a los republicanos aprovechar el cierre del gobierno impulsado por los demócratas para depurar el gasto público

Trump aseguró que el cierre del Gobierno “forzado por los demócratas” es una oportunidad para ahorrar “miles de millones de dólares” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles al cierre del Gobierno Federal con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que instó a los republicanos a utilizar la situación para reducir gastos y eliminar fraudes.

“Los republicanos deben aprovechar esta oportunidad de cierre forzado por los demócratas para eliminar la madera muerta, el despilfarro y el fraude. Se pueden ahorrar miles de millones de dólares. ¡HAZ A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, escribió.

El comentario se conoció pocas horas después de que el Senado de Estados Unidos rechazara dos propuestas presupuestarias, presentadas por demócratas y republicanos, destinadas a reabrir la administración central tras la falta de financiación que obligó a la suspensión de actividades no esenciales desde la medianoche del miércoles.

La propuesta demócrata fue derrotada por 53 votos contra 47, mientras que la republicana no prosperó al sumar 55 votos a favor y 45 en contra, cinco menos de los 60 necesarios para su aprobación. Se trató del primer intento legislativo de desbloquear la parálisis desde que entró en vigor el cierre.

El comunicado de Trump, publicado en Truth Social

El Senado, que debe aprobar en última instancia el paquete presupuestario para financiar el gasto administrativo, volvió a rechazar una resolución de continuidad impulsada por los republicanos. El proyecto proponía extender el gasto público hasta el 21 de noviembre, pero permanecía bloqueado a pesar de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes por una ajustada mayoría republicana.

La falta de acuerdo provocó que las agencias federales se quedaran sin fondos a las 12:01 de la madrugada del miércoles. Entre las consecuencias inmediatas figuran el cierre de agencias, parques nacionales y museos, así como la suspensión de salarios de empleados federales.

Incluso trabajadores esenciales, como controladores aéreos y miembros de las fuerzas armadas, deberán continuar en funciones sin recibir sus haberes hasta que se restituya el presupuesto.

La Casa Blanca responsabilizó a los republicanos de la situación. En su cuenta oficial en X publicó el mensaje: “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, acompañado de un reloj que muestra la duración del shutdown.

En la página web de la NASA apareció un aviso de suspensión de actividades, mientras que diversas embajadas estadounidenses informaron que solo difundirán actualizaciones relacionadas con avisos de seguridad urgentes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habla durante una conferencia de prensa, acompañado por el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y otros colegas republicanos, en el primer día del cierre parcial del gobierno, en el Capitolio de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Pese a la parálisis administrativa, los estadounidenses seguirán recibiendo cheques de jubilación y desempleo, además de mantener disponible el servicio postal.

Los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, acusaron a Trump y al Partido Republicano de provocar el cierre porque “no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance señaló que está dispuesto a negociar con los demócratas, pero aclaró: “solamente después de poner en marcha de nuevo el Estado. No puedes recompensar la toma de rehenes”.

Los republicanos buscan extender el financiamiento actual y después negociar un plan de gasto a largo plazo, mientras que los demócratas reclaman reponer cientos de miles de millones de dólares en programas de salud, principalmente en el plan Obamacare para familias de bajos ingresos.

Los republicanos argumentan que los demócratas intentan mantener niveles de gasto sanitario extraordinarios adoptados durante la pandemia, incluyendo servicios para migrantes indocumentados.

Con el cierre en marcha, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó a las agencias federales activar sus planes para una suspensión “ordenada”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que alrededor de 750.000 empleados federales están directamente afectados. Según cálculos de la aseguradora Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB en 0,2 puntos porcentuales.

Durante el cierre de 2018-2019, la CBO calculó una pérdida de 11.000 millones de dólares en la economía. Desde 1976, cuando se instauró el actual proceso presupuestario, el gobierno federal estadounidense ha enfrentado 21 cierres parciales de actividades.