El Senado de EEUU ratificó a 48 funcionarios designados por Trump y acelera la confirmación de posiciones clave

Entre los nombramientos figuran las embajadoras de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, y en Suiza y Liechtenstein, Callista Gringrich

La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la confirmación de 48 cargos designados por el presidente Donald Trump, en una votación de bloque que incluyó subsecretarías, puestos técnicos y dos embajadas claves.

La Cámara Alta dio luz verde con 51 votos a favor y 47 en contra a la nominación de los funcionarios, tras la decisión adoptada la semana pasada de permitir la confirmación conjunta de aspirantes para cargos de menor rango.

Entre los nombramientos ratificados figuran las embajadoras de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, y en Suiza y Liechtenstein, Callista Gringrich.

Los republicanos hemos corregido un proceso fallido y restaurado el precedente del Senado que se aplicó a presidentes anteriores, y eso permite que la mayoría de los nominados de un presidente sean confirmados rápidamente”, declaró el líder de la mayoría, John Thune, durante el pleno, según el diario The Hill.

Thune remarcó que se trata apenas del primer bloque de designaciones y prometió que los senadores de su bancada “se asegurarán de que la Administración del presidente Trump se complete a un ritmo similar al de sus predecesores”.

Actualmente, alrededor de 125 cargos continúan pendientes de confirmación, después de semanas de debate interno entre republicanos y del fracaso en las negociaciones sobre un paquete bipartidista de nominaciones.

Con este paso, el Senado busca acelerar el proceso de aprobación de funcionarios de segundo nivel y cubrir puestos diplomáticos y técnicos que permanecían vacantes en el Gobierno.

Trump instó al Congreso a aprobar la financiación temporal para evitar el cierre del Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a los republicanos de la Cámara de Representantes a respaldar un proyecto de ley de financiación temporal que se someterá a votación este viernes y que busca evitar el cierre parcial del Gobierno federal el próximo 30 de septiembre.

Mañana, los republicanos de la Cámara de Representantes llevarán a cabo una votación muy importante para aprobar un proyecto de ley de financiación temporal sin modificaciones”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario acusó a la oposición de buscar la parálisis. “El líder demócrata (en el Senado), Chuck Schumer, quiere paralizar el gobierno, mientras que los republicanos desean que siga funcionando. ¡Todos los republicanos de la Cámara deben unirse y votar a favor!”, añadió.

Los congresistas republicanos presentaron una resolución provisional que financiaría al Gobierno federal hasta el 21 de noviembre, con la intención de ganar tiempo para negociar un presupuesto anual. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, confirmó que la votación está prevista para este viernes.

La aprobación no está garantizada, ya que los republicanos cuentan con una estrecha mayoría. Los demócratas reclaman que cualquier prórroga presupuestaria incluya la renovación de subsidios para atención médica que expiran a finales de este año, así como revertir cambios al programa Medicaid introducidos en la ley presupuestaria y de recortes fiscales aprobada en julio.

En caso de obtener respaldo, la norma pasará al Senado, que deberá ratificarla antes del 30 de septiembre.

El debate ocurre en un contexto de creciente presión fiscal. En agosto, la deuda nacional bruta de Estados Unidos superó los 37 billones de dólares, cifra récord adelantada frente a las proyecciones previas a la pandemia.

Según Michael Peterson, presidente de la Fundación Peter G. Peterson, ese nivel de endeudamiento “añade costos para todos y reduce la inversión del sector privado... crea un ciclo perjudicial de más endeudamiento, más costos de intereses y aún más endeudamiento”.

(Con información de EP y EFE)

