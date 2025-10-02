Estados Unidos

Trump pidió a los republicanos aprovechar el cierre del gobierno impulsado por los demócratas para depurar el gasto público

El presidente de Estados Unidos instó a su partido a “eliminar el despilfarro y el fraude”, con el objetivo de “ahorrar miles de millones de dólares”

Guardar
Trump aseguró que el cierre
Trump aseguró que el cierre del Gobierno “forzado por los demócratas” es una oportunidad para ahorrar “miles de millones de dólares” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles al cierre del Gobierno Federal con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que instó a los republicanos a utilizar la situación para reducir gastos y eliminar fraudes.

“Los republicanos deben aprovechar esta oportunidad de cierre forzado por los demócratas para eliminar la madera muerta, el despilfarro y el fraude. Se pueden ahorrar miles de millones de dólares. ¡HAZ A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, escribió.

El comentario se conoció pocas horas después de que el Senado de Estados Unidos rechazara dos propuestas presupuestarias, presentadas por demócratas y republicanos, destinadas a reabrir la administración central tras la falta de financiación que obligó a la suspensión de actividades no esenciales desde la medianoche del miércoles.

La propuesta demócrata fue derrotada por 53 votos contra 47, mientras que la republicana no prosperó al sumar 55 votos a favor y 45 en contra, cinco menos de los 60 necesarios para su aprobación. Se trató del primer intento legislativo de desbloquear la parálisis desde que entró en vigor el cierre.

El comunicado de Trump, publicado
El comunicado de Trump, publicado en Truth Social

El Senado, que debe aprobar en última instancia el paquete presupuestario para financiar el gasto administrativo, volvió a rechazar una resolución de continuidad impulsada por los republicanos. El proyecto proponía extender el gasto público hasta el 21 de noviembre, pero permanecía bloqueado a pesar de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes por una ajustada mayoría republicana.

La falta de acuerdo provocó que las agencias federales se quedaran sin fondos a las 12:01 de la madrugada del miércoles. Entre las consecuencias inmediatas figuran el cierre de agencias, parques nacionales y museos, así como la suspensión de salarios de empleados federales.

Incluso trabajadores esenciales, como controladores aéreos y miembros de las fuerzas armadas, deberán continuar en funciones sin recibir sus haberes hasta que se restituya el presupuesto.

La Casa Blanca responsabilizó a los republicanos de la situación. En su cuenta oficial en X publicó el mensaje: “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, acompañado de un reloj que muestra la duración del shutdown.

En la página web de la NASA apareció un aviso de suspensión de actividades, mientras que diversas embajadas estadounidenses informaron que solo difundirán actualizaciones relacionadas con avisos de seguridad urgentes.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habla durante una conferencia de prensa, acompañado por el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, y otros colegas republicanos, en el primer día del cierre parcial del gobierno, en el Capitolio de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Pese a la parálisis administrativa, los estadounidenses seguirán recibiendo cheques de jubilación y desempleo, además de mantener disponible el servicio postal.

Los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, acusaron a Trump y al Partido Republicano de provocar el cierre porque “no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance señaló que está dispuesto a negociar con los demócratas, pero aclaró: “solamente después de poner en marcha de nuevo el Estado. No puedes recompensar la toma de rehenes”.

Los republicanos buscan extender el financiamiento actual y después negociar un plan de gasto a largo plazo, mientras que los demócratas reclaman reponer cientos de miles de millones de dólares en programas de salud, principalmente en el plan Obamacare para familias de bajos ingresos.

Los republicanos argumentan que los demócratas intentan mantener niveles de gasto sanitario extraordinarios adoptados durante la pandemia, incluyendo servicios para migrantes indocumentados.

Los líderes demócratas en el
Los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, acusaron a Trump y al Partido Republicano de provocar el cierre porque “no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense” (AP)

Con el cierre en marcha, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó a las agencias federales activar sus planes para una suspensión “ordenada”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que alrededor de 750.000 empleados federales están directamente afectados. Según cálculos de la aseguradora Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB en 0,2 puntos porcentuales.

Durante el cierre de 2018-2019, la CBO calculó una pérdida de 11.000 millones de dólares en la economía. Desde 1976, cuando se instauró el actual proceso presupuestario, el gobierno federal estadounidense ha enfrentado 21 cierres parciales de actividades.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosCierre del Gobierno de Estados UnidosCierre del GobiernoSenado de Estados UnidosShutdownÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EEUU desplegará agentes migratorios durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”

EEUU desplegará agentes migratorios durante

Dos aviones colisionaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El impacto dejó destrozos en la estructura de ambos jets, entre ellos el desprendimiento parcial de un ala

Dos aviones colisionaron mientras rodaban

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 1 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los

Clima Virginia: pronóstico meteorológico en Reston jueves 2 de octubre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima Virginia: pronóstico meteorológico en

La FDA aprobó un fármaco que reduce en cerca de 40% el riesgo de progresión o muerte en ciertos tipos de cáncer de mama

El medicamento de uso diario mostró un impacto positivo en la evolución de pacientes con enfermedad metastásica, ofreciendo una opción innovadora tras la resistencia al tratamiento estándar

La FDA aprobó un fármaco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Surgió un nuevo sector sindical

Surgió un nuevo sector sindical para apoyar a un candidato a liderar la CGT y prepara una foto para exhibir su poder

El detenido por el crimen del comerciante frente a la comisaría era un sicario fugado de una cárcel paraguaya

Buscan intensamente a una mujer de Neuquén que desapareció hace más de una semana

Un policía se negó a un control de tránsito y atropelló a un agente municipal en Berisso

Estaba prófugo por un violento robo, fue a ver a Newell’s y lo arrestaron antes de ingresar a la cancha

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo