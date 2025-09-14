Más de ocho millones de personas recibirán un cheque de reembolso por inflación: ¿quiénes califican para el beneficio?

Millones de personas recibirán un reembolso por la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 8 millones de residentes en Nueva York recibirán un reembolso inflacionario de hasta USD 400 durante el otoño de 2025, según el anuncio realizado por la Oficina de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York y confirmado por la gobernadora Kathy Hochul. Los envíos comenzarán a finales de septiembre y continuarán hasta noviembre, llegando de forma automática a los beneficiarios que cumplen los requisitos, sin que estos deban realizar ningún trámite adicional.

Este programa, autorizado en el presupuesto estatal 2025-2026, busca devolver parte de la recaudación extra obtenida por el aumento del impuesto a las ventas debido a la inflación, con el fin de proporcionar alivio económico directo a los hogares afectados por el incremento en el costo de vida. La medida establece que solo las personas que hayan vivido en Nueva York durante todo 2023 y presentado la declaración fiscal correspondiente serán elegibles para el cheque.

Quienes hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otro contribuyente quedan excluidos de este beneficio. El monto del reembolso varía según el nivel de ingresos y el estado civil al presentar la declaración: personas solteras con ingresos de hasta USD 75.000 recibirán USD 200, mientras que matrimonios y viudos/as con ingresos conjuntos de hasta USD 150.000 podrán obtener el monto máximo de USD 400.

La gobernadora de Nueva York anunció el programa de reembolsos en mayo de 2025. (REUTERS/Adam Gray)

Las parejas o contribuyentes con ingresos superiores a estos límites recibirán una cantidad reducida de USD 150 o USD 300. El proceso de entrega será gradual y no existe un calendario específico por zonas geográficas ni códigos postales. Las autoridades informaron que los representantes del servicio de atención no pueden ofrecer información individualizada sobre el estado de envío de cada cheque. Las personas cuya dirección postal haya cambiado desde la presentación de su declaración fiscal deberán comunicar la actualización de sus datos.

Distribución regional de los ingresos

El programa de reembolso fue presentado por la gobernadora Hochul en mayo de 2025 como parte de una serie de políticas orientadas a mitigar el impacto de la inflación en los hogares de ingresos medios y bajos. Hochul señaló: “A partir de octubre, más de 8 millones de neoyorquinos recibirán un reembolso inflacionario porque es sencillo: este es su dinero y lo estamos devolviendo a sus bolsillos”.

Según el desglose oficial, Nueva York enviará 3,53 millones de cheques en la ciudad de Nueva York, 1,25 millones en Long Island y 924.000 en Mid-Hudson, con entregas también en otras regiones como Western New York, Finger Lakes y Capital Region, entre otras.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben haber presentado el Formulario IT-201 correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y no haber sido declarados como dependientes por otro contribuyente. El dinero será remitido automáticamente a la dirección vigente en la última declaración de impuestos presentada. No hay restricciones de edad para la recepción del cheque.

Fundamentación y apoyo político

Los representantes que aprobaron el programa aseguraron que es una retribución a las familias trabajadoras de Nueva York. (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

Funcionarios estatales y líderes locales resaltaron que la inflación ha impulsado de manera significativa los precios de bienes básicos y, como consecuencia, la recaudación por impuestos sobre ventas. Este incremento se utiliza ahora para financiar los cheques, con el criterio de que el dinero “pertenece a las familias trabajadoras de Nueva York” y debe retornar a ellas, declaró la gobernadora Hochul.

Representantes políticos como Andrea Stewart-Cousins, Carl Heastie y Donovan Richards Jr. enfatizaron que la medida está dirigida a quienes enfrentan dificultades para afrontar gastos cotidianos básicos, desde alimentación hasta vivienda, y será fundamental para reducir la presión financiera sobre estos sectores.

Las autoridades subrayaron que la recepción de los cheques puede adelantarse o atrasarse respecto a otros beneficiarios porque el sistema de envíos masivos no discrimina por barrios ni por municipios. El sitio oficial del estado (ny.gov/inflationrefund) contiene información adicional sobre la elegibilidad y el proceso logístico, pero no provee seguimiento individualizado por razones de volumen y confidencialidad.