La canción más reproducida en Spotify Estados Unidos este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Las canciones favoritas del momento

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

El tema de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.802.147 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. back to friends

sombr

Tras acumular 1.326.398 reproducciones, «back to friends» de sombr se mantiene en segundo lugar.

3. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por Saja Boys, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.195.708 reproducciones.

4. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 1.070.132 reproducciones.

5. Tears

Sabrina Carpenter

«Tears» de Sabrina Carpenter se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.064.542 reproducciones.

6. Ordinary

Alex Warren

«Ordinary» de Alex Warren sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.017.517 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

El nuevo éxito de HUNTR/X sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 995.775 reproducciones.

8. When Did You Get Hot?

Sabrina Carpenter

Un número tan favorable como 990.340 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Sabrina Carpenter va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición.

9. Man I Need

Olivia Dean

«Man I Need» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 967.690, lo que marca un hito en la carrera musical de Olivia Dean.

10. Nobody’s Son

Sabrina Carpenter

«Nobody’s Son» de Sabrina Carpenter pierde fuerza. Hoy solo cosecha 946.183 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.