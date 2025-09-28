Un hombre disparó desde un barco hacia un bar en Carolina del Norte; hay tres muertos y ocho heridos

Un hombre disparó hacia un bar ubicado a la orilla del mar den Carolina del Norte. (Facebook: American Fish Company)

Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas la noche del sábado, 27 de septiembre, tras un tiroteo en el American Fish Company, un bar ubicado en el distrito costero de Southport, Carolina del Norte. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de Southport, el autor de los disparos se encontraba a bordo de una embarcación desde la cual abrió fuego contra los presentes antes de darse a la fuga por el río Cape Fear en dirección a Oak Island.

Las autoridades locales informaron que el ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando los servicios de emergencia respondieron a varios avisos de disparos y múltiples víctimas en el bar frente al mar. Imágenes compartidas muestran a agentes y unidades de bomberos atendiendo a los afectados en el lugar. “Un bote con un solo ocupante, viajando por el Cape Fear River, se detuvo brevemente frente al American Fish Company y abrió fuego, causando tres muertes y al menos ocho heridos”, afirmó la policía de Southport en un comunicado.

Tras el ataque, la policía alertó a los residentes del Southport Yacht Basin para que permanecieran en sus domicilios mientras las fuerzas del orden desplegaban un operativo de búsqueda del sospechoso. Un portavoz de la policía indicó en Facebook que se trataba de un “tirador activo” y que no existía evidencia de cómplices.

Detención del sospechoso y operativo policial

Todd Coring, jefe de la policía de Southport, informando sobre el mortal tiroteo en un bar de Carolina del Norte. (Facebook: City of Southport NC)

Aproximadamente treinta minutos después del tiroteo, miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos localizaron a un individuo que coincidía con la descripción del tirador mientras cargaba su bote en la rampa pública de NE 55th Street, Oak Island, según lo señalado en la nota de prensa policial. El sospechoso fue puesto bajo custodia por el Departamento de Policía de Oak Island y se encuentra siendo interrogado.

Según el jefe de la policía de Southport en conferencia de prensa, Todd Coring, seis de los heridos recibieron atención médica en hospitales cercanos, y se desconoce el estado de salud de las víctimas. Hasta el momento, las identidades no se han hecho públicas y la policía señaló que no existen más sospechosos relacionados con el incidente.

El motivo del ataque aún se desconoce y, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick (BCSO), que colabora en la investigación, no se han presentado cargos formales contra el detenido. La investigación continúa con la participación de múltiples agencias policiales, mientras la policía señaló que “no existe actualmente una amenaza creíble adicional para el público”.