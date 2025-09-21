Estados Unidos

Un mono ‘fugitivo’ fue captado sobre los postes y cables de una ciudad de Carolina del Norte

El primate escapó del zoológico de Troutman y las autoridades han recomendado a la población no perseguir ni intentar atrapar al pequeño animal

Por Daniela Mérida

Guardar
Un mono capuchino "fugitivo" fue captado en Troutman, Carolina del Norte, luego de que escapara de su hogar en el zoológico local. (Iredell Firewire)

Un mono capuchino se encuentra suelto en el área de Troutman, condado de Iredell, Carolina del Norte, tras escaparse del Zootastic Park el pasado 17 de septiembre. El incidente fue comunicado oficialmente por Iredell County Animal Services (ICAS), que alertó a la población sobre la presencia del animal y pidió no intentar capturarlo ni interactuar con él. En el aviso, la agencia enfatizó: “NO intente capturar, perseguir ni interactuar con el mono”, e instó a quienes lo divisaran a comunicarse con el número dispuesto para estos casos.

El mono, bajo la propiedad de Zootastic Park, forma parte de las actividades de “encuentros con animales” del zoológico, donde los visitantes tienen acceso a interacciones directas con ejemplares de diversas especies. ICAS trabaja junto con el zoológico para coordinar la recaptura del primate, reafirmando que la seguridad de la comunidad y del propio animal es prioritaria. Según información suministrada, hasta el momento continúa la búsqueda del ejemplar, que lleva días fuera de las instalaciones del parque.

La presencia del capuchino ha sido registrada en al menos una ocasión por residentes de la zona. Un habitante de Troutman captó al animal trepando postes y cables de servicio público en una secuencia de vídeo que se difundió en redes sociales. El material fue publicado por la página local Iredell Firewire, alcanzando amplia visibilidad entre los vecinos. Un comentario describió que el mono estuvo “a unos 30 centímetros de ser electrocutado”, en referencia a su proximidad con los cables eléctricos.

Alerta de seguridad a la población

Los especialistas en animales salvajes
Los especialistas en animales salvajes han recomendado no perseguir o intentar capturar al mono, debido a que puede reaccionar de manera peligrosa. (Iredell Firewire)

El comunicado de Iredell County Animal Services insiste en evitar intentos de captura o contacto con el mono capuchino suelto, reiterando la importancia de notificar avistamientos exclusivamente a la autoridad competente. La línea telefónica 704-878-5335 permanece habilitada para canalizar información relevante. La agencia agradeció la colaboración ciudadana y recalcó su objetivo de devolver al animal a un entorno seguro.

Características y hábitat del mono capuchino

Los monos capuchinos son originarios
Los monos capuchinos son originarios de América Central y Sudamérica. (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con información del Fort Wayne Zoo, el mono capuchino pertenece a la especie Cebus capunicus, es un mamífero de entre 1,4 y 4,1 kilogramos de peso. Estos primates son originarios de zonas boscosas de América Central y partes del norte de Sudamérica. Son animales sociales que viven en grupos de entre 18 y 20 individuos y su dieta incluye tanto frutas y nueces como pequeños vertebrados. Se estima que en vida silvestre pueden alcanzar entre 15 y 25 años, mientras que bajo cuidado profesional su esperanza de vida se extiende hasta los 45 años.

El capuchino involucrado desempeña un papel en las actividades interactivas de Zootastic Park, lo que confirma que el animal está habituado al entorno humano en cierto grado. Fuentes locales reportan que la vigilancia en el área de Troutman se mantendrá mientras las autoridades continúen con los esfuerzos de localización y recuperación del ejemplar. Tanto la agencia de servicios animales del condado como el establecimiento propietario colaboran directamente en las tareas, en busca de garantizar el bienestar de la comunidad y del primate.

Temas Relacionados

mono capuchinoCarolina del NorteTroutmanZootastic Parkestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

El presidente de Estados Unidos se pronunció tras la reciente incursión de Moscú en el espacio aéreo de Estonia, que puso en alerta a la OTAN

Trump dijo que EEUU defenderá

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 20 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los

MLB en vivo: a qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

MLB en vivo: a qué

Un hombre fue arrestado por grabar a mujeres en los probadores de un Target en California

Jack Crawford enfrenta al menos ocho cargos por violación a la privacidad luego de que las autoridades hallaran diversos videos en su teléfono

Un hombre fue arrestado por

Efemérides del 21 de septiembre: Nace Liam Gallagher, muere Schopenhauer y J. R. R. Tolkien publica El hobbit

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los sucesos más importantes que se conmemoran este día

Efemérides del 21 de septiembre:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El nuevo manifiesto del pescado:

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

INFOBAE AMÉRICA
El opositor Partido Republicano del

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

TELESHOW
El inesperado blooper de Georgina

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas