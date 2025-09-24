Estados Unidos

Tiroteo en oficina de ICE en Texas deja tres heridos y al atacante muerto

Un hombre armado abrió fuego en una sede federal de inmigración en Dallas, provocando una fuerte movilización de la policía y el cierre de accesos mientras se investigan los motivos del ataque

Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos tres personas resultaron heridas por arma de fuego la mañana del miércoles 24 de septiembre en una oficina de campo de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ubicada en la ciudad de Dallas, Texas. El incidente generó gran movilización policial y causó preocupación sobre la seguridad de los centros federales en el país.

De acuerdo con declaraciones de Todd Lyons, director interino de ICE, citadas por CNN, las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Poco después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en su cuenta oficial de X que el presunto responsable se quitó la vida con un disparo autoinfligido, mientras la investigación sigue en curso para esclarecer los motivos del ataque.

Según información de la agencia The Associated Press, las autoridades indicaron que aún no se ha precisado quiénes fueron las personas alcanzadas por los disparos: “No está claro si se trata de empleados de la agencia, visitantes o detenidos en el centro”, apuntó el titular de la institución durante una entrevista difundida por el medio estadounidense.

¿Qué pasó en la oficina de ICE en Dallas hoy?

El tiroteo ocurrió en la mañana del miércoles 24 de septiembre, cuando al menos tres personas resultaron heridas dentro de la sede de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. De acuerdo con reportes de Fox News, los disparos se registraron durante un traslado de detenidos. El agresor, identificado como el único sospechoso hasta el momento, fue hallado muerto en el perímetro del edificio tras quitarse la vida al verse acorralado por la policía.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el tiroteo en el centro de ICE de Dallas?

Según The Associated Press, el saldo oficial es de tres personas heridas por disparos y el agresor fallecido por una herida autoinfligida. Las autoridades explicaron que las víctimas incluyen personal cuya identidad aún no han revelado completamente, por lo que no se ha confirmado si son empleados, visitantes o personas bajo custodia. Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos y, al momento de la publicación, no se dispone de información sobre su estado actual.

¿Quién fue el responsable del tiroteo en la sede de ICE Dallas y cómo actuó?

La información proporcionada por CNN y confirmada por funcionarios federales señala que el agresor operaba solo, utilizó un arma larga y disparó desde las inmediaciones del edificio. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “la información preliminar es un posible francotirador”. Las investigaciones iniciales descartan la implicación de otros sospechosos o cómplices en los hechos.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ataque en ICE Dallas?

Todd Lyons, director interino de ICE, afirmó en CNN: “Tenemos tres personas que están lesionadas de diversa gravedad y han sido transportadas a hospitales. Estamos verificando su estatus y si forman parte de nuestra plantilla, son visitantes o personas bajo custodia”. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, comunicó que “el motivo permanece sin esclarecer” y que “existe un incremento reciente de amenazas y ataques dirigidos a las agencias federales de inmigración”.

¿Qué medidas de seguridad se tomaron tras el tiroteo en ICE Dallas?

Tras el incidente, The Associated Press informó de un despliegue inmediato de unidades de emergencia y fuerzas de seguridad locales y federales en la zona. Las autoridades federales bloquearon accesos y reforzaron la presencia en otras instalaciones de ICE del país como medida de precaución mientras avanza la investigación. Se ha anunciado la revisión interna de los protocolos de seguridad para detectar posibles vulnerabilidades.

¿Por qué es relevante este tiroteo en ICE Dallas y cuál es el contexto?

El tiroteo en la oficina de ICE en Dallas ocurre en un contexto de aumento de amenazas y agresiones a personal e instalaciones federales migratorias en Estados Unidos. Según datos recientes recopilados por la Secretaría de Seguridad Nacional, se ha identificado un crecimiento en los incidentes que afectan a estos recintos en el último año. Esta sede de ICE es una de las que recibe mayor flujo de personas detenidas y visitas en la región sur del país.

¿Qué sigue en la investigación del tiroteo en la oficina de ICE de Dallas?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE abrieron una investigación federal para esclarecer el origen, motivaciones y circunstancias del tiroteo. Se revisan cámaras de seguridad, antecedentes del atacante y eventuales fallas en los sistemas de control de acceso. Las autoridades anticiparon que informarán de avances y recomendaciones en medidas de prevención e intervención en recintos federales tan pronto dispongan de resultados preliminares.

Noticia en desarrollo.

