Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Por Infobae Noticias

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu.

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos

1. Pasarela a la Fama

Heidi Klum presenta el concurso más despiadado del mundo, en el que un grupo de jóvenes diseñadores competirán entre sí para ganarse a la industria de la moda con sus creaciones.

2. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

3. Duda razonable

Juzgarás a Jax Stewart por su ética cuestionable y extravagantes interpretaciones de la ley hasta que tengas problemas. Entonces verás que es una brillante y valiente abogada defensora de Los Ángeles que carga contra el sistema judicial siempre que puede.

4. The Golden Bachelor

5. Dancing with the Stars

En la competencia, las celebridades realizan rutinas de baile coreografiadas que son juzgadas por un panel de reconocidos expertos de salón de baile y votados por los espectadores. Disfruta de salsas, sambas mientras compiten por el codiciado Trofeo Mirrorball.

6. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

7. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

8. Solo Asesinatos en el Edificio

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

9. Special Forces: World's Toughest Test

10. El hombre de abajo (The Man in My Basement)

Charles Blakey, un afroamericano que vive en Sag Harbor, está estancado, sin suerte y a punto de perder su casa. En ese momento, un peculiar hombre de negocios blanco con acento europeo le ofrece alquilar su sótano durante el verano.

11. The Lowdown

12. Hell's Kitchen

Hell's Kitchen es un reality show gastronómico estadounidense creado por FOXy presentado por Gordon Ramsay. El formato viene del programa original británico titulado; Hell's Kitchen, transmitido por ITV1. Esta producción planteó que 12 a 20 participantes competirán por ser el mejor chef divididos en 2 equipos. El programa se estrenó el 30 de mayo de 2005 en Estados Unidos y actualmente está emitiéndose. En Latinoamérica, la serie se estrenó primeramente en el canal Casa Club TV, el 15 de abril de 2008, desde la primera hasta la cuarta temporada. La quinta temporada es la única temporada sin transimitirse en Latinoamérica. Luego se estrenó el 1 de noviembre de 2011, en el canal Travel & Living Channel, desde la sexta temporada en adelante. Actualmente, se emiten nuevos episodios de la décima temporada (2012). En España, la serie estrenó el 5 de febrero de 2012 en el canal Discovery Max. No obstante, hasta el momento solamente se emite la primera temporada. Cosmopolitan TV estrenó también la serie, pero desde la décima temporada.

13. 20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

14. El Profesor (English Teacher)

Un profesor de secundaria en Austin intenta equilibrar las demandas contrapuestas de los estudiantes y sus padres en un mundo donde las reglas parecen cambiar cada día.

15. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu


Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming.

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

