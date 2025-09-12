Un agente de ICE fue atropellado en una parada vehicular en Chicago: el sospechoso murió por disparos

Operativo federal realizado como parte de acciones dirigidas contra personas con antecedentes en el país. (REUTERS/Octavio Jones)

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) resultó gravemente herido después de ser embestido por el coche de un sospechoso al que intentaba detener en el área de Franklin Park, Chicago, este viernes. El hecho ocurrió como parte de una operación dirigida de las autoridades federales centrada en la detención de inmigrantes sin estatus legal con antecedentes penales, según precisó un portavoz de ICE a Newsweek. El incidente terminó con la muerte del conductor, tras recibir disparos de los oficiales en el lugar y ser trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado fallecido.

Según la información de Newsweek, los oficiales pretendían arrestar a un hombre identificado como Silverio Villegas González, descrito por ICE como extranjero en situación irregular y con historial de conducción temeraria. Durante la intervención, siempre de acuerdo con lo transmitido por el portavoz de ICE, el detenido “resistió el arresto” e intentó escapar del lugar conduciendo su vehículo contra el grupo de agentes. El automóvil golpeó a uno de los oficiales y lo arrastró una distancia considerable en su huida. El agente, temiendo por su vida, disparó su arma de servicio, logrando herir al sospechoso.

Ambos, tanto el agente como el conductor, fueron llevados de urgencia a un hospital local. ICE sostuvo a Newsweek que el oficial permanece internado y estable, aunque presenta lesiones graves relacionadas con el incidente. La operación fue parte de una ofensiva reciente por parte de las autoridades federales, en el marco de políticas nacionales más estrictas dirigidas a la inmigración.

Intervención de autoridades en el marco de reforzamiento de medidas migratorias en Illinois. (REUTERS/Octavio Jones)

Refuerzo de operativos federales bajo la Operación Midway Blitz en Chicago

El suceso se produce en medio de un incremento de operaciones federales en la ciudad de Chicago, impulsadas por la administración del gobierno federal. Estas acciones están enmarcadas en la Operación Midway Blitz, un programa dirigido a localizar y arrestar a inmigrantes en situación irregular con antecedentes judiciales o cargos pendientes. Según informó Newsweek, la operación fue anunciada en homenaje a Katie Abraham, una estudiante universitaria de 20 años de Illinois, fallecida en un accidente de tráfico supuestamente causado por el ciudadano guatemalteco Julio Cucul Bol.

Junto con estas medidas, el gobierno federal había declarado que enviaría a la Guardia Nacional a la zona para combatir el crimen, aunque, según la información de Newsweek, los respectivos efectivos militares han sido destinados a la ciudad de Memphis, Tennessee.

Reacción de autoridades federales y estatales sobre el uso de la fuerza y la transparencia

La reacción de las autoridades tras el incidente se articuló en dos líneas principales: apoyo al accionar del agente implicado y exigencia de información clara respecto a la secuencia de los hechos. Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró a Newsweek: “Estamos orando por la pronta recuperación de nuestro agente. Siguió su capacitación, utilizó la fuerza apropiada y cumplió la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden. Los videos virales y los activistas que animan a inmigrantes ilegales a resistirse difunden desinformación y menoscaban la seguridad pública y la de nuestros agentes”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se pronunció a través de la red social X señalando que “esta es una situación en desarrollo” y reclamó “un informe completo y factual de lo ocurrido hoy para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.

Ejecución de actividades focalizadas conforme a los objetivos de seguridad pública establecidos por autoridades nacionales. (REUTERS/Octavio Jones)

Respuestas de la comunidad local y continuación de operativos en Illinois

A nivel local, Erendira Rendón, directora de programas en el grupo de defensa Resurrection Project, expresó a la Associated Press que “ha muerto un miembro de la comunidad y un oficial resultó herido. Estos desenlaces no sirven a ningún propósito de seguridad pública y traumatizan a comunidades enteras. Cuando agentes federales realizan operaciones sin rendición de cuentas, todos nos volvemos menos seguros”.

Testigos grabaron imágenes de la escena, mostrando la zona acordonada con cinta policial, conos naranjas y varios vehículos oficiales alrededor de un camión de distribución de alimentos y un coche gris. ICE confirmó a Newsweek que los operativos para detener a personas en situación irregular continuarán tanto en Chicago como en otros puntos de Illinois y de Estados Unidos.