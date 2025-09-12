Cómo y quiénes entregaron a Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk

El asesino minutos antes de matar a Charlie Kirk

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes que las autoridades arrestaron al presunto asesino de Charlie Kirk y brindó detalles sobre cómo se efectuó su entrega. Fuentes citadas por la agencia de noticias AP indicaron que el joven arrestado se llama Tyler Robinson y tiene 22 años.

“Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York. Y brindó detalles de cómo fue la entrega.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, explicó primero Trump muy brevemente e indicó que, al parecer, fueron el propio padre y personas “cercanas” al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras, y que usa gafas de sol.

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó.

Trump insistió en que no quiso ver el video donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”, dijo.

La versión de Cox, gobernador de Utah

En una conferencia de prensa conjunta entre el FBI y el gobernador de Utah, Spener Cox, la máxima autoridad del estado confirmó con algunos detalles lo que había anticipado Donald Trump: “La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington”, relató.

Esta persona fue la que les dio la “información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente. Esta información se transmitió a la Oficina del Sheriff del Condado de Utah y a los investigadores de la escena del crimen de la Universidad del Valle de Utah. Esta información también se transmitió al FBI”, explicó Cox.

Esta colaboración resultó determinante para orientar la investigación y permitió a las fuerzas del orden actuar con rapidez.

Durante la pesquisa, los agentes hallaron munición sin disparar junto al arma que, según las autoridades, habría sido utilizada en el tiroteo.

Cox detalló que en estos cartuchos se encontraron inscripciones grabadas, entre ellas: “¡Oye, fascista! ¡Toma esto!”, así como otra que rezaba: “Si lees esto, eres gay, jajaja”, utilizando el acrónimo de “me muero de risa”.

Estos mensajes aportaron elementos adicionales a la investigación y fueron destacados por el gobernador como parte de la evidencia relevante en el caso.

A cientos de kilómetros

La noche del jueves, Tyler fue arrestado cerca de Zion National Park, una zona situada a varios cientos de kilómetros del campus de Utah Valley University, según informó un funcionario de las fuerzas de seguridad.

El operativo, que se llevó a cabo a las 23:00 hora local de Utah (MT), contó con la participación de la policía estatal y local de Utah. De acuerdo con la información proporcionada, Tyler fue detenido en las inmediaciones del parque nacional.

La distancia entre el lugar de la detención y el campus universitario subraya la magnitud del despliegue policial, ya que Zion National Park se encuentra a varios cientos de kilómetros de Utah Valley University.

La pesquisa previa

El jueves, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que el asesino de Charlie Kirk logró acceder fácilmente a la azotea de una edificación de la Universidad del Valle de Utah antes de disparar, aprovechando que “el edificio tenía pasillos abiertos y carecía de puertas cerradas”.

Mason explicó que la investigación permitió rastrear los movimientos del sospechoso mediante videos de seguridad difundidos por el FBI, donde se observa al tirador caminando por el campus hasta alcanzar la azotea. Tras el disparo, “el hombre huyó a un bosque, donde posteriormente se halló un rifle involucrado en el crimen”.

El comisionado destacó la respuesta de las autoridades locales: Salt Lake City está “invirtiendo todo lo que tiene” para llevar al malhechor ante la Justicia, había dicho.

Mason añadió que el atacante “pudo saltar desde la azotea a una zona de césped y salir por el estacionamiento” del campus universitario.