Estados Unidos

Estados Unidos prometió “defender cada centímetro” de la OTAN tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia

Washington respaldó a Varsovia en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo que se considera el primer caso de respuesta armada de la alianza militar durante la guerra en Ucrania. Rusia negó haber atacado territorio polaco y habló de un “arrebato histérico” de Occidente

Guardar
La embajadora de Estados Unidos
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shea (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El gobierno de Estados Unidos prometió “defender cada centímetro del territorio de la OTAN”, tras la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El incidente, que se registró entre la noche del martes y la mañana del miércoles, llevó a la defensa aérea polaca a derribar los artefactos con apoyo de aviones de la alianza militar occidental, marcando así el primer caso conocido de respuesta armada por parte de la OTAN durante la guerra en Ucrania.

La embajadora en funciones de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, transmitió el respaldo estadounidense a Polonia y a los aliados occidentales. “Estados Unidos apoya a nuestros aliados de la OTAN ante estas alarmantes violaciones del espacio aéreo”, afirmó Shea en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitada por Polonia. “Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”, subrayó en una intervención destinada a tranquilizar a los miembros de la alianza tras la preocupación generada por la incursión.

Shea señaló que las acciones rusas, sumadas a la violación del espacio aéreo de un aliado, “muestran una enorme falta de respeto por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto”. La diplomática también recordó que su país ha llevado a cabo “esfuerzos extraordinarios para propiciar el fin de la guerra (en Ucrania)”, pero Rusia respondió intensificando los bombardeos desde la reciente cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, concebida para impulsar negociaciones de paz.

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

El presidente Trump, por su parte, consideró el jueves que la incursión rusa en Polonia “podría haber sido un error”, posición que Shea no descartó completamente al mencionar que la violación del espacio aéreo se produjo “intencionadamente o de otro modo”. No obstante, la diplomática remarcó la gravedad del incidente ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, advirtió ante el Consejo que “son actos agresivos y peligrosos, ya que es difícil imaginar que tantos drones sobrevolaran sin querer de forma tan profunda el territorio polaco”.

Frente a las acusaciones, el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, negó cualquier intención de atacar Polonia. “No había objetivos marcados en territorio polaco”, aseguró en su intervención ante el Consejo, explicando que “el alcance máximo de los drones utilizados en este ataque no superaba los 700 kilómetros, lo que hace físicamente imposible que hayan llegado a territorio polaco”. Nebenzia agregó que Moscú está dispuesta a dialogar con Varsovia “si la parte polaca está realmente interesada en reducir las tensiones en lugar de fomentarlas”.

El embajador ruso ante la
El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia (REUTERS/Eduardo Munoz)

La invasión aérea desencadenó una declaración conjunta promovida por Estados Unidos y sus aliados occidentales, expresando preocupación y acusando a Moscú de violar el derecho internacional y la Carta fundacional de Naciones Unidas. El secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki, leyó el documento en la previa de la sesión del Consejo, reclamando a Rusia que ponga fin a “su guerra de agresión contra Ucrania” y se abstenga de nuevas provocaciones. Esta declaración conjunta fue respaldada por 43 países.

Durante la sesión de emergencia, Nebenzia desestimó las denuncias y calificó de infundadas las acusaciones sobre la incursión en Polonia, atribuyendo lo que denominó un “arrebato histérico” a los países de la Unión Europea que, según sus palabras, responderían a intentos de Ucrania de internacionalizar el conflicto.

La respuesta internacional ante el episodio refleja el aumento de la tensión en la región, luego de más de tres años de guerra en Ucrania y en contexto de un reciente esfuerzo diplomático por parte de Washington. El incidente de esta semana se considera el primer acto directo de agresión de Rusia contra un miembro de la OTAN desde el inicio de las hostilidades, lo que renovó las preocupaciones sobre una posible escalada en la confrontación entre Moscú y la alianza occidental.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

OTANEstados UnidosPoloniaúltimas noticias américaRusiaUcrania

Últimas Noticias

Habló la viuda de Charlie Kirk tras el asesinato del activista: “Llevará la corona de los mártires”

“Los responsables de la muerte de mi esposo no tiene idea de lo que hicieron”, aseguró Erika Kirk

Habló la viuda de Charlie

El Departamento de Justicia afirma que Uber niega viajes a pasajeros con discapacidad en demanda judicial

La demanda civil interpuesta por la autoridad federal señala a la empresa de transporte por presuntas prácticas discriminatorias, como el rechazo sistemático de servicios a personas que utilizan animales de asistencia o dispositivos de movilidad

El Departamento de Justicia afirma

Pulpo de un acuario en California afronta el final de su vida con un último acto heroico: proteger sus huevos

Esta especie no puede mantener juntos a machos y hembras por mucho tiempo, ya que no cohabitan de forma natural y hay alto riesgo de agresión entre ambos

Pulpo de un acuario en

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 13 de septiembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

El tiempo en Seattle: la

Un agente de ICE fue atropellado en una parada vehicular en Chicago: el sospechoso murió por disparos

La intervención se produjo durante un operativo federal dirigido en el área de Franklin Park, en el que autoridades buscaban detener a una persona señalada por antecedentes de conducción temeraria y presencia irregular en el país

Un agente de ICE fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una estación de la línea

Una estación de la línea B del Subte se mantendrá cerrada durante tres meses por obras

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza: el video del ataque

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos respaldó a Filipinas

Estados Unidos respaldó a Filipinas y rechaza el plan “coercitivo” de China de crear una reserva natural en el disputado atolón de Scarborough

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza la supervivencia de las abejas y alarma a los científicos

Zelensky advirtió que Putin busca la ocupación total de Ucrania

“No queremos convertirnos en un recuerdo”, dice el ministro de Tuvalu, un país en peligro de extinción

Ruinas imperiales, torres infinitas y migraciones legendarias: así es la enigmática ciudad de Daugavpils

TELESHOW
Matías Martin confirmó que se

Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión

Las imágenes de Emilia Mernes en Nueva York: besos con Duki, moda y amigos después del mp3 tour

El gesto de Katy Perry con sus fans argentinos: fue a comer a una parrilla y salió a la calle a regalar empanadas

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich