Un mono ‘fugitivo’ fue captado sobre los postes y cables de una ciudad de Carolina del Norte

Un mono capuchino "fugitivo" fue captado en Troutman, Carolina del Norte, luego de que escapara de su hogar en el zoológico local. (Iredell Firewire)

Un mono capuchino se encuentra suelto en el área de Troutman, condado de Iredell, Carolina del Norte, tras escaparse del Zootastic Park el pasado 17 de septiembre. El incidente fue comunicado oficialmente por Iredell County Animal Services (ICAS), que alertó a la población sobre la presencia del animal y pidió no intentar capturarlo ni interactuar con él. En el aviso, la agencia enfatizó: “NO intente capturar, perseguir ni interactuar con el mono”, e instó a quienes lo divisaran a comunicarse con el número dispuesto para estos casos.

El mono, bajo la propiedad de Zootastic Park, forma parte de las actividades de “encuentros con animales” del zoológico, donde los visitantes tienen acceso a interacciones directas con ejemplares de diversas especies. ICAS trabaja junto con el zoológico para coordinar la recaptura del primate, reafirmando que la seguridad de la comunidad y del propio animal es prioritaria. Según información suministrada, hasta el momento continúa la búsqueda del ejemplar, que lleva días fuera de las instalaciones del parque.

La presencia del capuchino ha sido registrada en al menos una ocasión por residentes de la zona. Un habitante de Troutman captó al animal trepando postes y cables de servicio público en una secuencia de vídeo que se difundió en redes sociales. El material fue publicado por la página local Iredell Firewire, alcanzando amplia visibilidad entre los vecinos. Un comentario describió que el mono estuvo “a unos 30 centímetros de ser electrocutado”, en referencia a su proximidad con los cables eléctricos.

Alerta de seguridad a la población

Los especialistas en animales salvajes han recomendado no perseguir o intentar capturar al mono, debido a que puede reaccionar de manera peligrosa. (Iredell Firewire)

El comunicado de Iredell County Animal Services insiste en evitar intentos de captura o contacto con el mono capuchino suelto, reiterando la importancia de notificar avistamientos exclusivamente a la autoridad competente. La línea telefónica 704-878-5335 permanece habilitada para canalizar información relevante. La agencia agradeció la colaboración ciudadana y recalcó su objetivo de devolver al animal a un entorno seguro.

Características y hábitat del mono capuchino

Los monos capuchinos son originarios de América Central y Sudamérica. (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con información del Fort Wayne Zoo, el mono capuchino pertenece a la especie Cebus capunicus, es un mamífero de entre 1,4 y 4,1 kilogramos de peso. Estos primates son originarios de zonas boscosas de América Central y partes del norte de Sudamérica. Son animales sociales que viven en grupos de entre 18 y 20 individuos y su dieta incluye tanto frutas y nueces como pequeños vertebrados. Se estima que en vida silvestre pueden alcanzar entre 15 y 25 años, mientras que bajo cuidado profesional su esperanza de vida se extiende hasta los 45 años.

El capuchino involucrado desempeña un papel en las actividades interactivas de Zootastic Park, lo que confirma que el animal está habituado al entorno humano en cierto grado. Fuentes locales reportan que la vigilancia en el área de Troutman se mantendrá mientras las autoridades continúen con los esfuerzos de localización y recuperación del ejemplar. Tanto la agencia de servicios animales del condado como el establecimiento propietario colaboran directamente en las tareas, en busca de garantizar el bienestar de la comunidad y del primate.