Trump dijo que impondrá aranceles del 100 % a las películas extranjeras (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos, una medida que coloca a la industria del cine en el centro de la nueva política comercial estadounidense. La iniciativa fue comunicada por Trump a través de la plataforma Truth Social, donde argumentó que “nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé”.

El mandatario señaló a California como uno de los estados más afectados, acusando a su “gobernador débil e incompetente” de no proteger la industria local, y concluyó: “Para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande! Presidente DJT”.

El mensaje de Trump en Truth Social: "Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé. California, con su gobernador débil e incompetente, ¡se ha visto especialmente afectada! Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100 % a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande! Presidente DJT"

En otro mensaje publicado en Truth Social, Trump dirigió su atención al sector del mobiliario, con especial énfasis en Carolina del Norte, una región históricamente vinculada a la manufactura de muebles. El presidente afirmó: “Para que Carolina del Norte, que ha perdido completamente su negocio de muebles a manos de China y otros países, vuelva a ser un GRAN ÉXITO, impondré aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en Estados Unidos. ¡Más detalles próximamente! Presidente DJT”. Esta declaración refuerza la estrategia de aplicar aranceles sectoriales como herramienta de protección de la industria nacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald J. Trump ha convertido a los aranceles en la pieza central de su agenda económica. La estrategia se ha desplegado en fases, comenzando con un arancel mínimo general del 10 % a casi todas las importaciones en abril, bajo la premisa de “proteger empleos y corregir injusticias comerciales”. A esa base se sumó un sistema de tarifas recíprocas, que castiga a los países que mantienen barreras al comercio estadounidense con gravámenes equivalentes sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense comunicó la medida a través de Truth Social y criticó la gestión en California (REUTERS/ARCHIVO)

La política ha avanzado después hacia medidas sectoriales. Los metales industriales, incluidos el acero, el aluminio y el cobre, enfrentaron aumentos de hasta 50 %, lo que impactó directamente en la industria automotriz y la construcción. La movida del mandatario ocasionó una andanada de reuniones y negociaciones entre Washington y sus socios comerciales para lograr acuerdos ajustados a los requerimientos de ambas partes, al tiempo que tensó las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con varios países desde el anuncio.

En septiembre, la Casa Blanca también anunció nuevos gravámenes: 25 % a camiones pesados, 30 % a muebles tapizados y 50 % a gabinetes de cocina y muebles de baño. La industria farmacéutica también se vio afectada con un arancel de hasta 100 % sobre medicamentos de marca producidos en el extranjero, salvo que las compañías abrieran fábricas en territorio estadounidense.