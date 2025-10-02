EEUU enfrenta su nivel más bajo de natalidad en décadas y se prevé que siga disminuyendo en los próximos años

Proyecciones federales prevén que la tasa de fertilidad caerá hasta 1,6 hijos por mujer en los próximos 30 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de la población de Estados Unidos expresa hoy preocupación por el futuro causado por la disminución de la tasa de natalidad, un fenómeno que podría cambiar drásticamente la estructura social y económica del país en las próximas décadas.

Según un informe citado por Newsweek, el 53% de los estadounidenses considera que el descenso en la cantidad de nacimientos tendrá un impacto negativo en la nación, cifra que aumenta respecto al año anterior y pone en primer plano la inquietud popular sobre una tendencia demográfica sostenida.

La encuesta, realizada por el Pew Research Center, muestra que la preocupación atraviesa distintos sectores sociales y políticos, con los hombres (59%) más preocupados que las mujeres (48%) y una brecha de opinión considerable entre partidos: el 63% de los votantes afines al Partido Republicano percibe el descenso como perjudicial, frente al 44% del sector demócrata.

La organización subraya que “las mujeres son más proclives que los hombres y los demócratas más que los republicanos a considerar que el gobierno no debe tener intervención en este tema”, según recoge el estudio replicado por Newsweek.

Un 53% de estadounidenses considera que el descenso de los nacimientos afecta negativamente al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de reemplazo

El trasfondo de este debate nacional se centra en la “tasa de reemplazo”: el indicador demográfico que señala el número medio de hijos que cada mujer debe tener para mantener la población estable sin recurrir a la inmigración, cifra fijada por expertos en 2,1 hijos.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) calcula que el país rondará los 1,6 nacimientos por mujer durante los próximos treinta años, cifra muy inferior al umbral de reemplazo. Esta tendencia amenaza con acelerar el envejecimiento de la población, reducir el tamaño de la fuerza laboral y aumentar la presión sobre los sistemas públicos de pensiones y salud.

Bonos bebé

En el contexto político, la preocupación por la baja natalidad ha permeado en recientes estrategias gubernamentales. ABC News informa que la administración de Donald Trump llegó a considerar la entrega de un “bono bebé” de 5.000 dólares y que existen debates legislativos sobre iniciativas como liberar del costo el parto para familias aseguradas privadamente o condicionar ciertos fondos federales a tasas locales de natalidad y matrimonios.

El debate, pese a su tono creciente, muestra una notable resistencia hacia la intervención estatal: solo el 32% de los consultados apoya que el gobierno fomente activamente el crecimiento de familias, mientras que el 56% se opone a cualquier incentivo federal.

Entre quienes respaldan acciones públicas, destacan propuestas como la ampliación de los créditos fiscales para familias (82% de apoyo entre intervencionistas), la obligación de licencias parentales remuneradas, acceso gratuito a guarderías e inclusión de tratamientos de fertilidad en seguros de salud.

Expertos advierten que una menor natalidad puede dificultar el sostenimiento de programas sociales para personas mayores en el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas de la disminución de la natalidad en EEUU

Las causas detrás de la disminución de la natalidad son complejas. Newsweek identifica factores económicos, culturales y laborales como los más influyentes. Los efectos de la recesión de 2008, sumados a cambios en los modelos de familia y expectativas de desarrollo personal, estarían pesando en la decisión de muchos estadounidenses de retrasar, reducir o evitar la paternidad.

Diversas voces expertas evalúan las posibles consecuencias de este giro demográfico. William Frey, investigador de Brookings Institution, declaró a Newsweek que uno de los miedos principales es que “habrá muchos menos futuros trabajadores para sostener a una población mayor a través de programas gubernamentales como pensiones o asistencia médica”.

Por su parte, Beth Jarosz, directora de programas de la Population Reference Bureau, sostuvo que “el problema real no radica en una población envejecida por sí misma, sino en no planificar una sociedad que envejece”, y advirtió sobre “un riesgo primario a medida que la población envejece es la falta de inversión en la infancia. A medida que los niños representen una mayor proporción, crecerá la presión para que sean saludables y productivos, mientras aumentan los fondos destinados a los mayores y disminuyen los recursos para la niñez”.

La caída en las tasas de natalidad se relaciona con factores económicos, culturales y cambios en las prioridades familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, algunas miradas académicas encuentran señales positivas en el fenómeno. Margaret Anne McConnell, profesora de economía de la salud pública global, valoró ante Newsweek que “cada vez que vemos a las personas tomando decisiones de fertilidad acordes a sus necesidades familiares, eso es un éxito”.

Considera además que “las decisiones de tener hijos más tarde en la vida también representan progreso”. McConnell estima que la prioridad social debería centrarse en permitir a las personas cumplir su deseo de tamaño familiar, sin presiones externas.

El balance entre el envejecimiento de la población y las medidas de incentivo estatal, el rol de la inmigración y el debate sobre los derechos reproductivos continuará alimentando el diálogo público y las políticas demográficas de Estados Unidos.

Hasta ahora, incluso en países con políticas robustas de apoyo familiar, no se han logrado revertir de manera clara las tendencias de natalidad decreciente, mientras que el apoyo a la inmigración y el refuerzo a las familias aparecen como las herramientas más señaladas por los especialistas.