Estados Unidos

Las reliquias de santa Teresita de Lisieux iniciaron su gira por EEUU con una primera parada en Michigan

Fragmentos óseos de la carmelita francesa son exhibidos en la basílica The National Shrine of The Little Flower, donde fieles acuden para venerar el relicario antes de su traslado a otras ciudades del país

Rossana Marín

El recorrido de la reliquia
El recorrido de la reliquia incluye paradas en California, Arkansas, Florida, Luisiana, Maryland, Misuri, Texas, Wisconsin y Washington D.C. a lo largo de 2024. (Shrine Church)

La gira de las reliquias de santa Teresita de Lisieux comenzó este miércoles 1 de octubre en Estados Unidos con una primera escala en Michigan, evento que congregó a fieles y devotos en la basílica The National Shrine of The Little Flower (Santuario Nacional de La Pequeña Flor) en Royal Oak.

El recorrido de estos restos sagrados, venerados en el mundo católico, arrancó con una masiva afluencia en este templo dedicado a la religiosa francesa, según reportó The Associated Press.

Durante las primeras horas de este punto inicial, decenas de personas acudieron para contemplar la reliquia de la llamada “Pequeña Flor de Jesús”, una figura de amplia devoción tras su canonización y célebre por su autobiografía espiritual “Historia de un alma”.

El itinerario de la gira incluye paradas confirmadas hasta diciembre en estados como California, Arkansas, Florida, Louisiana, Maryland, Missouri, Texas, Wisconsin y Washington D.C., según detallaron organizadores a The Associated Press.

Reliquias de santa Teresita de
Reliquias de santa Teresita de Lisieux exhibidas durante su gira por Estados Unidos. (AP Photo/Mike Householder)

Nicole Scheier, una de las asistentes que llegó con anticipación, explicó a la agencia que “santa Teresita es una santa para todos. Es cercana. Enseña que la santidad es posible haciendo cosas pequeñas con gran amor”, al tiempo que se detenía frente a la estatua de la religiosa en los jardines exteriores del santuario.

La basílica de Royal Oak se fundó en 1926 y se convirtió en una de las primeras parroquias de Estados Unidos dedicadas a la memoria de Thérèse Martin, quien murió en 1897 a los 24 años tras una grave tuberculosis. AP recordó que esta carmelita francesa tuvo una profunda influencia en figuras como Madre Teresa, quién eligió su nombre inspirada por la labor de la santa e impulsada a servir en la India.

El rector de la basílica, John Bettin, expresó al medio estadounidense: “se siente como mañana de Navidad, es un regalo maravilloso de Dios que llegue aquí para estar con nosotros”.

El sacerdote explicó que el protocolo para la veneración contempló el acceso ordenado de los visitantes al lugar central del templo, donde se encuentra el relicario, y la posibilidad de tocarlo con medallas, rosarios y estampas, aunque no se permite apoyarse ni besar el vidrio de protección. “Debemos proteger el relicario y las reliquias”, confirmó Bettin.

Las reliquias de la santa
Las reliquias de la santa francesa reciben homenajes en su paso por la basílica de Royal Oak, Michigan. (AP Photo/Mike Householder)

De acuerdo con la tradición católica, una reliquia representa un objeto –normalmente fragmentos de hueso o vestimenta– asociado a una persona considerada santa y sirve como memorial a su vida y obra. Según The Associated Press, la veneración de reliquias constituye una práctica con siglos de historia dentro de la Iglesia.

Haifa Gabbara, residente de West Bloomfield Township, viajó temprano hasta la basílica de Royal Oak para presenciar este acontecimiento. “Santa Teresita significa mucho para mí y mi familia. Por eso, quise estar aquí, aunque debiera venir muy temprano”, relató durante la jornada ante el flujo constante de visitantes.

Las reliquias de santa Teresita de Lisieux ya habían visitado Estados Unidos en 1999 y, durante su breve paso por Royal Oak aquel año, decenas de miles de fieles se acercaron para rendir homenaje a la carmelita. Ahora, veinticinco años después, el objeto devocional regresa al mismo lugar bajo el contexto de la festividad religiosa asociada a la santa.

La basílica exhibirá el relicario hasta el 8 de octubre, fecha en que la gira proseguirá hacia el estado de California. La expectativa de los fieles y miembros de la comunidad en los próximos destinos marca un nuevo capítulo en la presencia devocional de la santa francesa en suelo norteamericano.

