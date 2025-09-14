Estados Unidos

Detienen al presunto responsable de asesinar e incendiar la casa de una pareja de ancianos en Queens, Nueva York

Jamel McGriff fue arrestado en las inmediaciones de Times Square tras utilizar la tarjeta de crédito de una de las víctimas, lo que permitió a la policía rastrear su paradero en tiempo real

Rossana Marín

Jamel McGriff, detenido tras una búsqueda de tres días, acumula un historial criminal de más de 30 añoS. (NYPD)

El presunto responsable de un doble homicidio y un incendio en Queens, Nueva York, fue detenido por la Policía de Nueva York (NYPD) tras permanecer prófugo durante tres días.

Jamel McGriff, de 42 años, fue arrestado el miércoles 10 de septiembre en las inmediaciones de Times Square, luego de haber sido identificado como el sospechoso de atacar y asesinar a una pareja de adultos mayores en su hogar y prender fuego a la vivienda. Según informó la BBC, las autoridades confirmaron la falta de vínculo previo entre el agresor y las víctimas.

El lunes, Frank Olton, de 76 años, y Maureen Olton, de 77, fueron hallados sin vida en su residencia ubicada en el distrito de Queens.

De acuerdo con las investigaciones divulgadas por ABC News, Frank Olton fue descubierto atado a un poste en el sótano con múltiples heridas cortopunzantes, mientras que Maureen Olton yacía en la planta baja con graves quemaduras. En palabras de la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, se trató de un "horrible caso de doble homicidio, robo e incendio intencionado“.

Imágenes de videovigilancia captaron a Jamel McGriff ingresando en la vivienda antes de cometer el doble asesinato, confirmaron las autoridades. (NYPD)

Según los primeros reportes, McGriff habría ganado acceso al domicilio al solicitar permiso para cargar su teléfono móvil, táctica que utilizó también con otros vecinos esa misma mañana. Al no conseguir acceso en otras casas, acudió a la residencia de los Olton, donde Frank Olton lo dejó ingresar al patio trasero.

Las cámaras de videovigilancia muestran al sospechoso saliendo de la vivienda cerca de las 15:00 horas con una bolsa deportiva y otra de papel. Poco después se alertó a los servicios de emergencia por un incendio en la propiedad.

La pareja fue localizada por su hijo, un paramédico del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), quien recibió un aviso a través del sistema de alarma del domicilio.

La noticia provocó conmoción entre los vecinos de la zona. Jamar Williams, residente y amigo de la familia de las víctimas, expresó a The New York Times: “esto parece sacado de un caso de crónica criminal”.

El presunto atacante huyó y permanece prófugo mientras continúa la búsqueda policial. (NYPD)

Captura del sospechoso

De acuerdo con fuentes policiales, se presume que McGriff permaneció aproximadamente cinco horas dentro de la casa de los Olton, probablemente con el objetivo de perpetrar un robo antes de incendiar la vivienda.

Investigadores sostienen que el sospechoso utilizó la tarjeta de crédito de una de las víctimas el miércoles, lo que permitió a la policía rastrear su paradero en tiempo real mediante una aplicación de mensajería crítica empleada por los uniformados. Así lograron ubicar y detener a McGriff en el centro de Manhattan.

Jessica Tisch advirtió ante la prensa que el modus operandi del detenido consiste en recorrer puertas pidiendo ayuda para poder acceder a los domicilios. “Por favor, no deje entrar a nadie que no conozca o que no espere en su casa”, solicitó la comisionada, insistiendo en la peligrosidad del individuo.

Jamel McGriff cuenta con un historial criminal violento que supera las tres décadas. Había sido liberado bajo palabra en 2023 tras cumplir una condena de 16 años por robo a mano armada cometido en 2006.

Además, según confirmó la NYPD, el hombre estaba bajo libertad condicional, tenía pendiente la obligación de registrarse como delincuente sexual desde noviembre de 2024 y era buscado por dos robos previos cometidos este verano en Manhattan.

La residencia familiar fue el escenario donde un hombre de 76 años y una mujer de 77 perdieron la vida tras un ataque violento. (NYPD)

El llamado de las autoridades

El crimen ha generado inquietud por la seguridad en los barrios de la ciudad, especialmente luego de conocerse que el asesino no mantenía ningún tipo de relación con las víctimas y actuó aparentemente movido por la oportunidad de sustraer pertenencias.

La comisionada Jessica Tisch subrayó la colaboración de la ciudadanía para la detención del sospechoso e indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del caso y establecer posibles conexiones con otros hechos delictivos recientes.

Las autoridades recordaron los antecedentes penales del detenido, quien además de ser acusado de varios robos durante los últimos meses, enfrentaba una posible revocación de su libertad condicional debido al incumplimiento de sus obligaciones legales.

La Policía de Nueva York reiteró su llamado a la precaución y a la denuncia inmediata de cualquier comportamiento sospechoso, indicando que el caso se produce en el marco del refuerzo de controles impulsado desde la administración federal.

