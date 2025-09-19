Estados Unidos

Donald Trump anunció el ataque contra otro barco de una “organización terrorista” que transportaba drogas

El presidente de Estados Unidos difundió el video en las redes sociales. “El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales”, informó el mandatario republican

El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que militares del Comando Sur atacaron una embarcación que transportaba drogas a través de aguas internacionales.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, informó Trump.

El mandatario agregó: “La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!“.

Con este ataque, Estados Unidos suma tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que son hundidas en el Caribe sur a cercanías de costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico”.

Trump, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación con un vídeo sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

U.S. President Donald Trump looks
U.S. President Donald Trump looks on as he sits, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., September 19, 2025. REUTERS/Ken Cedeno

De acuerdo con los datos proporcionados por el republicano, el Comando sur ha destruido tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico y eliminado a 17 presuntos criminales, de los cuales se desconoce su identidad, así como no se tiene detalle de las cantidades de droga que supuestamente transportaban.

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el dictador, Nicolas Maduro, ha tildado como “una amenaza”.

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer en su nación un “Gobierno títere” que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un “cambio de régimen” en Caracas.

(Con información de AP y EFE)

